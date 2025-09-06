Kazlų Rūdos savivaldybė atvykstančius pasitinka atnaujintu riboženkliu
„Gavau užsakymą – buvo paprašyta atnaujinti Kazlų Rūdos savivaldybės ženklą, kuris atrodė štai taip – depresovai“, – taip apie savo projektą vaizdo įraše pasakoja menininkė Aglaja Ray (tikrasis vardas – Eglė Tamulytė). Pasitelkusi savo meninius gebėjimus Aglaja Ray pakeitė savivaldybės riboženklio veidą.
Gabija JANUŠAUSKAITĖ
Socialinių tinklų „Facebook“, „Instagram“ ir „TikTok“ platformose įkeltame vaizdo įraše menininkė dalinasi riboženklio transformacijos eiga: pirmiausia ji riboženklį nudažo oranžine spalva, po to pieštuku persipiešia būsimo piešinio eskizą, kurį vėliau nutapo vandens pagrindo dažais. Aglaja Ray neslepia, kad į šį darbą įdėjo daug meilės, be to, reikėjo ir susikaupimo, preciziškumo.
„Kazlų Rūda yra lėto gyvenimo būdo miestas. Jos simbolis yra sraigė, dėl to čia matome sraigę“, – savo darbą paaiškina kūrėja. Menininkė taip pat pamini, kad jos darbe yra pavaizduota tvenkinyje besimaudanti moteris, nameliai, vyras, dovanojantis gėlę moteriai, kuri džiaugiasi, ir viskas pateikta medžių, gamtos apsuptyje.
Viešoje erdvėje skelbiama, kad atnaujintas savivaldybės riboženklis yra menininkės dovana Kazlų Rūdos miestui artėjančios tradicinės šventės proga. Aglaja Ray paaiškina, kad pasiūlymą atnaujinti savivaldybės ženklą gavo iš Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro (TVIC).
„Kazlų Rūdoje apsigyvenau nuo šių metų, sugrįžusi iš Prancūzijos. Tiesiog viduje pajutau trauką pagyventi miškų apsuptyje, kur ramu ir jauku. Visur, kur apsigyvenu, norisi palikti kažką gražaus po savęs, kas vietiniams žmonėms suteiktų džiaugsmo, pakeltų nuotaiką, pagražintų tą vietą. Tad sutikau bendradarbiauti, prisidėti prie pasiruošimo šventei ir padėti atsinaujinti“, – 15min.lt komentavo menininkė.
Šiuo Aglajos Ray darbu bei straipsniu savo „Facebook“ paskyroje „Kazlų Rūda. Turizmas“ pasidalino Kazlų Rūdos TVIC. „Pasitinkame į mūsų savivaldybę įvažiuojančius su nauju puikiu vizualu, kuriame ir lėtas turizmas, ir prabanga gyventi gamtoje“, – rašoma Kazlų Rūdos TVIC „Facebook“ įraše.
Šiais metais Kazlų Rūdos miesto šventė vyks rugsėjo 6–7 dienomis. Jos metu bus paminėtas ir savivaldybės įkūrimo 25-erių metų jubiliejus.