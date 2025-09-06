Profesinio rengimo centre –nauja mokomoji laboratorija
Vakarė PAVELČIKAITĖ
Rugsėjo 2-ąją Marijampolės profesinio rengimo centre (MTEC) prasidėjo dar vieni mokslo metai suaugusiųjų profesinio ir bendrojo ugdymo grupėms. Šventėje dalyvavo garbių svečių, administracija, mokytojai bei moksleiviai – tiek baigiantys, tiek pradedantys mokslo kelią. Renginio metu taip pat buvo pristatyta nauja erdvė – mokomoji konditerijos laboratorija. Svarbiausi šios neseniai įkurtos laboratorijos tikslai – palengvinti dėstytojų darbą ir sudaryti moksleiviams kokybiško mokymosi bei konditerijos praktikos galimybes.
Daug moksleivių ir naujovių
Į kasmetinę mokslo metų pradžios šventę susirinko daugybė mokinių ir mokytojų, pasiruošusių pradėti dar vienus mokslo metus, išmokti įdomių dalykų ir pasisemti žinių. MTEC direktorius Gražvydas Juodišius džiaugėsi, kad pavyko pasiekti moksleivių priėmimo planą ir jį viršyti. „Gimnazijoje besimokančių mokinių – daugiau kaip keturi šimtai iš keturių savivaldybių. Naujai startuojančiose specialybėse taip pat turime nemažai naujų moksleivių“, – teigia G. Juodišius.
Direktorius taip pat pasakojo, kad centras šiais metais pradėjo dirbti ir naujame regione – Prienuose, kur moksleiviai gali įgyti masažuotojo ir gydomojo masažo specialybes. „Marijampolė greitai gali tikėtis papildomų specialistų, kurie prisidės prie geresnės sveikatos puoselėjimo“, – pridūrė G. Juodišius.
Profesinio rengimo centro moksleiviai irgi džiaugėsi galėdami sugrįžti į klases. Kosmetikos specialybės pradedanti mokytis Mingailė Krušinskaitė viliasi, kad čia pavyks įgyvendinti savo svajones: „Jaučiuosi nedrąsiai, tačiau manau, kad išsipildys daug svajonių, todėl turiu vilčių ir bandysiu eiti drąsiai.“ O antrakursės Gabrielė ir Luka tikisi, kad nauji mokytojai bus geri, padės tinkamai išmokti su specialybe susijusius dalykus. „Tikiuosi, kad mums gerai pasiseks per egzaminus“, – šmaikštauja antrakursė Luka.
Nauja laboratorija konditeriams
Svarbiausias naujųjų mokslo metų atidarymo akcentas – naujai įrengtos mokomosios konditerijos laboratorijos, kurios pagrindinis rėmėjas buvo įmonė „Maxima“, pristatymas. „Viliamės ir norime, kad čia užaugę jauni specialistai dar galėtų augti mūsų įmonės viduje ir galbūt iš konditerių tapti maisto technologais“, – apie bendradarbiavimą su Profesinio rengimo centru teigė „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius.
Nauja darbo ir mokymo erdve džiaugiasi ir profesijų mokytojos Kristina Dembinskienė bei Daiva Kasakaitienė. „Labai džiaugiamės gausiu mokinių būriu, nauja laboratorija. Visą vasarą nekantravome. Daug ruošėmės, pačios, kaip mokytojos, tobulinomės“, – sakė K. Dembinskienė. Abi mokytojos pabrėžė, kad įrengta nauja erdvė atitinka tiek jų pačių lūkesčius, tiek moksleivių bei visos ugdymo programos reikalavimus.
Kalbėdamos apie moksleivius, dėstytojos užsiminė, kad šiais metais grįžo nemažai buvusių mokinių, kurie jau yra baigę virėjų, duonos ir pyragų kepėjų profesijas. Jos priduria, kad tam didelę įtaką turėjo nauja laboratorija, kuri moksleiviams suteikia galimybę mokytis profesionaliau. „Labai džiugu, kad atėjo daug naujų mokinių. Netgi buvo tokių, kurie labai norėjo mokytis šios profesijos, tačiau jau buvo užpildytos visos vietos. Bet jie prašėsi ir galiausiai atkeliavo pas mus mokytis“, – priduria D. Kasakaitienė.
Patys šios profesijos moksleiviai apie naująją MTEC erdvę kalba tik teigiamai. Vienas iš šios programos mokinių – Justas Makevičius – teigia, kad bus daugiau erdvės dirbti, o tai palengvins visiems mokymąsi. „Sugebėsime daugiau atlikti, išmoksime geriau tarpusavyje sutarti“, – sako J. Makevičius. Aldona Mackevičienė, kuri Vilkaviškyje įgijo virėjos profesiją ir sugrįžo mokytis dar kartą, taip pat yra labai patenkinta susidariusia galimybe mokytis dirbti nauja profesionalia įranga. „Naujai įrengtame ceche galimybės automatiškai didėja, gali pasiekti geresnių rezultatų ir ne tik mėgėjiškų – tave gali paruoštu profesionaliu konditeriu“, – komentuoja A. Mackevičienė.
MTEC direktorius G. Juodišius taip pat džiaugiasi laboratorija, jos įranga ir partneryste su „Maximos“ įmone. „Esame sutarę dėl nuolatinių vizitų, dėl mokytojų komandiruočių į gamybines bazes. Tai tik mūsų bendradarbiavimo pradžia, o rezultatai matosi jau dabar“, – teigia mokyklos direktorius.