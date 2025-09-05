Sugadintas kelias, uždrausta įvažiuoti į darželio skyrių kiemus, saugaus eismo kalneliai
Posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės Saugaus eismo komisija svarstė gyventojams, įstaigoms aktualius klausimus ir priėmė sprendimus.
Nebus galima įvažiuoti į lopšelio-darželio skyrių kiemus
Nuo šių mokslo metų nebegalima įvažiuoti į visų Marijampolės lopšelio-darželio skyrių kiemus ar aikšteles. Teritorijos aptvertos, vartai uždaryti, prie įvažiavimų į transporto priemonių stovėjimo aikšteles, esančias prie darželio skyrių, įrengti kelio ženklai „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“. Saugaus eismo komisija tokį sprendimą priėmė gavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro reikalavimą, kad būtų užtikrintas vaikų saugumas.
Suprantama, kad tėvams kils nepatogumų, tačiau būtina atsižvelgti į reikalavimą, kad dėl vaikų saugumo lopšelio-darželio skyrių teritorijos būtų uždaros.
Greičio mažinimo kalnelių nerengs
Komisija svarstė sodų bendrijos „Jovaras“ pirmininkės prašymą Puskelnių kaimo Jovarų gatvėje įrengti greičio mažinimo kalnelius.
Bendrijos pirmininkės teigimu, minėta gatvė patenka į gyvenamąją zoną, kur pagal Kelių eismo taisykles, maksimalus leistinas greitis turėtų būti 20 km/val. Tačiau reali situacija yra kitokia – transporto priemonės viršija greitį, o kai kuriais atvejais – net daugiau nei 100 km/val.
„Gatvė tankiai apgyvendinta. Gyvena šeimos su mažamečiais vaikais. Vaikai važinėja dviračiais, žaidžia kamuoliu, neretai įsijautę į žaidimus išbėga į gatvę, kurioje dideliu greičiu judantys automobiliai kelia realią grėsmę jų saugumui bei gyvybei. Gyventojai jaučia įtampą dėl nesaugumo“, – teigė pirmininkė.
Komisija nepritarė greičio mažinimo kalnelių įrengimui. Gatvėje pastaraisiais metais nėra registruota eismo įvykių, ji siaura, prie pat – namai. Juolab kad įrengti iškiliosios greičio mažinimo priemonės nerekomenduojama, jei 30 metrų spinduliu yra gyvenamieji pastatai.
Įrengti greičio mažinimo kalnelius prašė ir Šunskų miestelio Užbalių gatvės ir Paršelių kaimo gyventojai. „Mes, Šunskų miestelio Užbalių gatvės ir Paršelių kaimo gyventojai, kreipiamės su prašymu atkreipti dėmesį į mūsų gyvenamosios aplinkos eismo saugumą ir imtis priemonių, užtikrinančių pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų eismo dalyvių saugą. Užbalių gatvė ir ją tęsianti atkarpa per Paršelių kaimą – tai kelias, kuriuo kasdien juda daugybė vietos gyventojų: anksti ryte į Šunskų miestelio autobusų stotelę vyksta moksleiviai ir suaugusieji, vakare tuo pat keliu grįžta iš darbų ar mokyklų. Šiuo keliu intensyviai naudojasi ir dviratininkai“, – teigiama prašyme.
Anot gyventojų, eismo saugumą blogina ir tai, kad gatvė neapšviesta, netaikomi papildomi greičio ribojimai. Todėl reikalinga gatvę apšviesti, įrengti greitį ribojančius ženklus, greičio mažinimo kalnelius, ypač ties gyvenamaisiais namais.
Komisija nusprendė greičio mažinimo kalnelių nerengti, tai tikrai nėra panacėja nuo visų ligų. Kai tik atsiras galimybių, gatvė bus apšviesta.
Sunku išvažiuoti iš kiemų
Svarstytas daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB) „Žilvitis-1“ prašymas Marijampolėje, priešais išvažiavimą iš kiemo J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11, įrengti sferinį veidrodį.
Prašymas grindžiamas tuo, kad kitoje kelio pusėje, kelkraštyje, sustatyti automobiliai trukdo matomumui. „Išvažiuojant iš namo aikštelės ir sukant į pagrindinio kelio kairę pusę, galima sukelti eismo įvykį, nes nematyti atvažiuojančių automobilių“, – teigė gyventoja.
