„Sporto naktis“ kvietė aktyviai palydėti vasarą
Rygiškių Jono gimnazijos stadione penktadienį surengta „Sporto naktis“, kuri jau šeštus metus iš eilės nepalieka abejingų. Palydėti paskutinį vasaros savaitgalį į Rygiškių Jono gimnazijos stadioną sugužėjo per du šimtus dalyvių ir žiūrovų.
„Visą vakarą ore tvyrojo azartas ir bendrystė. Kol vieni varžėsi, kiti garsiai juos palaikė. Džiugu, kad į mūsų veiklas aktyviai įsitraukė ir asmenys su įvairiomis negaliomis. Vakaras tikrai tapo gražiu įrodymu, kad „Sporto naktis“ jungia skirtingus žmones ir suteikia galimybę visiems būti bendruomenės dalimi“, – pasakoja organizatoriai.
Renginio dalyviai buvo kviečiami varžytis septyneriose rungtyse, o varžybos tęsėsi iki pat sutemų. 5 kilometrų bėgimo rungtyje pirmąsias atskirų kategorijų vietas pelnė Deividas Šiugždinis ir Vilma Lukauskaitė. Badmintono vyrų dvejetų turnyre pirmąją vietą užėmė Žydrūno Steponavičiaus ir Romaldo Bacevičiaus komanda. Prizinė vieta moterų turnyre atiteko Gintarei Juraitienei ir Erikai Sutrinavičiūtei, o mišriųjų dvejetų kovoje čempionais tapo Rusnės Juraitytės ir Tomo Kiverio tandemas. Tinklinio vyrų turnyre nugalėtojais tapo komanda ABC, o mišriųjų komandų kategorijoje pergalę išplėšė „Nejuokaujam“.
Futbolo turnyras buvo itin azartiškas, įtempta kova tarp komandų truko iki išnaktų. Šioje rungtyje pirmąją vietą užsitikrino futbolo klubas „Liūtai“. E-sporto turnyre nugalėtoju tapo Dovydas Kereiša, o stalo teniso laimėtojas – Zigmas Stravinskas. Krepšinio turnyro nugalėtojais tapo „Šunys“ ir „67“.
Vakarą vainikavo papildoma aštuntoji rungtis – tritaškių konkursas, kuriame susitiko daugiau nei dešimt dalyvių. Čempionu tapo Džiugas Žilionis. Jis per vieną minutę taikliai įmetė net 9 tritaškius.
„Smagu, kad šis renginys, tapęs tradicija, suteikia galimybę visiems rasti savo vietą – nesvarbu, ar žmogus ateina varžytis, ar palaikyti, ar tiesiog pabūti kartu. Tokia vienybė ir yra pati didžiausia mūsų sėkmė“, – sako organizacijos „Jaunimas YRA“ prezidentas Justas Mažėtis.
