Penktąjį kartą rengiamos „Kultūros dienos“ žada daug naujovių
Rugsėjo 5–24 dienomis Marijampolė ir Sūduvos kraštas vėl virs gyvu klasikinės muzikos, dailės, šviesos ir garso teatru – penktąjį kartą čia rengiamas tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos 2025“. Žiūrovų laukia šeši ypatingi vakarai, kuriuose susitiks pasaulinio lygio atlikėjai, ryškiausi Lietuvos kūrėjai, naujos technologijos, dailės instaliacijos ir jaunoji Sūduvos talentų karta. Visi renginiai bus atviri ir nemokami, tad kiekvienas galės pajusti kultūros šventę.
Viena iš festivalio rengėjų, jo meno vadovė pianistė Kamilė Zaveckaitė Marijampolės savivaldybės administracijoje pristatydama festivalį sakė, jog šiemet parengta įspūdinga programa, kuri leis pristatyti muzikos įvairovę ir jau nuo pirmojo koncerto, kuris šiandien rengiamas Marijampolės kultūros centre, maloniai stebins muzikos mylėtojus.
– Festivalio atidarymo koncertą pavadinome „Marijampolės pokyliu“, nes jame netrūks iškilmingumo, pakilios nuotaikos. Pas mus atvyksta Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, jam diriguos Marius Reklaitis, o smuiku gros labai talentingas vos 17-metis Rokas Diržys, jau laimėjęs ne vieną muzikinį konkursą.
Mūsų įkurta „Marijampolės filharmonija“ buvo įsteigusi specialų prizą, jį laimėjo Rokas, gaudamas galimybę groti su orkestru. Aš šiame koncerte grosiu fortepijonu, juo gros ir Gabrielius Melonis (Gabriel Meloni), atvykstantis iš Austrijos. Kartu atliksime mažai žinomo vokiečių kompozitoriaus Makso Brucho koncertą dviem fortepijonams ir orkestrui, ir tai turbūt bus pirmas kartas Marijampolėje, kai simfoninis orkestras pasirodys su dviem fortepijonais, – teigė K. Zaveckaitė.
Pianistė pabrėžė, kad visas šių metų festivalio repertuaras išties ypatingas ir išskirtinis. Netikėti koncertai, tokie kaip „Planetariumas“ – audiovizualinė kelionė po Gustavo Holsto „Planetas“ su įtraukiančia garso instaliacija ar „Čiurlionis. Slowed and Reverb“ su šiuolaikinės muzikos ansambliu „Synaesthesis“ pademonstruos, kad klasikinė muzika gali būti patiriama visomis juslėmis ir integruojama į šiuolaikinės kultūros kontekstą, suteikdama absoliučiai naujų perspektyvų klausytojui.
Rugsėjo 22-ąją sukaks 150 metų nuo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo, ir būtent todėl festivalis šiemet atvers duris ir į naują meno sritį – dailę. Pirmą kartą į Marijampolę atvyks lektorius Ričardas Jankauskas, kurio išskirtinis paskaitų vedimo stilius įtrauks klausytojus ir atskleis šios iškilios asmenybės unikalumą bei jos svarbą dailės, o kartu ir platesniame kultūros pasaulyje. Šiemet pirmą kartą surengtas nacionalinis profesionalių ir mėgėjų dailininkų konkursas „Įkvėpti Čiurlionio“, kuriame dalyvauja įvairaus amžiaus ir patirties kūrėjai iš visos Lietuvos.
Pasak K. Zaveckaitės, pirmajame konkurso ture komisija jau atrinko šešis darbus, o dabar kiekvieno festivalio koncerto metu žiūrovai turės galimybę balsuoti ir išrinkti nugalėtoją, kuris gaus piniginį prizą bei turės galimybę surengti asmeninę parodą kitų metų festivalyje.
Festivalio širdis yra Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras, kuriame groja moksleiviai iš viso Sūduvos regiono meno mokyklų – nuo Marijampolės ir Vilkaviškio iki Šakių, Kalvarijos ir Garliavos. Festivalio uždarymo koncerte „Cinema Paradiso“ šis orkestras atliks įvairialypę kino muzikos programą, o tuo metu dailininkas Valentinas Butanavičius gyvai kurs paveikslą ant drobės.
– Norėjome šitą koncertą surengti „Spindulio“ kino teatre, bet, deja, ten nesutilptų mūsų orkestras. Jį mes jau turime ketverius metus ir šiais metais išdrįsome parengti dar stipresnį repertuarą. Šiame koncerte susitiks dailė, kinas ir muzika, skambės kino filmų su Džeimsu Bondu, „Rožinės panteros“, animacinių „Pixar“ studijos ir kitų kino juostų muzika.
Esu įsitikinusi, kad festivalis, minintis pirmą savo kuklų penkerių metų jubiliejų, sudomins žiūrovus ir muzikos mylėtojus, dovanos jiems naujų ir netikėtų atradimų, o mes tikimės ir toliau jį organizuoti bei džiuginti mūsų gimtosios Marijampolės žmones, – sakė K. Zaveckaitė.
