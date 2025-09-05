www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Europos kultūros ir jaunimo sostinės 2025

"Suvalkiečio" inf.

Ar žinojai, kad kasmet keli Europos miestai gauna garbingą Europos kultūros ar Europos jaunimo sostinės titulą? Tai daugiau nei vardas – tai galimybė miestui pasikeisti, išsiskleisti ir pristatyti save visai Europai.

xandro Vandewalle – Unsplash

 Europos kultūros sostinės 2025

mokejimai.suvalkietis.lt reklama

• Chemnicas (Vokietija)

• Nova Gorica (Slovėnija) ir Gorizia (Italija) – jos drauge tapo pirmosiomis „kultūros sostinėmis be sienų“.

Šie miestai metus kvies į išskirtines parodas, koncertus, festivalį po festivalio. Tai proga pamatyti, kaip kultūra ne tik praturtina miestą, bet ir suburia bendruomenę.

 Europos jaunimo sostinė 2025

• Lvivas (Ukraina) – miestas, kuris šiemet taps jaunimo energijos centru. Čia laukia šimtai renginių, diskusijų, kūrybinių dirbtuvių, iniciatyvų, kuriose jaunimas turės galimybę kurti pokyčius savo mieste ir Europoje.

 Kodėl tai svarbu?

• Tokie titulai suteikia miestams tarptautinį matomumą.

• Gyventojai labiau didžiuojasi savo miestu ir jaučiasi jo dalimi.

• Lankytojams – tai unikali galimybė patirti Europos įvairovę iš arti.

Daugiau informacijos : https://youth.europa.eu/get-involved/intercultural-understanding/being-european-capital-of-youth-or-of-culture_en

www.europospulsas.lt

Palikti atsakymą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Penktąjį kartą rengiamos „Kultūros dienos“ žada daug naujovių
Ketvirtus metus vykstančio projekto„Paversk balų rūdą auksu“ dalyviai balų rūdą mokėsi paversti Kazlų Rūdos krašto auksu – geležimi
Dvyliktojo aidai skambės dar ilgai
Marijampolės geležinkelio stoties100-metis minėtas trankiai ir spalvingai

Įvykiai

Motociklas atsitrenkė į automobilį
Pasūduonės kaime apvirto mikroautobusas
Ministerija: prezidento lėktuvui nusileisti trukdęs dronas buvo pakeltas reklaminiais tikslais
Rūpesčiai dėl kvaišalų

Verslas

V. Janulevičius. Rugsėjo aritmetika: ką po trejų metų priimsime į darbą
Tyrimo metu atskleidus romaną su pavaldine, iš pareigų atleistas bendrovės „Nestlé“ vadovas
Siuvimo ir tekstilės įmonėms – sunkios dienos. Kas laukia ateityje?
„Gulbės“ skrydis – atgal į prisiminimus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos