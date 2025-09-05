Gyvas Zanavykų krašto perlas: Zyplių dvaras kviečia atrasti praeities ir dabarties dermę
Nuo grafų rūmų iki šiuolaikinės meno ir kultūros erdvės
Šakių rajone, netoli Lukšių miestelio, stūkso vienas gražiausių Lietuvos dvarų – Zyplių dvaras. Tai ne tik architektūrinė puošmena, bet ir vieta, kurioje susipina praeitis, dabartis ir ateitis. Dvaras žavi neobaroko stiliaus rūmais, didingu parku bei gyvu kultūros gyvenimu, todėl šiandien jis yra tapęs tikru Zanavykų krašto traukos centru.
Istorija ir architektūra
Zyplių dvaro šaknys siekia XVIII–XIX amžių sandūrą. Dvarą iš pradžių valdė Napoleono maršalas Juozapas Poniatovskis, o XIX a. viduryje grafas Tomas Potockis suteikė jam dabartinį veidą. Būtent jo pastangomis buvo pastatyti dviaukščiai rūmai su išraiškingomis liukarnomis ir suformuotas vienas didžiausių Lietuvoje parkų, užimantis net 21 hektarą.
Iki šių dienų išliko net 11 autentiškų pastatų: rūmai, virtuvė, arklidės, karvidė, vežiminė, ofisinės, svirnai ir net šunidė. Visa tai – vertingas dvaro ansamblis, liudijantis didingą praeitį.
Parkas, supantis rūmus, ypatingas savo struktūra. Čia driekiasi alėjos, o tvenkiniai, fontanas, tilteliai bei egzotiški medžiai sukuria harmoningą kraštovaizdį, tinkamą tiek pasivaikščiojimams, tiek poilsiui.
Naujas gyvenimas
Šiandien Zyplių dvaras – ne tik istorinis paminklas, bet ir gyva erdvė, kurioje verda kultūrinis gyvenimas. Restauruotuose pastatuose įsikūrė Zanavykų muziejus, veikia kultūros centras, Lukšių seniūnija ir garsusis restoranas „Kuchmistrai“, kviečiantis ragauti pagal senąsias dvaro tradicijas atkurtų patiekalų.
Dvaras atviras ne tik lankytojams, bet ir kūrėjams – čia organizuojamos meno parodos, koncertai, edukacinės veiklos, vyksta keramikos dirbtuvės bei tautodailininkų plenerai.
Renginiai ir edukacija
Zyplių dvaras garsėja renginiais, kurie pritraukia ne tik vietinius gyventojus, bet ir svečius iš visos Lietuvos. Tradicinė keramikos mugė „Pirksiu molio puodynėlę“, kapelų šventė „Vasarą palydint“ ar tautodailininkų pleneras „Zyplių žiogai“ jau tapo neatsiejama šios vietos vizitine kortele.
Taip pat siūlomos įtraukiančios edukacinės programos – „Kai pono nėra namie“ ar „Fazanų medžioklė“, kurios leidžia pažinti dvaro gyvenimą ne tik teoriškai, bet ir praktiškai.
Apibendrinimas
Zyplių dvaras – tai daugiau nei istorinė vieta. Tai gyvas kultūros centras, kuriame dera architektūrinis paveldas, gamtos grožis ir šiuolaikinės iniciatyvos. Jis liudija Lietuvos didikų gyvenimo tradicijas, bet kartu kviečia kiekvieną lankytoją prisiliesti prie istorijos ir patirti tikrą dvaro dvasią.
Atvykę į Zyplius atrasite ne tik rūmus ar parką – čia pajusite, kaip praeitis tampa dabartimi, o kultūra – gyva kasdienybės dalimi.
