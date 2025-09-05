Studijos Europoje – galimybė, kuri laukia tavęs
Ar svajoji apie studijas užsienyje? Europa tau atvira – tai reali galimybė, turinti daugybę privalumų, kurie gali pakeisti tavo ateitį. Studijos kitoje šalyje praturtina ne tik žiniomis, bet ir patirtimi, suteikia naujų įgūdžių bei plačių perspektyvų karjerai.
Ar žinojai?
• Tūkstančiai studijų programų Europoje dėstomos anglų kalba.
• Jeigu turi teisę į SUSI išlaikymo stipendiją, ją gali pasiimti kartu studijuodamas užsienyje.
• Europos universitetai siūlo aukštos kokybės išsilavinimą, visiškai suderintą su Airijos kvalifikacijų standartais.
• Įstoti lengviau – priėmimo reikalavimai yra lankstūs.
• Studijos dažnai yra nemokamos arba už itin mažą kainą.
• Tarptautinė patirtis tavo CV – tai didžiulis pliusas bet kurioje srityje.
• Galimybių spektras milžiniškas – nuo universitetinių studijų iki profesinio mokymo bei praktikos.
Kur ieškoti informacijos?
Europa pilna galimybių, o jas atrasti padės šie puslapiai:
• „Eurodesk“ – jaunimui skirtas informacijos portalas apie keliones, studijas ir darbą Europoje.
• „Study.EU“ – Europos švietimo portalas, kuriame gali rasti informaciją apie universitetus ir programas anglų kalba.
Kaip pasirinkti programą ir šalį?
Jeigu dar nesi apsisprendęs, kurioje šalyje nori studijuoti, pasinaudok paieškos įrankiais:
• „Study.EU“ – informacija apie universitetus ir programas anglų kalba.
• „Icares“ – tarptautinė kursų paieškos sistema, kurioje pateikiama daugiau nei 50 000 programų net 120 pasaulio šalių.
Be to, beveik kiekviena šalis turi savo duomenų bazę. Pavyzdžiui:
• Studijos Suomijoje: www.studyinfinland.fi
• Studijos Danijoje: studyindenmark.dk
Taip pat gali užsukti į dominančio universiteto ar kolegijos svetainę ir susisiekti tiesiogiai.
Programos anglų kalba
Europoje dėstoma tūkstančiai programų anglų kalba. Tai reiškia, kad gali pasirinkti patinkančią studijų kryptį ir kartu įgyti tarptautinės patirties, neprivalėdamas mokytis naujos kalbos nuo nulio (nors pagrindiniai vietos kalbos žodžiai visada praverčia!).
Europa atvira tau
Studijos Europoje – tai investicija į tavo ateitį, profesinį kelią ir asmeninį augimą. Tai galimybė pamatyti pasaulį, sutikti naujų žmonių, išmokti prisitaikyti ir tapti pasaulio piliečiu. Jei nori žengti žingsnį pirmyn – Europa laukia tavęs!
https://youth.europa.eu/go-abroad/studying/studying-abroad-ireland_en