Rugsėjo 9 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:

Autobusai nemokami, bet ne visi tuo patenkinti
Į redakciją paskambino Liubavo (Kalvarijos sav.) gyventoja (pavardė redakcijai žinoma). Moteris nepatenkinta, kad nuo rugsėjo 1-osios autobusai iš Liubavo į Kalvariją kursuoja, jos teigimu, daugeliui gyventojų nepatogiu laiku. „Padarykit autobusus vėl mokamus, pabranginkit bilietus, bet grąžinkit buvusį grafiką. Mes gyvename prie Lenkijos sienos, Dievo užmirštam kampely – Liubave. Kaip mums susisiekti su miestu?“
Savaitgalį, kas buvo, įsitikino – Kazlų Rūda moka švęsti
Kazlų Rūdos savivaldybė mini 25-ąjį gimtadienį. 2000 metais Kazlų Rūda atsiskyrė nuo Marijampolės rajono ir tapo savarankiška savivaldybe, įkurta iš dalies Marijampolės ir Šakių rajonų savivaldybių teritorijos. Kazlų Rūdos savivaldybė juridinį statusą įgijo po 2000 m. rinkimų į Savivaldybių tarybas.
Rugsėjo 6–7 dienomis Kazlų Rūdoje paminėti savivaldybės gimtadienį, pažinti išskirtiniu žavesiu garsėjantį žaliąjį miestą ir panirti į spalvingą, skambią ir įdomią renginių įvairovę buvo laukiami tiek vietos gyventojai, tiek svečiai. Ir jų tikrai buvo daug.
Užgirių kaimo bendruomenė jungia aštuonių kaimų žmones
Užgirių kaimo bendruomenė jau atšventė 20 metų įkūrimo sukaktį, o rugpjūčio pradžioje surengė tradicinę šventę „Sugrįžau į gimtuosius namus“, kuri sulaukė didelio susidomėjimo, gerų įvertinimų, joje apsilankė apie porą šimtų žmonių. Nuo 2017 metų šiai bendruomenei vadovaujanti Odeta Šteinienė džiaugiasi, kad tokie renginiai labai suartina žmones.
„Kultūros dienų“ festivalis prasidėjo įspūdingu koncertu
Penktadienį Marijampolėje prasidėjo jau penktasis tarptautinis klasikinės muzikos festivalis „Kultūros dienos“, o pirmasis jo koncertas, pavadintas „Marijampolės pokyliu“, surengtas Kultūros centre ir žiūrovams dovanojo nepamirštamų įspūdžių. Tai buvo tikra muzikos puota, kiekvieną įtraukusi į savo sūkurį ir dar kartą įrodžiusi klasikinės muzikos nemirtingumą.
