Ar galima suderinti šalies gynybos ir savivaldos interesus, plečiant vieną didžiausių šalies karinių poligonų?
Galite klausytis ir straipsnio garso įrašo
Apie galimas karo grėsmės šalyje daug kalbama jau ketvirti metai, nuo tada, kai siekdama okupacinių ir imperialistinių tikslų Rusija savo karo mašiną pasiuntė į Ukrainą. Tad natūralu, kad gyvenimas Suvalkų trikampyje, šalia Kaliningrado srities, kurią Rusija pavertusi dideliu kariniu miesteliu, kelia nemažai įtampos.
Nerimo šalyje kyla ir dėl plečiamų poligonų teritorijų. Viena tokių – Kazlų Rūdoje. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos duomenimis, Brigados generolo Kazio Veverskio poligonas Kazlų Rūdoje yra vienas didžiausių Lietuvos kariuomenės poligonų, kurio plotas siekia 9200 hektarų.
Jo organizacinėje struktūroje yra dar Tauragės (apie 3800 ha) ir Šilalės (2400 ha) kariniai poligonai, sudarantys sąlygas treniruotis visiems nacionaliniams kariniams vienetams bei NATO sąjungininkams. Tai ypač svarbu šalies gynybai užtikrinti, tačiau ką daryti tokį poligoną savo teritorijoje turinčiai savivaldybei, kuri negali išnaudoti viso savo teritorijos potencialo ir patiria ekonominių ribojimų?
Kazlų Rūdos poligonas buvo įkurtas dar sovietmečiu, 1969 metais, o nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 1990-aisiais iki šiol veikia kaip Lietuvos kariuomenės treniruočių vieta. 2014 metais Kazlų Rūdos poligonui buvo suteiktas Brigados generolo Kazio Veverskio vardas.
Šiais metais Kazlų Rūdoje veikiančio poligono plotas praplėstas kone trigubai. Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos atstovų teigimu, poligono teritorija šiuo metu siekia 9200 hektarų. „Siekiant atgrasinti potencialų priešą ir užtikrinti saugumą Lietuvoje, poligonai plečiami ir vystomi tam, kad juose galėtų tinkamai treniruotis Lietuvos ir sąjungininkų kariai“, – aiškina Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos atstovai.
„Kazlų Rūda visada buvo dėmesio centre – čia dar nuo sovietinių laikų buvo kariniai poligonai. Žmonės susigyvenę su tam tikra nuotaika, užaugusi ne vienos kartos būsena, kad čia vis dėlto yra miškai, strateginės vietos“, – pasakoja Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, parlamentaras Dainius Gaižauskas. Jo teigimu, visi buvo pripratę prie status quo situacijos, kad poligonas nesiplečia ir viskas atrodo ramu. Tačiau dabar, kai poligonų daugėja, jų plėtra spartėja, reikalavimų gausėja, savaime suprantama, kad siekdamos vystyti savo veiklą savivaldybės susiduria su milžiniškais trukdžiais ir iššūkiais.
Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška teigia, kad Kazlų Rūdos miestas, kurdamas bendrą turtą, vis vejasi, bet nepasiveja kaimyninių savivaldybių centrų gerovės lygio, nes tokiam turtui kurti svarbiausia sąlyga yra pinigai. „Kazlų Rūdos savivaldybę visais laikais kamavo pinigų stygius, o pagrindinė to priežastis – vieno didžiausių valstybės ir NATO poligonų veikla“, – pasakoja savivaldybės vadovas.
M. Varaška išskiria keletą didžiausių neigiamų poligono plėtros poveikių miestui. Pasak mero, pirmiausia svarbu, kad maždaug 30 procentų savivaldybės ir miesto ploto patenka į karinių teritorijų apsaugos zoną, o tai reiškia, kad joje nėra galima verslo, ūkio, gyvenamosios paskirties statyba. Taip pat net 97 procentai savivaldybės teritorijos netinka vėjo jėgainių veiklai ir dėl to Savivaldybė kasmet praranda apie 1,5 mln. eurų pajamų, kurias galėtų sugeneruoti tokių jėgainių turto mokestis.
Svarbu ir tai, kad iš esmės visoje savivaldybėje ir Kazlų Rūdos mieste draudžiama naudoti dronus, o tai reiškia, kad apribojimai dėl dronų ateityje palies logistikos, vaizdo stebėjimo, fiksavimo ir kitas sritis.
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos atstovai sako negalintys vertinti pateikiamų skaičių ar skaičiavimų, tačiau gali pažymėti, kad Lietuvos kariuomenės ir karių dislokacija Kazlų Rūdos savivaldybėje jos verslams nuo Nepriklausomybės atkūrimo generuoja nuolatines pajamas.
Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos atstovų teigimu, Kazlų Rūdoje esančiame poligone kasdien vyksta skirtingo pobūdžio karinės pratybos: kovinio šaudymo, lauko taktikos, orientacinės ir t. t. Taip pat tai – vienintelis poligonas Lietuvoje, kuriame įrengta šaudykla, skirta treniravimuisi bei antžeminių taikinių naikinimui iš visų orlaivių tipų.
