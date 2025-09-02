www.suvalkietis.lt
Tyrimo metu atskleidus romaną su pavaldine, iš pareigų atleistas bendrovės „Nestlé“ vadovas

"Suvalkiečio" informacija

Asociatyvi nuotrauka. Freepik.com

Šveicarijos maisto produktų gamintoja „Nestlé“ pirmadienį pranešė skubiai iš pareigų atleidusi savo generalinį direktorių Laurentą Freixe‘ą, nes atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jis palaikė „neatskleistus romantiškus santykius“ su pavaldine.

Direktorių valdyba nusprendė, kad L. Freixe‘as savo elgesiu pažeidė bendrovės „Nestlé“ elgesio kodeksą ir vidaus gaires, teigiama bendrovės pareiškime.

„Tai buvo būtinas sprendimas“, – sakė bendrovės „Nestlé“ pirmininkas Paulas Bulcke, padėkodamas bendrovėje „Nestlé“ bemaž 40 metų dirbusiam L. Freixe‘ui už ilgametę tarnybą.

Vietoje L. Freixe‘o valdyba į bendrovės vadovo pareigas paskyrė bendrovės „Nespresso“ generalinį direktorių Philippą Navratilį, pabrėždama, kad bendrovės strateginė kryptis išlieka nepakitusi, tačiau bus siekiama spartesnio augimo ir efektyvumo.

Ph. Navratilas bendrovėje „Nestlé“ dirba jau 24 metus. Karjerą bendrovėje jis pradėjo 2001 m., atėjęs dirbti į vidaus audito skyrių, o prieš metus tapo bendrovės „Nespresso“ generaliniu direktoriumi.

Nuo sausio pradžios Ph. Navratilas yra vykdomosios valdybos narys. L. Freixe‘as bendrovės „Nestlé“ generalinio direktoriaus pareigas eiti pradėjo tik 2024 m. rugsėjį, jose pakeisdamas iš Vokietijos kilusį vadovą ir buvusį bendrovės „Fresenius“ generalinį direktorių Marką Schneiderį.

