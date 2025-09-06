Rūpestį kėlė gatvėje išsilieję teršalai
Trečiadienė ir ketvirtadienį Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai buvo kviesti surinkti į gatves išsiliejusių teršalų.
Vakar Vokiečių gatvėje, Atliekų surinkimo aikštelėje, iš lengvojo automobilio „VW Passat“, pramušus šiam degalų baką, išsiliejo dyzelinas, kuris kėlė pavojų. Teršalus, išsiliejusius 10 m² plote, surinko ugniagesiai gelbėtojai.
Trečiadienį ugniagesių pagalbos prireikė Mokolų seniūnijos Kumelionių kaime. Kumelionių ir Vingio gatvėmis važiavę vairuotojai pranešė, kad važiuojamojoje kelio dalyje pribėgę daug kuro, danga slidi.
Apžiūrėti gatvių atvyko Marijampolės kelių tarnybos darbuotojai, aplinkosaugininkai. Jie konstatavo, kad išsilieję apie toną dyzelino, už kelių priežiūrą atsakinga įmonė negali jo surinkti.
Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai gelbėtojai nustatė, kad gatvėje išsiliejo gerokai mažiau dyzelino. Teršalų šliūžė tęsėsi apie 200 metrų.
Manoma, kad degalai galėjo išbėgti žemės ūkio technikos. Pažeidėjo nustatyti nepavyko. Ugniagesiai gelbėtojai kelio dangą nupurškė naftos produktų skaidikliu.