Savivaldybės mero M. Varaškos teigimu, kasdienių pratybų poveikis apylinkėms ir miestui yra akivaizdžiai neigiamas. „Tęsiantis karui Ukrainoje ir dar po jo, karinio poligono kaimynystė verslui ir naujakuriams pirmiausia reiškia ne saugumą, o pavojų“, – sako jis.
Mero nuomone, jeigu Savivaldybė neturi galimybių konkuruoti, tai reiškia, kad negali naujakuriams parodyti savo privalumų ir vystymosi galimybių. „Kalbant konkrečiai: negalima įrengti baseinų, daugiafunkcinių erdvių, arenų, naujų ir modernių vaikų darželių ar mokyklų. Visa tai yra kuriama iš lėšų“, – sako M. Varaška.
Seimo narys D. Gaižauskas pripažįsta, kad klausimai ir teiginiai, kuriuos kelia Kazlų Rūdos savivaldybės meras ir Taryba, yra labai svarbūs. „Aš jiems pritariu, – sako parlamentaras. – Kariuomenė viena nesigins, ji ginsis su visuomene, o tai yra skirtingos grupės žmonės: verslas, ūkininkai, mokslas, paprastas žmogus, pensininkas ir taip toliau. Dėl to turi būti sąlyčio taškai.“
Parlamentaro nuomone, nuolatinės pratybos, plečiamos poligonų zonos savivaldybėms yra trukdis, todėl reikia į tai atsižvelgti ir skirti kompensacijas.
„Jeigu savivaldybės, šiuo atveju Kazlų Rūdos, meras pateikia skaičiavimus, kiek metinių pajamų netenkama dėl poligono veiklos, tai valstybė turi fiksuoti ir susiderinusi su visomis karinėmis savivaldybėmis, kuriose tų poligonų yra, praradimą kompensuoti pinigine išraiška“, – aiškina D. Gaižauskas. Jo teigimu, finansinė kompensacija savivaldybėms yra būtina čia ir dabar, nes jos praranda įplaukas į savo biudžetą, negali vystytis, konkuruoti su kitais regionais, yra žlugdomas verslas. „Tai – stag-nacija, savęs, kaip savivaldybės naikinimas, – sako parlamentaras. – To negalima leisti.“
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nario teigimu, svarbūs trys dalykai: fiksuoti savivaldybių praradimus ir juos kasmet kompensuoti, gerinti infrastruktūrą ir gal net mažinti kažkokią gyventojų pajamų mokesčio dalį ar žemės, nekilnojamojo turto mokesčius, nes toji savivaldybė praranda patrauklumą, žmonės nenori atvykti kurtis, dirbti ir gyventi.
„Bendras kompensavimo mechanizmas yra sukurtas seniai, taikomas kitose valstybėse. Jeigu mes jį įtrauktume į savo įstatyminę bazę ir pritaikytume, manau, kad nebūtų didelio konflikto, juolab kad Kazlų Rūda yra pripratusi prie karinio poligono veiklos“, – sako D. Gaižauskas.
Parlamentaras taip pat turi nuomonę ir pasiūlymą, kaip galima būtų spręsti savivaldybės gyventojus varginančias problemas dėl triukšmo, sklindančio iš poligono, – sprogimų, šūvių ir t. t. „Šiais laikais yra garso izoliavimo sienelės, kurias nori nenori teks įrengti, nes tai jau yra gyventojų sveikatos klausimai. Yra įrodyta moksliškai, kad tokie garsai sukelia tam tikrą žalą žmogaus sveikatai, todėl šis klausimas taip pat privalo būti tinkamai išspręstas“, – prideda pašnekovas.
„Kai bus skiriamos kompensacijos savivaldybėms ir nukentėjusioms visuomenės grupėms, kai bus įrengtos garso izoliavimo sienelės, išasfaltuoti visi keliai, įrengtas apšvietimas, tada Savivaldybė vėl galės konkuruoti su kaimynais ir augti“, – sako D. Gaižauskas.
Jis taip pat pažymi, kad jeigu vadovaujamės bendru visuotinės gynybos principu, negalime ignoruoti visuomenės poreikių, nes būtent Lietuvos piliečiai gins savo žemę, kultūrą, kalbą, tradiciją ir namus. „Reikia ne ieškoti, kaip apmokestinti nekilnojamąjį turtą, o spręsti, kaip jį ginti“, – tęsia Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.
Gyventojams parlamentaras pataria nesibaiminti karinio poligono kaimynystės, nes kariniai daliniai, poligonai, strateginiai objektai yra gerai apsaugoti. Stebėdama, saugodamasi nuo išorės priešių kariuomenė skenuoja viską, saugumo aplinka ten pati geriausia.
