Draudžiamas ne gelinis lakavimas, o kenksmingos medžiagos
Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo draudimas kosmetikos gaminiuose naudoti cheminę medžiagą Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), kuri dažniausiai naudojama geliniuose nagų lakuose kaip fotoiniciatorius, nes veikiama UV spindulių ar LED lempų skleidžiamos šviesos spartina net ir daug pigmentų savo sudėtyje turinčių nagų gelių kietėjimą.
Apie tai išgirdusios moterys, norinčios turėti gražius ir tvarkingus nagus, sunerimo: ar tai reiškia, kad bus uždraustas gelinis lakavimas?
Specialistai apie draudimą žinojo seniai
Apie cheminių medžiagų TPO naudojimą kosmetikos priemonėse Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) gyventojus informavo liepos mėnesį, nors grožio salonų darbuotojos apie šios medžiagos uždraudimą žinojo jau seniai.
– Tikiu, kad toms manikiūrininkėms, kurios nesekė aktualijų, nedalyvavo renginiuose ar mokymuose, ši informacija nebuvo žinoma, ir dėl to sukėlė nemažą sąmyšį, – sako marijampolietė manikiūrininkė, „Boro Professional“ nagų kosmetikos instruktorė Renata Kučinskienė.
Apie TPO draudimą Renata sužinojo jau prieš metus, dalyvaudama įvairiose konferencijose, mokymuose. Apie tai kalbėjo ir su savo mokinėmis bei kolegėmis.
– „Boro Professional“ kosmetikos gamintojai tam atsakingai ruošėsi ir palaipsniui į rinką išleido saugias priemones, atitinkančias reikalavimus. Džiugu, kad didelė dalis mano naudojamų kosmetikos priemonių ir taip sudėtyje neturėjo TPO, nes buvo naudojama saugesnė, leistina alternatyva, – pastebi Renata.
– Tikrai taip: TPO – ne vienintelė kietėjimą skatinanti medžiaga, – patvirtina ir manikiūrininkė Erika Bačinskienė. – Yra pakankamai kitų gamintojų, kurie draudžiamos TPO ir anksčiau nenaudojo.
Erika neabejoja, kad su saugiomis priemonėmis dirba visi legalūs salonai, tačiau nelegaliai namuose dirbančios moterys šių, dabar pigiai pardavinėjamų, priemonių su draudžiamu TPO tikrai neatsisakys. „Dabar šių priemonių jos prisipirko turbūt keliems metams į priekį, ir dirbs, ir ims tuos pačius pinigus arba gal ir daugiau, o klientėms sakys, kad dirba su naujomis, nekenksmingomis“, – mano manikiūrininkė ir nerekomenduoja naudotis nelegaliomis paslaugomis, o savo nagų grožį ir sveikatą patikėti specialistams.
Klientės reagavo ramiai
Pasak pašnekovių, galbūt kai kurias klientes suklaidino paskleista dezinformacija, kad gelinis lakavimas iš viso bus uždraustas.
– Dalis klienčių susirūpino, kaip čia bus, ką reikės daryti, negi teks vaikščioti negražiais nagais? – pastebėjo Renata. – Nusiramino, kai paaiškinau, kad uždrausta tik priemonių sudedamoji dalis, kad rinkoje jau yra saugių, leistinų naudoti priemonių. Na, o norinčios natūralių nagų, gali lepintis higieniniu arba japonišku manikiūru.
– Išgirdusios apie kenksmingą TPO klientės, žinoma, pasidomi, su kokiomis priemonėmis dirbame. Jaudintis tikrai nereikia, juo labiau dabar, kai yra tokie NVSC reikalavimai, kad visos priemonės, kurių sudėtyje yra TPO, net jų likučiai, turėjo būti utilizuoti, – nuramina Erika.
Salonai nuolat tikrinami
– Pasitikime Lietuvos verslu. Tikime, kad sužinoję apie šį draudimą ir šios cheminės medžiagos neigiamą poveikį sveikatai, jie bus atsakingi ir laikysis reikalavimo – nebenaudoti TPO turinčių medžiagų teikiant paslaugas, – sako NVSC prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus patarėja Lina Grinytė-Jauniškienė.
Visgi, jeigu grožio paslaugų vartotojui neramu ar kyla įtarimų, visada galima pasiteirauti paslaugų teikėjo, kokias medžiagas jis naudoja, ar nenaudoja gelinio lako su draudžiama medžiaga. Galima paprašyti parodyti buteliuko etiketę, kurioje turi būti surašytas ingredientų sąrašas. Šiame sąraše pavadinimo trumpinio „TPO“ nepamatysite. Pagal reikalavimus, kosmetikos gaminių ingredientų sąraše, kuris turi prasidėti terminu „Ingredients“, surašomi bendrai priimti tarptautiniai ingredientų pavadinimai. Jeigu gaminio sudėtyje yra TPO, turėtų būti užrašytas toks ingrediento pavadinimas: TRIMETHYLBENZOYL DIPHENYLPHOSPHINE.
Jei gaminio pakuotė labai maža, ingredientų sąrašas turi būti pateiktas pridėtame arba pritvirtintame lapelyje, etiketėje, juostelėje, kortelėje arba profesionaliam naudotojui pateikiamame dokumente.
Jeigu vartotojui apsilankius pas paslaugos teikėją paaiškėja, kad naudojami geliniai lakai su draudžiama medžiaga, tokios paslaugos reikėtų atsisakyti. Jeigu kyla įtarimų, kad paslaugos teikėjas neketina atsisakyti gaminių su draudžiamomis medžiagomis, apie tai prašome pranešti NVSC. Gavę tokį pranešimą (skundą), atliekame patikrinimą, o nustačius pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė už Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą ir teikiami nurodymai pašalinti pažeidimus, t. y. nebenaudoti draudžiamų gaminių.
NVSC vykdo planinę (periodinę) ir neplaninę (operatyviąją) grožio paslaugų teikėjų kontrolę. Planiniai patikrinimai atliekami naudojant periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynus, kuriuose aiškiai suformuluoti kontroliniai klausimai, atspindintys svarbiausius teisės aktų reikalavimus.
Neplaniniai patikrinimai atliekami turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl objekto veiklos, kuri gali prieštarauti nustatytiems reikalavimams ir kelti grėsmę vartotojų sveikatai, arba gavus skundą. Patikrinimų metu tikrinama teikiamų paslaugų atitiktis Lietuvos higienos normoje HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ nustatytiems reikalavimams.
Nustačius pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė už Administracinių nusižengimų kodekso 45 straipsnyje numatyto administracinio nusižengimo padarymą ir teikiami nurodymai pašalinti pažeidimus. Numatyto pažeidimo padarymas užtraukia įspėjimą arba 60–140 Eur baudą asmenims ir 140–600 Eur baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims. Administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, atitinkamai baudžiamas 140–600 eurų arba 550–1200 eurų bauda.
Planinio patikrinimo prieš rugsėjį sulaukusi E. Bačinskienė pasidžiaugė, kad jai NVSC darbuotoja pastabų neturėjo – visi dokumentai buvo tvarkingi, o spintelėse neleistinų priemonių nebuvo.