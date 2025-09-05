Kultūros ministerija patvirtino Medijų rėmimo fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklių pakeitimus, kurie įtvirtina papildomą specialią žiniasklaidos priemonių finansavimo programą
Savaitės pradžioje buvo priimtas įsakymas „Dėl Medijų rėmimo fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklių patvirtinimo“. Šis įsakymas, nuosekliai ruoštas Kultūros ministerijoje pastaruosius kelis mėnesius ir žymi svarbius pokyčius paramos žiniasklaidai srityje.
Medijų rėmimo fonde (MRF) atsiranda dar viena papildoma programa, kurios tikslas – remti žiniasklaidos priemonių projektus, kuriais skleidžiama prevencinė informacija, leidžianti atpažinti ir įveikti visuomenėje dominuojančias priklausomybes. Programos rėmuose bus finansuojami ir projektai didinantys visuomenės finansinį raštingumą, taip pat gebėjimą atpažinti manipuliacijas, susijusias tiek su sukčiavimu, tiek su kitomis informacinėmis grėsmėmis. Siekiama didinti visuomenės atsparumą ir priklausomybių prevenciją, didinti visuomenės sąmoningumą bei aktyvinti visuomenės sąmoningumą apie žurnalistikos svarbą demokratinėje visuomenėje.
Kultūros viceministras dr. Viktor Denisenko pažymėjo, kad naujos programos atsiradimas ne tik leis palaikyti žiniasklaidos rinkos stabilumą, bet ir prisidės prie bendro visuomenės medijų raštingumo. Tai atitinka ir vieną iš esminių Kultūros ministerijos siekių – užtikrinti informacinės erdvės funkcionalumą bei kartu su kitomis valstybės institucijomis prisidėti prie kovos su dezinformacija.
Įsakymu taip pat pakoreguotos projektų teikimo taisyklės, siekiant didesnio žiniasklaidai teikiamos paramos efektyvumo.
Pokyčiai yra susiję su Lietuvos medijų rinkos dinamika. Nuo 2025 m. liepos mėnesio įsigaliojo azartinių lošimų reklamos draudimai, dėl kurių Lietuvos žiniasklaida neteks dalies anksčiau turėtų pajamų. Siekiant palaikyti Lietuvos žiniasklaidos rinkos stabilumą įsigaliojus šiems reklamos draudimams ir buvo sukurta specialioji Medijų rėmimo fondo programa. Šios programos įgyvendinimui numatyti 4 mln. eurų. Pirmą kvietimą teikti projektų paraiškas šiai specialiajai programai Medijų rėmimo fondas jau paskelbė.
Šiuo metu Medijų rėmimo fondas įgyvendina jau penkias paramos žiniasklaidai programas. Kultūros ministerija kartu su MRF ir toliau sieks, kad paramos sistema veiktų efektyviai ir atlieptų sektoriaus poreikius.
