„EYE Opener“ mokymai Suomijoje:  “Erasmus+” projektų plėtros startas

"Suvalkiečio" inf.

„EYE Opener“ – tarptautinės mokymai, skirti jaunimo darbuotojų ir jaunų žmonių (15–18 metų) komandoms parengti ir plėtoti „Erasmus+“ jaunimo mainų projektus. Jie vyks 2025 m. spalio 27 – lapkričio 1 d. Suomijoje, Kouvola mieste.

Veiklos ir tikslai

Mokymų programa sukurta pagal „mokymosi darant“ principą: praktinės veiklos, simuliacijos, seminarai, reflekcija ir atsiliepimų sesijos leidžia:

• Sužinoti, kas yra kokybiški Erasmus+ jaunimo mainai;

• Kurti realias projektų idėjas su galimais partneriais;

• Suprasti pagrindines kompetencijas prasmingam projekto vystymui;

• Gilinti neformaliojo mokymosi ir jaunimo įsitraukimo supratimą;

• Apibrėžti grupės vadovo atsakomybę;

• Stiprinti jaunųjų dalyvių įtaką planavimo procese;

• Verslas stiprina tinklų kūrimą – padeda surasti tarptautinius partnerius.

Dalyvių komandos

Dalyviai prisistato į komandą, kurioje:

• Vienas jaunimo darbuotojas (daugiau kaip 18 metų), atsakingas už komandos narių saugumą ir mokymosi procesą;

• 1–2 jaunieji dalyviai (15–18 m.), su tėvų sutikimu – nesudaro galimybės dalyvauti individualiai;

• Komandų atranka vertina ypač tuos, kurie dirba su jaunimu iš migrantų, pabėgėlių ar prieglobsčio ieškančių asmenų bendruomenių.

Kam skirta?

Tinkamos komandos sąmoningam projektų vystymui:

• Jaunimo darbuotojai

• Jaunimo lyderiai

• Jaunieji dalyviai (15–18 m.) iš to paties organizacijos konteksto.

Kodėl verta?

Šie mokymai – puiki proga:

• Sužinoti, kaip sukurti patrauklų „Erasmus+“ projektą.

• Gauti praktinę patirtį planavimo procese.

• Sustiprinti jaunimo ir darbuotojų bendradarbiavimą.

• Pradėti kurti projektą, kurį vėliau galima pateikti finansavimui.