Kazlų Rūdos savivaldybės meras M. Varaška sako jau keletą mėnesių kartu su kitomis karinėmis vadinamomis šalies savivaldybėmis ir politikais dirbantis, kad 2026-aisiais pagaliau gautų pirmąsias tiesiogines valstybės kompensacijas, kurios būtų skirtos viešai gerovei ir naujoms statyboms, t. y. turtui kurti. „Viskas išplaukia iš planuojamos tvarkos, kurią siūlome pridėti prie 2026 m. valstybės biudžeto rodiklių įstatymų projekto ir kuria vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybė galėtų tikėtis pirmosios 1,5 mln. eurų subsidijos už tuos plotus, kurie yra rezervuoti krašto apsaugai“, – prideda M. Varaška.
Krašto apsaugos ministerija yra parengusi šiuo klausimu tvarką ir metodiką. Ji buvo svarstyta konkrečiai tų savivaldybių administracijose, kurios turi didesnius poligonus. Ši tvarka panaši į miškų įstatyme esančią nuostatą, kuria vadovaujantis savivaldybės, kurių teritorijose yra kariniai poligonai, taip pat turėtų teisę gauti tam tikrą nuošimtį nuo Lietuvos gynybai skiriamo finansavimo.
Kazlų Rūdos savivaldybės mero teigimu, pagal parengtą preliminarią formulę kol kas visoms septynioms šalies savivaldybėms, kurių teritorijoje yra kariniai poligonai, siūloma skirti 0,3 arba 0,35 procento nuo viso finansavimo krašto apsaugai. „Šis finansavimas siejamas su bendruoju šalies vidaus produktu, o kadangi 2026 m. biudžete krašto apsaugai planuojama skirti nuo 4 iki 4,5 procento, tai ta 0,3 procento suma nuo visų lėšų būtų apie 12 milijonų eurų“, – aiškina savivaldybės vadovas.
Pasak jo, dalinant šias kompensacijas pagal poligonų plotą išeitų taip, kad po 30 procentų nuo tų 12 mln. eurų galėtų gauti tos savivaldybės, kurių teritorijoje kariniai poligonai užima didžiausią plotą, t. y. Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybės. Tuomet 14 procentų galėtų būti skirta Kazlų Rūdai, apie 8,5 procento – Jonavai su Ruklos poligonu, o Šilalei ir Tauragei – po 3–4 procentus.
„Suvalkiečio“ šia tema pakalbintas buvęs Europos Sąjungos karinio štabo žvalgybos vadovas, atsargos pulkininkas Gintaras Bagdonas išsakė nuomonę, kad karinių poligonų veikla ir plėtra nedaro jokios žalos savivaldybėms ir jų gyventojams. „Jeigu Lietuva būtų Rusijos agresijos taikinys, tai neliktų nei verslo, nei jokio kito gyvenimo. Viskas statoma ant saugumo“, – sakė atsargos pulkininkas.
Pakalbinti Kazlų Rūdos gyventojai „Suvalkiečiui“ teigė gyvenantys dvilypiais jausmais. „Iki šiol man nebuvo tekę girdėti, kad kokie nors verslai skūstųsi dėl trukdžių. Ar reikėtų prašyti kompensacijų dėl prarandamų pajamų? Nesu už tai. Manau, kad geriau investuoti į krašto apsaugą, plėsti poligoną ir palaikyti jo veiklą tam, kad galėtume ramiau miegoti“, – sako Kasparas (vardas pakeistas, – aut. pastaba).
Jam antrina ir Birutė (vardas pakeistas, – aut. pastaba). Anot pašnekovės, jeigu dabar nevyktų karas Ukrainoje, galbūt požiūris būtų kitoks ir ji palaikytų miesto plėtrą iš krašto gynybai skirtų lėšų. „Šiuo metu nerimauju dėl galimų grėsmių, todėl, mano nuomone, svarbu rūpintis gynyba, kad išvis turėtume, kur gyventi ir ką puoselėti ateityje“, – prideda moteris.
Rita (vardas pakeistas, – aut. pastaba) atvirauja, kad saugi nesijaučia. „Čia šaudo kasdien ir nesvarbu, ar darbo diena, ar savaitgalis. Kalbame, kad mes nelabai ir suprastume, jeigu prasidėtų karas.“
Kotryna ir Kęstutis (vardai pakeisti, – aut. pastaba) sako taip pat girdintys iš karinio poligono sklindantį triukšmą, būna, kad ir langai sudreba. Tačiau jauni žmonės teigia, kad jau susigyveno su sprogimų ir šūvių garsais, ir visa tai jiems netrukdo. „Na, nebent, kai svečiai atvažiuoja. Dažniausiai išgirdę sprogimų aidą jie sutrinka ir klausia, kas čia vyksta, tačiau, kai paaiškiname, kad netoliese įsikūręs karinis poligonas, svečiai nurimsta. Mūsų aplinkai tai tikrai netrukdo“, – patikina jaunuoliai.
Komentarai nepriimami.