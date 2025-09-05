Palėpių paslaptys: ar jums jos rūpi?
Mintis kilo Višakio Rūdoje per Baltramiejaus atlaidus: apsilankius mugėje, sudalyvavus edukacijose, pabendravus su seniai matytais pažįstamais buvo galima ramiai praleisti valandėlę kitą užsukus į muziejėlį ar špitolę. Žinia, čia nėra šiuolaikinių technologijų su šalčiu dvelkiančiais ir negyvais (ką berodytų) ekranais – jų ir šiaip pilna visur. Bet jeigu negąsdina senų daiktų (o gal istorijos?) dvelksmas ar dulkių sluoksnelis ant šimtamečio daikto, viskas gerai.
Šį kartą apie špitolę, kurioje veikianti paroda – ar tiesiog parodymas – taip ir vadinasi: „Palėpių paslaptys“. Dideliame sename pastate suskaičiuotum ne vieną netikėčiausią, o kažkam gal ir keisčiausią ekspoziciją. Įvairiose vietose rikiuojasi šimtai senovinių butelių ar kvepalų buteliukų, visokiausių arbatinukų, pačių įvairiausių rankdarbių bei kitų žmogaus gyvenime svarbių dalykų – vieniems jau tik buvusių, nereikalingų, kitiems – svarbių ir dabar. Viena iš tų, kam svarbu, Birutė Kerušauskienė, Višakio Rūdos kultūrinių renginių organizatorė.
Valandėlei atitraukta nuo šventės rūpesčių ir paprašyta priminti, kodėl ir kada tai prasidėjo, sakė, kad tai noras priminti, kaip gyvenome, kuo džiaugėmės, puošėmės ir prieš tris dešimtmečius, ir prieš šimtą metų. „Liūdna, kad taip greitai užmirštame, kas buvo – naikiname, išmetame, ištriname iš aplinkos ir atminties daiktus, kurių kiekvienas turi istoriją – juos lietė, su jais gyveno žmonės. Mūsų tėvai, seneliai“. Bene pirmiausia per pandemiją, kai veiklos apmirė, buvo „prakalbinti“ ir parodos kultūros namų languose objektais tapo įvairūs buteliai. Išradingos moterys ištraukė iš užmaršties, ištapė, išgražino ir surengė parodėlę.
Pasirodė, kad ne tik nuo senų senovės palėpėse ar kituose podėliuose dulkančių įvairiausių formų butelių, bet ir kitų užmirštų buities reikmenų, interjero puošybos dalykų, drabužių būta dažnuose namuose. Ar žinojote, kad pradėjus kuo nors giliau domėtis, rinkti, daiktas paskui tarsi parveda kitą?
Taip atsirado naujų parodų – ir ne vien tik languose. O kadangi buvęs špitolės pastatas buvo tuščias, jie rado prieglaudą čia. „Kodėl buteliai? – perklausė pašnekovė. – Tiesiog – stiklas visada gražu, o senieji, įvairiausių formų, spalvoti – kaip vazos… Arba arbatinukai: tai jau savaime gražus indas, juos, pasirodo, vadindavo ir „imbrikėliais“ – kai kurie seni, o ir naujesni jau gali pasakoti istorijas.“ Istorijų, sako, pasirodė esanti pilna ir atverta krikšto mamos, kuri buvo siuvėja, spinta…
Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad dažno mūsų (o dar labiau – tėvų, senelių buvusiose ar kur nors viduryje laukų nusipirktų) namų jei ne palėpėse, tai kitose vietose taip pat yra „visokio seno šlamšto“. Juk ar ne taip įvardijame tai, kas glūdi taip vadinamame sovietiniame lagamine, dėžėje ar voratinkliais apėjusios komodos stalčiuose? Gal prieš deginant ar išmetant vertėtų pasidomėti – juk girdime nemažai istorijų, kai šitaip buvo rasta vertingų dokumentų, žmonių ar kaimų gyvenimo istorinių paliudijimų, dienoraščių ar eilėraščių, net meno kūrinių… Gal koks nežinioje glūdėjęs daiktas gali praturtinti, papuošti ir pastaruoju metu vis populiarėjančių giminės medžių šaką?
Lina VOLUNGYTĖ
