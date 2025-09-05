Kalvarijos krašto vaikai rugsėjį pradėjo atnaujintose erdvėse
Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigos mokslo metus pasitiko atsinaujinusios. Atlikti remonto darbai, puoselėjama aplinka, įkurtos naujos erdvės, kad būtų užtikrintas kokybiškesnis vaikų ugdymas ir komfortiškesnės sąlygos.
Gabija JANKELIŪNAITĖ
Kalvarijos gimnazijoje įrengtos 48 vietų kino ir 180 žiūrovų talpinančios renginių salės. Šiose erdvėse geresnę renginių kokybę užtikrins nauja garso, vaizdo ir apšvietimo įranga. Dalis mokyklos langų padengta apsaugine plėvele, saugančia nuo saulės ir karščio, todėl tikimasi, kad šiltuoju sezonu karštis nesukels diskomforto ir nepakenks mokymosi kokybei. Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Erika Stankevičienė informavo, jog šie pokyčiai gimnazijoje įgyvendinti iš „Tūkstantmečio mokyklos II“ projekto lėšų ir kainavo 150 tūkstančių eurų (su PVM).
Sangrūdos pagrindinėje mokykloje įrengtos naujos, jaukios patalpos ir įsigytos reikalingos priemonės pradedančiai veikti ikimokyklinio ugdymo grupei. Siekiant pagerinti švietimo pagalbos mokiniams teikimą, mokykloje įrengtas naujas logopedo kabinetas.
Akmenynų pagrindinėje mokykloje įrengta biblioteka ir sensorinis kambarys, kuris padeda vaikams tyrinėti aplinką, jutimais pažinti pasaulį, sumažinti įtampą ar nerimą. Taip pat mokykloje atnaujinta virtuvė, administracijos kabinetai, įsigyta naujų suolų klasėms.
Jungėnų pagrindinėje mokykloje pirmą kartą suformuota priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko 15 vaikų. Įkurta nauja biblioteka, kurioje knygų dabar išduodama beveik dvigubai daugiau.
Ši mokykla aktyviai bendradarbiauja su Marijampolės profesinio rengimo centru (MTEC) – dabar 9–10 klasių mokiniams sudarytos galimybės mokytis pagal „Nesudėtingų detalių jungimo“ modulį.
Naujovių yra ir Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Čia įrengtas psichologo kabinetas ir sensorinis kambarys. Yra planų, kaip „Žilvityje“ būtų galima dar labiau skatinti vaikų savarankiškumą – jie, tikimasi, išsipildys.
Naujovės pasiekė ir Kalvarijos meno ir sporto mokyklą. Kalvarijos savivaldybės tarybai pritarus, įstaigai skirtos papildomos lėšos, už kurias atnaujinti persirengimo kambariai, tualetai, dušai, įsigytos daiktų saugojimo spintelės.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja E. Stankevičienė informavo, kad pokyčiai švietimo įstaigose, išskyrus Kalvarijos gimnaziją, finansuoti Savivaldybės lėšomis – iš numatytų biudžete arba skirtų papildomai.