Slyvų uogienė su razinomis ir riešutais

Daiva Klimavičienė

Šį receptą mums pasiūlė skaitytoja Zita. Sako, jis „archyvinis“, kažkada rastas viename žurnale. Moteris renka įdomius receptus, o kai kuriuos ir išbando. Tais, kurie patinka, dosniai dalijasi su draugėmis. Taip šis receptas pateko ir į „Suvalkiečio“ puslapius.

Šiai ypatingai uogienei reikės:

  • 3 kg slyvų be kauliukų,
  • 2 apelsinų,
  • 2 citrinų sulčių,
  • po stiklinę razinų ir susmulkintų mėgiamų riešutų,
  • 1,2-1,5 kg cukraus (nors galima ir kiek mažiau).

Slyvas nuplaukime, išimkime kauliukus, stambiai supjaustykime. Apelsinus nulupkime ir supjaustykime nedideliais gabalėliais. Smulkiai supjaustykime švariai nuplautą vieno apelsino žievelę. Viską (taip pat ir riešutus, razinas, cukrų bei citrinų sultis) sudėkime į puodą ir virkime ant mažos ugnies nuolat pamaišydami. Supilkime į paruoštus stiklainiukus ir sandariai uždarykime.
Geriausias desertas žiemą!

