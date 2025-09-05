www.suvalkietis.lt
Motociklas atsitrenkė į automobilį

"Suvalkiečio" inf.

Vakar, apie 18.50 val., ugniagesiai, grįždami iš eismo įvykio Mokolų seniūnijos Pasūduonės kaime, Kumelionių kaime pamatė kitą avariją.

Kumelionių gatvėje susidūrė lengvasis automobilis ir elektrinis motociklas. Ugniagesiai motociklo vairuotojui suteikė pirmąją pagalbą. Uždėjo kaklo įtvarą, sulaukė, kol atvyko medikai. Vairuotoją greitosios medicinos pagalbos automobilis išgabeno į ligoninę.

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kai elektrinį motociklą vairavęs 54 metų vyras, važiuodamas dviračių juosta, per vėlai pastebėjo kai jam iš dešinės, iš kiemo teritorijos, išsuka lengvasis automobilis „Subaru“. Šią transporto priemonę vairavo 44 metų Marijampolės savivaldybės gyventojas.

Motociklininkas pradėjo stabdyti, tačiau nespėjo sustoti, atsimušė į automobilį ir susižalojo. Pirminiais duomenimis, vyrui nustatyti kūno sumušimai.

Abu vairuotojai buvo blaivūs.

