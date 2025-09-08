„Spindulys“ kino po atviru dangumi sezoną pabaigs filmu „Mūza“
Rugsėjo 10 dieną 18 val. Marijampolės kino teatras „Spindulys“ uždaro šių metų lauko kino sezono programą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“, kviesdamas žiūrovus į nemokamą lietuviško filmo „Mūza“, pasakojančio apie garsiąją Lietuvos pianistę, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatę Mūzą Rubackytę, seansą.
Kūrybinės dokumentikos pilnametražiame režisierės Agnės Marcinkevičiūtės filme – muzikinis menininkės M. Rubackytės portretas, atskleidžiantis biografinius momentus ir jos svajonių augimą, žlungant totalitariniam režimui. Tai – sėkmės istorija, kai griūna sienos ir išsilaisvina tauta, o daug metų suvaržytas talentas prasiveržia į platųjį pasaulį.
Ši kino kelionė tarp Vilniaus, Paryžiaus, Budapešto ir Ženevos kartu su genialia Lietuvos pianiste atskleis filmo žiūrovams aukštosios muzikos pasaulio užkulisius bei grožį. Kelionėje lydės atviras menininkės pasakojimas, apie tai, ką reiškia laisvė, meilė, pašaukimas bei kokia buvo jos talento atskleidimo kaina.
Filmo „Mūza“ režisierė Agnė Marcinkevičiūtė yra nusipelniusi lietuvių režisierė ir scenaristė, sukūrusi tokius filmus kaip „Vardas tamsoje“ (detektyvas, 2013), „Lobis“ (nuotykių filmas vaikams, 2022), „Savas, svetimas, mylimas“ (melodrama, 2022), „Šokis dykumoje“ (dokumentika, 2009) ir daugybę kitų. Filmas „Mūza“ 2024 metų „Sidabrinėse gervėse“ buvo nominuotas Metų geriausio garso režisieriaus darbo, Metų geriausio ilgametražio dokumentinio kino filmo ir Metų geriausio scenarijaus autoriaus kategorijose.
Renginio „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ metu žiūrovų lauks ne tik filmo „Mūza“ peržiūra, bet ir susitikimas su filmo režisiere, scenarijaus autore A. Marcinkevičiūte, prodiusere Živile Gallego bei Marijampolės meno mokyklos muzikologe Daiva Radzevičiene.
Projekto „Spindulio“ kinas po atviru dangumi“ tikslas yra žiūrovui pasiūlyti nekomercinį, intelektualų lietuvišką kiną, ugdantį kultūrinį žmonių sąmoningumą. Projektu siekiama edukuoti žiūrovus, didinti kultūrinių paslaugų prieinamumą, mažinti socialinę bei kultūrinę atskirtį, teikiant aukštos kokybės paslaugas.
Filmas „Mūza“ bus rodomas lauke, „Spindulio“ LED ekrane (esant blogam orui seansas bus perkeltas į didžiąją kino salę). Kėdėmis ir užkandžiais renginio metu pasirūpins renginio partneriai.
Projektą „Spindulio“ kinas po atviru dangumi iš dalies finansavo Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos ir Marijampolės savivaldybė. Renginio rėmėjai: viešoji įstaiga „Marijampolės televizija“, naujienų portalas „Sūduvos gidas“, „Mantingos“ labdaros ir paramos fondas, ICECO ledai, Marijampolės kultūros centras. Renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama.
