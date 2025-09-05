Mano patirtis studijuojant užsienyje
Studijos kitoje šalyje yra nepaprastai įdomi patirtis, tačiau tam, kad ji būtų kuo geresnė, labai svarbu kiek įmanoma daugiau suplanuoti! Pirmiausia – pasidomėkite, pasimokykite iš kitų patirties. Štai keli dalykai, kuriuos išmokau pati.
Pradėkime nuo studijų programos ir šalies pasirinkimo
Nepasiduokite minčiai, kad „kitur viskas geriau“. Tyrinėkite kuo daugiau galimybių – ne tik programas ir kolegijas, kurios siūlo jus dominantį dalyką, bet ir dėstytojus bei praktikus, kurie jose moko. Yra prestižinių kolegijų ir studijų programų, kurios labai brangios ir garsios, tačiau nors jos ir turi vardą, jos nėra vienintelė galimybė įgyti sėkmingą išsilavinimą, kuris padės ateities karjeroje.
Studijų įstaiga nebūtinai turi būti populiariausioje vietoje ar pasigirti modernia architektūra bei naujausiomis priemonėmis, kurias matome brošiūrose. Dažnai jose dirba puikūs specialistai ir dėstytojai, tad neverta aklai pasiduoti vien gražiems paveikslėliams internete.
Labai svarbu įsitikinti, kad įgyjamas diplomas būtų pripažįstamas tiek Airijoje, tiek tarptautiniu mastu! Kokybė turi išlikti aukšta, tačiau galima sumažinti išlaidas, jei būsite atviri įvairioms galimybėms ir pasidairysite plačiau.
Į šią patirtį žiūrėkite kaip į investiciją į save – ji turi suteikti realią vertę už sumokėtus pinigus.
Studijų turinys
Kai susiaurinsite pasirinkimų sąrašą, labai gerai išnagrinėkite jus dominančios programos turinį ir įvertinkite, kaip ji gali būti naudinga ateityje. Pasidomėkite kitų patirtimi. Jei pažįstate ką nors, kas studijavo jūsų pasirinktame universitete, paklauskite apie jų įspūdžius. Naršykite internete, skaitykite atsiliepimus, sekite alumnų istorijas – kaip jie sukūrė karjerą po studijų. Taip galėsite įvertinti, kokių įgūdžių suteikia studijos ir kaip įgytas diplomas padėjo jiems ateityje.
Praktiniai dalykai
Žiūrėkite į šią patirtį kaip į visumą. Pasidomėkite galimybėmis toje vietovėje, kur planuojate vykti: susiraskite nebrangų, bet patikimą apgyvendinimą, patogų viešąjį transportą. Dar prieš kelionę susipažinkite su maršrutais ir vietove – ypač jei keliausite vieni. Nesaugiausia yra pasiklysti nepažįstamoje šalyje.
Keli mėnesiai prieš kelionę pradėkite susipažinti su šalies kultūra ir kalba (jeigu dar nemokate). Kultūra praturtins jūsų patirtį, bet taip pat svarbu žinoti, kokie yra vietiniai socialiniai papročiai ar religijos normos. Tai padės išvengti nesusipratimų.
Nors daugelyje šalių, ypač jei esate tarptautinis studentas, žmonės kalbės su jumis angliškai, vis tiek verta pasimokyti bent pagrindinių vietinės kalbos žodžių. Tai labai padeda pasitikėjimui savimi ir suteikia geros asmeninės patirties. Sveikinimai, kryptys, padėkos, maisto užsakymas – tokie paprasti dalykai jau daug reiškia. Knygų, garso įrašų ar internetinių kursų yra gausu, tad pasiteisinimų nėra.
Finansai ir saugumas
Studento kelionės draudimas – būtinas. Sutaupykite kuo daugiau dar prieš išvykstant ir turėkite atidėtą avarinį fondą. Tai suteiks saugumo jausmą naujoje aplinkoje. Pasidomėkite stipendijomis ir grantais, kuriuos galite gauti. Jei yra galimybė, kreipkitės iš anksto ir pateikite visą informaciją, kad nekiltų problemų. Kai būsite užsienyje, paskutinis dalykas, dėl kurio norite nerimauti – tai pinigų stoka. Tad pasiruoškite iš anksto.
Socialinis gyvenimas ir balansas
Studijos nėra vien mokslai – tai ir socialinė patirtis. Svarbu susipažinti su kitais studentais, kurti draugystes, atrasti bendraminčių tinklą. Tai suteikia pasitikėjimui savimi ir užuovėją sunkesniais momentais. Kartu nepamirškite saugumo – bendraukite, bet vakarais stenkitės nebūti vieni.
Visada išlaikykite balansą. Poilsis yra ne mažiau svarbus nei studijos. Sutelkite dėmesį į tikslus ir neįsijauskite tik vakarėlių gyvenimą. Būtent tie studentai, kurie per daug įsitraukia į pramogas, dažniausiai ir atsilieka siekdami rezultatų.
Apibendrinimas
Jei nusprendėte pasinaudoti šia didele galimybe ir studijuoti užsienyje – tai nuostabi patirtis. Tačiau nepamirškite, kodėl ten išvykstate. Ne kiekvienas gauna tokią progą. Jūs investuojate į savo augimą kaip asmenybės ir į savo ateities karjerą. Planuokite, būkite tvirti ir nepameskite kelio. Jūs gausite iš šios patirties tiek, kiek į ją įdėsite!
Tekstas pagrįstas pokalbiu su Grace iš Dun Laoghaire.