Vytauto gatvės gyventojas skundėsi analogiška problema, kad sudėtinga išsukti iš Vytauto g. 54, 56 kiemų. „Išvažiuojant iš kiemo į Vytauto gatvę, tarp 54 ir 56 namų, iš kairės pusės atvažiuojančių transporto priemonių nėra galimybės matyti, nes matomumą užstoja atliekų konteineriai. Papildomai pažymiu, kad ypač dienos metu ir vakarais iš dešinės pusės matomumą apsunkina prie kebabinės sustojantys automobiliai, kurių vairuotojai atsiima užsakymus. Tokia situacija dar labiau riboja matomumą ir sudaro pavojų eismo saugumui“, – rašė gyventojas.
Komisijos nariai pastebėjo, kad minėtų daugiabučių gyventojai nesutiko atliekų surinkimo aikštelių rengti arčiau namų, todėl jos iškeltos į gatvę. Sferinis veidrodis matomumo šioje situacijoje tikrai nepagerins, tad vairuotojai, išvažiuodami iš kiemų, turi būti atidūs, neskubėti.
DNSB „Žilvitis-1“ prašymui irgi nepritarta.
Gėlyno gatvėje uždrausta stovėti
Svarstytas siūlymas Marijampolėje, Gėlyno gatvėje, įrengti kelio ženklus „Sustoti draudžiama“. Įmonės kenčia nuo krovininio transporto, kuris užstato išvažiavimus ir įvažiavimus į privačias teritorijas. Prie įvažiavimų į įmonių kiemus matyti sukrautos naudotos padangos, kad krovininis transportas negalėtų sustoti. Taip savininkai ginasi nuo vilkikų.
Komisija nusprendė Gėlyno gatvėje uždrausti sustoti, jau įrengtas ženklas „Sustoti draudžiama“. Įmonių savininkų prašoma nuimti nuo kelkraščių padangas. Tamsiu paros metu jos kelia pavojų eismo dalyviams.
Bendrovė suniokojo kelią
Svarstytas gyventojo skundas dėl sunkiasvorių transporto priemonių sugadinto kelio Marijampolės savivaldybėje, važiuojant Meškėnų kaimo Ežero gatve iki Bukonių kaimo.
Vasaros pradžioje UAB „Ipukis“ į Saugaus eismo komisiją kreipėsi dėl kelio ženklų „Ribota masė 20 t“ išmontavimo Marijampolės sav. Meškėnų kaimo Ežero gatvėje. Įmonė prašymą grindė tuo, kad bendrovė minėtu keliu nori patekti į savo aikštelę (buvusį aerodromą), kur sandėliuoja medžiagas. Sunkvežimiai, važiuojantys į aikštelę, – standartiniai, jų didžiausia leidžiamoji masė su kroviniu – 40 tonų.
Darbai vyksta visus metus, tai nėra vienkartinis važiavimas. UAB „Ipukis“, prašydama leisti važiuoti sunkvežimiams, įsipareigojo nuolat prižiūrėti šį kelią. Tad bendrovės prašymui buvo pritarta. Tačiau „Ipukis“ įsipareigojimo nevykdė. Anot gyventojų, kelias Meškėnų kaime Ežero gatvėje ir Bukonyse tapo neišvažiuojamas. Jį sugadino bendrovės „Ipukis“ sunkusis transportas. Sulaužyta pralaida, užsikimšęs drenažas, dėl to jau semiami dirbamos žemės laukai.
Gyventojų teigimu, bendrovė „Ipukis“ atvežė tris priekabas statybinių betono atliekų su armatūros, vielos ir kitomis aštriomis statybinio laužo priemaišomis ir supylė ant kelio. Tai nieko nepadėjo. Priešingai – pasidarė dar blogiau. Tokios atliekos neatitinka keliams taisyti keliamų reikalavimų, gyventojams patiems teko spręsti problemą, kaip apsaugoti savo automobilių padangas. „Kelio pagrindas sudarkytas, duobėtas, provėžuotas. Po lietaus visai pažliunga, pasidaro neišvažiuojamas lengvajam transportui: liečiami automobilių dugnai, apsaugos, duslintuvai“, – rašė gyventojai.
Saugaus eismo komisija priėmė sprendimą atstatyti Meškėnų kaimo Ežero gatvėje, kuri jungiasi su Bukonių kaimu, kelio ženklus, ribojančius transporto priemonių masę iki 20 tonų, taip, kaip buvo anksčiau.