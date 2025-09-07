„Gulbė“: išpardavimai eina į pabaigą, miestas laukia jos rekonstrukcijos
Balandžio mėnesį „Suvalkietis“ rašė, kad prieš 50 metų Marijampolės centre atidaryta universalinė parduotuvė „Gulbė“ parduota naujam savininkui. Kurį laiką senajame pastate dar vyko išpardavimai, jie dar tebevyksta buvusiame aprangos skyriuje (iš J. Basanavičiaus aikštės pusės): pirkėjų dar tebelaukia vyriški kostiumai, audinių likučiai, šiek tiek avalynės bei smulkmenų – viskas su 70 proc. nuolaida.
O miestelėnai svarsto, kas gi čia, „Gulbėje“, bus ateityje.
Tai vis dėlto – kas čia bus?
„Gulbės“ nuomojamose patalpose vis dar tebedirba verslas: drabužių parduotuvės bei prekinio ženklo CAFFEINE kavinė. Ir vieni, ir kiti verslai čia tęsia įprastą veiklą, apie išsikraustymą nekalba ir iš naujųjų savininkų teigė nejaučiantys jokio spaudimo išsikraustyti.
Bet miestelėnams tikrai labai įdomu: kas čia bus, kai „Gulbės“ nebus?
Ją įsigijusios UAB „Ipukis“ savininkas Juozas Paltanavičius „Suvalkiečiui“ sakė, kad dar ne visiškai aišku, nes pastatas yra senas, gali kilti nenumatytų problemų, bet vizija yra.
Paklaustas apie automobilių parkavimą (tai aktualus klausimas visur, kur yra dideli žmonių srautai), J. Paltanavičius mano, kad parkavimo aikštelę pavyks įrengti po pastatu. Ar bus (išliks) parduotuvės, kavinukės? Pašnekovas sakė, kad taip, čia planuojama daryti tai, ko reikia Marijampolei – svarbu pastatą įveiklinti.
Redakciją pasiekė informacija, kad virš dabartinio pastato dar bus pristatyti bene trys aukštai (gyvenamosios paskirties). Pašnekovo pasiteiravome, ar tai tiesa? J. Paltanavičius sakė dar nenorįs kalbėti apie ateitį, nes būna taip, kad procese darbai sustoja, nepavyksta tai, kas planuota. „Kai statai naują pastatą, viskas yra aišku: padarai tyrimus, projektą, „įdedi“ į tam tikras rankas ir darbai vyksta.
O kai pastatas senas – gali jame rasti tokius dalykus, apie kuriuos dabar tik Dievulis žino. Taip, mes esame tai numatę, bet yra dalykų, kurie priverčia pakeisti projektą jo eigoje. Čia kaip su pagyvenusiu žmogumi: padaryti jį jauną yra sunku“, – sakė pašnekovas ir pridūrė, kad tik įvertinus visus niuansus bus aišku, ar virš dabartinio pastato bus gyvenamųjų patalpų.
Miesto centras dar pagražės
„Gulbės“ rekonstrukcijos projektą rengia architektas Gintautas Vieversys ir įmonė „LG projektai“. Pasak architekto, procesas vyksta pagal nustatytą tvarką: pradžioje – projektiniai pasiūlymai, vėliau – jų viešinimas ir aptarimas su visuomene, derinimai, leidimų gavimas, o tik tada – statybos. „Jeigu viskas vyks sklandžiai, projektą bus galima pradėti realizuoti kitais metais. Statybos užtruktų apie pusantrų metų, tad miestas atsinaujinusio pastato sulauks maždaug po dvejų ar trejų metų“, – teigė G. Vieversys.
Naujasis pastatas, kaip akcentuoja architektas, nebus aukštybinis – jo tūris bus suskaidytas, kad neišsiskirtų iš aplinkos ir nekonkuruotų su greta esančiu viešbučiu. „Mums svarbu, kad pastatai derėtų tarpusavyje. Kompleksas turi atrodyti harmoningai, o ne rungtyniauti dėl dėmesio“, – sako G. Vieversys.
Planuojama, kad rekonstravus „Gulbę“, įrengus automobilių stovėjimo aikštelę miesto centras atgis ne tik per šventes, bet ir vakarais bei savaitgaliais, ypač jei čia veiks kavinės, barai, parduotuvės. Biurų darbuotojai (patalpos biurams taip pat numatytos) garantuos intensyvesnį judėjimą ir dienos metu. O persikėlus į miesto centrą ir „Sūduvos akademijos“ auditorijoms, studentai taip pat pripildys Marijampolę jaunatviškumu ir šypsenomis.
Taigi, „Gulbės“ istorijoje užverčiamas vienas puslapis – parduotuvė, kurioje ne viena marijampoliečių karta pirko drabužius, avalynę ar buities prekes, ruošiasi naujam gyvenimui. Tebūna jis sėkmingas.