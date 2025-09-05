www.suvalkietis.lt
Pasūduonės kaime apvirto mikroautobusas

"Suvalkiečio" inf.

Vakar pavakare Marijampolės savivaldybės gyventojai dalinosi pastabomis apie Marijampolės sav. Mokolų seniūnijos Pasūduonės kaime įvykusią avariją, spėliojo, kas dėl to kaltas.

Asociatyvi nuotrauka

Ugniagesiai gelbėtojai pranešimą apie eismo įvykį gavo ketvirtadienį, 17.53 val. Paskambinęs žmogus Bendruoju pagalbos telefonu informavo, kad Leono Taunio gatvėje ką tik apsivertė automobilis, viduje galimai yra žmonių.

Atskubėję gaisrininkai rado apvirtusį mikroautobusą „Citroen“. Prispaustų žmonių nebuvo. Nukentėjusį 44 metų vairuotoją gelbėtojai įkėlė į greitosios pagalbos automobilį ir išvežė į ligoninę. Vyras buvo sąmoningas.

Marijampolės apskrities VPK informavo, kad pirminiais duomenimis, Pasūduonės kaimo Leono Taunio gatvėje automobilio „Citroen Jumpy“ vairuotojas, važiuodamas Kalvarijos link galimai prarado sąmonę ir nesuvaldęs automobilio, apsivertė. Vairuotojas važiavo vienas.

