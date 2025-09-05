Marijampolės dramos teatras: naujas vadovas ir premjeros
Prasidėjus rudeniui naują sezoną pradeda ir Marijampolės dramos teatras. Neseniai įvyko konkursas šio teatro meno vadovo pareigoms užimti, o antradienį Marijampolės kultūros centro direktorė Aistė Bakaitė-Stanaitienė pasirašė sutartį su naująja teatro meno vadove Gabriele Nazaraite-Masevičiene, kuri laimėjo šį konkursą.
– Taip, įvyko konkursas teatro meno vadovo pareigoms užimti, ir džiaugiuosi, kad jame dalyvavo šeši pretendentai, o tai rodo, jog mūsų teatras yra matomas ir patrauklus. Konkursą laimėjo iš Šakių kilusi Gabrielė Nazaraitė-Masevičienė, kuri yra baigusi Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kino ir TV režisūrą, yra buvusi aktoriaus ir režisieriaus Valentino Masalskio bei kino režisieriaus Algimanto Puipos studentė.
Renkantis vadovą, man buvo labai svarbu, kad žmogus būtų ir susijęs su menu, ir turėtų pakankamai vadybinių įgūdžių bei žinių, nes jam teks formuoti mūsų teatro repertuarą, nuolat bendrauti tiek su režisieriais, tiek su aktoriais bei atlikti kitus darbus. Būtent Gabrielė turėjo konkrečią, tikslią viziją, kokią ji mato mūsų teatro ateitį, kaip ruošiasi įgyvendinti savo planus bei idėjas, – „Suvalkiečiui“ teigė A. Bakaitė-Stanaitienė.
Kalbėdama apie naująjį teatro sezoną, pašnekovė pabrėžė, kad jo repertuaras praktiškai jau sudėliotas. Iki šių metų pabaigos Marijampolės dramos teatras pakvies į tris premjeras – rugsėjo 18-ąją bus parodytas režisieriaus Andriaus Povilausko spektaklis „Ta Da Tu Ti Ki“, lapkričio mėnesį pamatysime šiame teatre vaidinimą „Įeina laisvas žmogus“ jau pastačiusio žinomo režisieriaus Arvydo Lebeliūno premjerinį spektaklį „Viskas apie vyrus“, o gruodį įvyks spektaklio vaikams premjera.
Nebus pamiršti ir teatro mėgėjų spektakliai – režisierė Milda Mažėtytė-Antanauskienė pristatys premjeras „Coliukė“ ir „Nojaus laivas“, o aktorius ir režisierius Zigmantas Baranauskas pakvies į spektaklio „Meilė, džiazas ir velnias“ premjerą. Be to, žiūrovai mūsų teatre galės pamatyti ir jau anksčiau pastatytus spektaklius „Batuotas katinas“, „Apaštalė“, „Joanos trupė“ ir kitus. Repertuarą taip pat papildys gastroliuojantys spektakliai, kuriuos atveš „Domino“ bei kiti teatrai. Toliau bus vykdomas projektas „Perženk slenkstį“, kurio metu spektaklius bus galima lankyti nemokamai.
Pasak A. Bakaitės-Stanaitienės, vyksta intensyvus darbas, rengiant sąmatas kitų metų statomiems mėgėjų ir profesionalų spektakliams. Teatre atnaujinamas scenos pakėlimo mechanizmas, tam skirtas tikslinis finansavimas. Įranga bus modernesnė, ji bus montuojama spalio mėnesį, bet žiūrovai to nepajus.
Mūsų teatro spektakliai praėjusį sezoną buvo sėkmingai rodyti Kauno nacionaliniame dramos teatre, taip pat Valdovų rūmuose Vilniuje. Juos planuojama ir šiemet rodyti svetur – „Įeina laisvas žmogus“ lapkritį bus vaidinamas Alytuje, „Venecijos pirklį“ pamatys ir Kazlų Rūdos teatro mylėtojai.
– Mūsų tikslas yra pasiekti, kad Marijampolės dramos teatras taptų profesionaliu dramos teatru. Tam reikia įvykdyti atitinkamas sąlygas, teatre turi būti statomi ir rodomi profesionalūs spektakliai, vykti edukacinė veikla, darbuotojams būtinas kvalifikacijos kėlimas ir visi kiti dalykai. Mes šia kryptimi žingsnis po žingsnio ir judame, o žiūrovus kviečiame lankyti mūsų teatro spektaklius ir sekti visas naujienas, – sakė Kultūros centro vadovė.