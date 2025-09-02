www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Rūpesčiai dėl kvaišalų

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienį Marijampolės gat­vėse patruliavę policijos pareigūnai atkreipė dėmesį į automobilių stovėjimo aikštelėje prie Rygiškių Jono gimnazijos keistai besielgiantį jaunuolį. Devyniolikmetis dairėsi į visas puses, matėsi, kad kažko sunerimęs.

Pareigūnai nusprendė patikrinti vaikiną. Patruliai jaunuolio drabužių kišenėje rado suktinę su marihuana.
Tos pačios dienos vėlų vakarą Vilkaviškio rajono policijos komisariato pareigūnai, įtarę, kad asmuo disponuoja narkotinėmis medžiagomis, Aušros gatvėje bandė sulaikyti 36 metų vyrą.

Jis aktyviais veiksmais priešinosi policijos pareigūnams, nevykdė jų teisėtų reikalavimų, nesileido apžiūrimas. Įtariamąjį pareigūnai vis dėlto sulaikė ir uždarė į Marijampolės apskr. VPK areštinę, tačiau po to policijos pareigūnams teko kreiptis į medikus. Ligoninėje suteikę pagalbą medikai juos išleido gydytis ambulatoriškai.

