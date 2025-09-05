„Sūduvą-Mantingą“ treniruos Marius Ūsas
Marijampolės „Sūduvos-Mantingos“ krepšinio komandos vyriausiuoju treneriu tapo Marius Ūsas, klube tris sezonus ėjęs buvusių vyriausiųjų trenerių Mariaus Kiltinavičiaus ir Tomo Gaidamavičiaus asistento pareigas.
24 metų M. Ūsas jau turėjo galimybę išbandyti save vyriausiojo trenerio pareigose, kai trumpam perėmė jas iš komandą palikusio M. Kiltinavičiaus. Jauno trenerio vadovaujama Marijampolės ekipa tuomet 89:63 ir 111:81 nugalėjo Kretingos komandą.
Dabar M. Ūso laukia kur kas didesnis iššūkis.
„Naują iššūkį priimu su dideliu noru ir nekantrumu startuoti. Tikiu, kad sezonas bus įdomus ir nenuspėjamas, pilnas naujų patirčių bei pamokų, – sakė naujasis „Sūduvos-Mantingos“ strategas. – Marijampolėje būsiu jau ne pirmą sezoną, žinau, kad čia visada keliami aukščiausi tikslai, tačiau nesinori žiūrėti toli į priekį. Dabar reikia susitelkti į gerą pasirengimą ateinančiam sezonui.“
M. Ūso asistentais šį sezoną bus Lukas Januškevičius ir Normantas Šilanskas, o komandos fiziniu pasirengimu toliau rūpinsis Modestas Rusevičius.
Į pirmąją treniruotę marijampoliečiai susirinks rugsėjo 8-ąją, o naujo Nacionalinės krepšinio lygos sezono kovas pradės po mėnesio.