„EYE Opener“ mokymai Suomijoje: “Erasmus+” projektų plėtros startas
„EYE Opener“ – tarptautinės mokymai, skirti jaunimo darbuotojų ir jaunų žmonių (15–18 metų) komandoms parengti ir plėtoti „Erasmus+“ jaunimo mainų projektus. Jie vyks 2025 m. spalio 27 – lapkričio 1 d. Suomijoje, Kouvola mieste.
Veiklos ir tikslai
Mokymų programa sukurta pagal „mokymosi darant“ principą: praktinės veiklos, simuliacijos, seminarai, reflekcija ir atsiliepimų sesijos leidžia:
• Sužinoti, kas yra kokybiški Erasmus+ jaunimo mainai;
• Kurti realias projektų idėjas su galimais partneriais;
• Suprasti pagrindines kompetencijas prasmingam projekto vystymui;
• Gilinti neformaliojo mokymosi ir jaunimo įsitraukimo supratimą;
• Apibrėžti grupės vadovo atsakomybę;
• Stiprinti jaunųjų dalyvių įtaką planavimo procese;
• Verslas stiprina tinklų kūrimą – padeda surasti tarptautinius partnerius.
Dalyvių komandos
Dalyviai prisistato į komandą, kurioje:
• Vienas jaunimo darbuotojas (daugiau kaip 18 metų), atsakingas už komandos narių saugumą ir mokymosi procesą;
• 1–2 jaunieji dalyviai (15–18 m.), su tėvų sutikimu – nesudaro galimybės dalyvauti individualiai;
• Komandų atranka vertina ypač tuos, kurie dirba su jaunimu iš migrantų, pabėgėlių ar prieglobsčio ieškančių asmenų bendruomenių.
Kam skirta?
Tinkamos komandos sąmoningam projektų vystymui:
• Jaunimo darbuotojai
• Jaunimo lyderiai
• Jaunieji dalyviai (15–18 m.) iš to paties organizacijos konteksto.
Kodėl verta?
Šie mokymai – puiki proga:
• Sužinoti, kaip sukurti patrauklų „Erasmus+“ projektą.
• Gauti praktinę patirtį planavimo procese.
• Sustiprinti jaunimo ir darbuotojų bendradarbiavimą.
• Pradėti kurti projektą, kurį vėliau galima pateikti finansavimui.