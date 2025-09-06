Buktoje pradėjo veikti netradicinė vaikų ugdymo erdvė
Rugsėjo 1-ąją Buktos kaimo kaimynystėje įsikūrusioje sodų bendrijoje duris atvėrė nestandartinio ugdymosi erdvė “Ąžuolynas”, kurioje susitelkiama į vaiko individualų ugdymą ir gamtos pažinimą. Šioje įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas po atviru dangumi. Tai vieta, kurioje sakoma: „Nėra blogo oro, tik bloga apranga“.
Gabija JANUŠAUSKAITĖ
Atvykus į sodų bendrijoje įsikūrusį ugdymo erdvę pirmiausia į akis krinta žalioje vejoje stovintis medinis ugdymo erdvės pastatas. Erdvę supa žaluma, matyti ir sodininkų vasarnamių.
Ten jau verda gyvenimas – girdėti vaikų balsai, o iš patalpų sklinda malonus šviežios medienos kvapas ir šiluma.
Veiklą pradedančioje naujoje ugdymo įstaigoje atvykstančius į Mokslo ir žinių dienos šventę prie durų maloniai sutinka gerą nuotaiką spinduliuojančios ir nekantraujančios savo emocijomis pasidalinti „Ąžuolyno“ įkūrėjos Jūratė Gaidienė ir Neringa Šunskienė.
Gera nuotaika tvyro ir ore, ją dar labiau praskaidrina į lauką pabirusių vaikų klegesys. Šventė prasideda: su džiaugsmu iškilmingai iškeliama „Ąžuolyno“ vėliava. Po to nuskamba ugdymo erdvės pedagogių atliekama daina, o paskui ateina eilė pasakai. Ji sekama taip pat gyvai – su herojų skleidžiamais garsais, nežinomų žodžių paaiškinimais ir vaizdžiai atliekamais veiksmais. O paskui visi susikimba už rankų ir perbėga per sodybą.
Pakalbinta viena iš idėjos autorių – J. Gaidienė – sako, kad mokymosi pagrindas turėtų būti tokios primirštos vertybės kaip spontaniškumas, šeima, bendravimas, kūrimas, o labiausiai – nuoširdumas. Pašnekovė tvirtina, kad projekto kūrėjas yra ne vienas žmogus, bet jos ir N. Šunskienės šeimos – įstaigai namus pastatė „Ąžuolyno” kūrėjų vyrai. Jei ne šeimų įsitraukimas, erdvės idėja nebūtų tapusi realybe.
Ši ugdymo erdvė atsirado iš pašaukimo – „Ąžuolyno“ įkūrėja troško, kad pasaulis būtų gražesnis, todėl jai kilo mintis įkurti ugdymo erdvę, į kurią įsitraukia ne tik vaikai, bet ir visa šeima. J. Gaidienė tiki, kad „vaikai nori kito priėjimo“, tačiau jiems trūksta padrąsinimo.
Rasti vietą lauko ugdymo erdvei nebuvo lengva, bet čia, šalia Buktos, bendramintės suprato, kad ši vieta yra tam tinkamiausia. Negana to, būta ir ženklų – „Ąžuolynas“ atsitiktinai įsikūrė buvusio Ąžuolyno kaimo teritorijoje, vietoje, kurioje bando sprogti du nedideli ąžuoliukai, o iš viso auga net septyni skirtingo dydžio ąžuolai.
N. Šunskienė, pakalbinta „Suvalkiečio“, pasakoja apie lauko pedagogiką – tai vienas iš šio ugdymo erdvės proceso pamatų. Ši pedagogika išsiskiria tuo, kad vaikai daugiausia laiko leidžia lauke, o pedagogai skatina ugdytinius domėtis gamta ir į ją tiesiog įsilieti. Bendruomeniškumas bei krikščioniškos vertybės – irgi priskiriami mokymosi pagrindams.
Tik ką atidarytoje ugdymosi erdvėje dirbanti pedagogė Asta Draugelienė papasakojo, kad ji 20 metų dirbo Anglijoje, Jungtinėje Karalystėje ir, svarbiausia, visada buvo apsupta vaikų. Pašnekovė yra įsitikinusi, kad didelės grupės ar klasės ir reikalavimai, taip pat didelėse klasėse dirbantiems mokytojams tenkantis didžiulis krūvis neprisideda prie vaikų ugdymo gerovės ir kokybės. Pedagogės teigimu, J. Gaidienę ir N. Šunskienę ji seniai pažįsta, o jų idėjos trapumas bei nestandartinis mąstymas pakerėjo. „Mane patraukė meilė ir dėmesys kiekvienam, artimesnis pažinimas“, – neslėpė susižavėjimo A. Draugelienė.
„Mano vaikas myli gyvūnus, nori būti ir augti gamtoje“, – sako savo atžalą šiai ugdymo įstaigai patikėjusi 39 metų mama Erika Baltrušaitienė. Moteris nori, kad jos vaikas ugdytųsi savo tempu, be nustatytų taisyklių. Šios ugdymo erdvės alternatyvus mąstymas ir individualus požiūris į vaiką bei šeimą ir patraukė šios mamos akį.
Kita mama, Ina Miniotienė, neslepia, kad atvykus iš didmiesčio norisi daugiau bendruomeniškumo ir žvilgsnio į kiekvieną vaiką. Ji viliasi, kad čia „vaikai gerai augs“, ir jaučia – čia gera ir ramu. „Savo vaikui noriu parodyti, kas yra bendruomenė, kam ji reikalinga“, – teigia pašnekovė.
Tuo metu į ugdymo erdvės kiemą užsuka žirgo traukiama brikelė – tai staigmena ir vaikams, ir jų tėvams. Smalsūs vaikai netrukus įsidrąsina paliesti ir paglostyti žirgą, o paskui – dar smagiau. Visi susėda į ūkininko Rolando Storpirščio vadeliojamo žirgo traukiamą bričką ir ja pasiekia poilsiavietę „Baidarės rojuje“.
Iš tiesų, čia gamta užburianti, o pojūtis, mokytojos A. Draugelienės žodžiais, „tarsi oazėje“ – poilsiavietė įsikūrusi Šešupės vingyje, girdėti upės čiurlenimas, jaučiamas ryškus drėgnos žolės kvapas ir – vaikų džiaugsmui – aptvare ganosi du poniai.
A. Draugelienės teigimu, tokio pobūdžio ugdymo įstaiga yra „investicija į vaiko ateitį“ ir turi nuoširdžią viziją, kad ugdymo erdvė plėsis.
Akivaizdu, kad netradicinis vaikų ugdymas yra naujiena, pritraukianti tėvus ir skatinanti išeiti iš standartinio mokymosi rėmų. Nepaisant apniukusio dangaus ir vėsaus oro įstaigą gaubianti pozityvi atmosfera sušildo kiekvieną – nuo mažiausio iki didžiausio, o tai ir yra šio ugdymo erdvės tikslas.