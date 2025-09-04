www.suvalkietis.lt
Rugsėjo 5 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

"Suvalkiečio" inf.

„Gulbė“: išpardavimai eina į pabaigą, miestas laukia jos rekonstrukcijos

„Gulbė“ ruošiasi rekonstrukcijai.

Tai vis dėlto – kas čia bus? „Gulbės“ nuomojamose patalpose vis dar tebedirba verslas: drabužių parduotuvės bei prekinio ženk­lo CAFFEINE kavinė. Ir vieni, ir kiti verslai čia tęsia įprastą veiklą, apie išsikraustymą nekalba ir iš naujųjų savininkų teigė nejaučiantys jokio spaudimo išsikraustyti.

Kazlų Rūdos savivaldybė atvykstančius pasitinka atnaujintu riboženkliu

Atnaujintas Kazlų Rūdos savivaldybės riboženklis.
„Gavau užsakymą – buvo paprašyta atnaujinti Kazlų Rūdos savivaldybės ženklą, kuris atrodė štai taip – depresovai“, – taip apie savo projektą vaizdo įraše pasakoja menininkė Aglaja Ray (tikrasis vardas – Eglė Tamulytė). Pasitelkusi savo meninius gebėjimus Aglaja Ray pakeitė savivaldybės riboženklio veidą.

Marijampolės dramos teatras: naujas vadovas ir premjeros

Naująja Marijampolės dramos teatro meno vadove konkurse įveikusi dar penkis kandidatus tapo Gabrielė Nazaraitė-Masevičienė.

Prasidėjus rudeniui naują sezoną pradeda ir Marijampolės dramos teatras. Neseniai įvyko konkursas šio teatro meno vadovo pareigoms užimti, o antradienį Marijampolės kultūros centro direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė pasirašė sutartį su naująja teatro meno vadove Gabriele Nazaraite-Masevičiene, kuri laimėjo šį konkursą.

Dulkės namuose: iš kosmoso, iš Sacharos ar iš mūsų čiužinių?

Turbūt beviltiškiausias darbas namuose – išvalyti dulkes. Išsiurbi grindis, kilimus, viską išvalai drėgna šluoste – tobula. Kokią valandą. Paskui, jei pažiūrėtum su žibintuvėliu (arba jei siurblys yra su šviečiančia „galva“) – dulkės (iš kur?!) vėl pamažu užsiima savo pozicijas. Nors atrodo, kad viskas, tikrai viskas buvo išvalyta net iš mažiausių kampelių ir plyšelių.
Gal, perfrazuojant vienos žinomos knygos pavadinimą, „dulkės iš kosmoso, o purvas – iš kiemo“? Nes ir mes patys, net mūsų mylimiausieji miaukliai, lojikai, čiulbėtojai, rėpliotojai namuose yra gana rimtas dulkių šaltinis.

