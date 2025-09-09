„Bėgam už Kalvariją XI“ – bendruomenę vienijantis sportas
Rugsėjo 6-ąją Kalvarijos mieste vyko būrį dalyvių sukvietusi sporto ir bendruomeniškumo šventė „Bėgam už Kalvariją XI“. Renginį organizavo Kalvarijos meno ir sporto mokykla.
Gabija JANKELIŪNAITĖ
Kalvarijos meno ir sporto mokyklos direktorė Jurgita Šėvelienė sakė, kad šis renginys yra Kalvarijos miesto šventės „Šypsausi savo kraštui“ pradžia. Kartu su Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija (LBMA) organizuotas renginys vienija ne tik Kalvarijos, bet ir visos Lietuvos žmones. „Jo tikslas – bendrystė ir vienijimasis“, – kalbėjo J. Šėvelienė.
Pastebima, kad bėgimo šventė kasmet sukviečia vis daugiau dalyvių.
Renginį sudarė dvi rungtys: vaikų bėgimas (atstumas – 2,5 kilometro) ir suaugusiųjų bėgimas (5 kilometrai). Vaikų bėgime dalyvavusi Emilija Liutkevičiūtė pasakojo, kad dalyvauja jau ne pirmą kartą. „Esu daug kartų laimėjusi šias varžybas, ir šiandien tikiuosi kuo geriau pasirodyti“, – pasakojo bėgikė. Mergaičių iki 11 metų kategorijoje Emilija užėmė pirmąją vietą. Po bėgimo ji jautėsi puikiai ir džiaugėsi pasiektu rezultatu.
5 kilometrų distancijoje dalyvavęs ir pirmą vietą vyresniųjų nei 56-erių metų kategorijoje užėmęs 63-ejų Valdas, atvykęs iš Aukštaitijos, pasakojo, kad bėgioja jau 7-erius metus. Šiam renginiui bėgikas specialiai nesiruošė, nes šiuo sportu užsiima nuolat. Dalyvauti Valdas nusprendė tą patį rytą: „Atsikėliau, buvau geros nuotaikos, žmonai pasakiau, kad važiuosiu į Kalvariją bėgti“. Jo tikslas šiame renginyje buvo pasivaržyti su savo kategorijos kolegomis, kuriuos jis ir įveikė.
Maršrutas driekėsi miesto gatvėmis, todėl tai buvo ne tik bėgimas, bet ir proga atvykusiems iš kitų vietovių pažinti Kalvariją. Bėgikas Algis iš Kauno teigė Kalvarijos bėgime dalyvaujantis pirmą kartą. Jis pasakojo, kad sportas jam kasdienybė, o pirmąją rugsėjo savaitę bėgimo renginiuose dalyvavo jau tris kartus. Dalyvis turėjo ir savo užsibrėžtą tikslą: „Noriu įveikti maršrutą per 30 minučių“. Po varžybų kaunietis pasakojo, kad savo tikslo nepasiekė, vėlavo 30 sekundžių, tačiau džiaugėsi patogia trasa. „Truputį kalnelių, nuokalnių, gražu apsižvalgius aplink“, – kalbėjo bėgikas Algis.
Dalyviai bėgo Gėlių, Ramybės, Vilniaus ir Laisvės gatvėmis. Maršruto ilgis – 2,5 kilometro, todėl suaugusieji bėgo du ratus.
Tai kasmetinis, jau 11-ąjį kartą vykęs renginys, skatinantis kalvarijiečius ir kitų kraštų gyventojus burtis, vienytis, daugiau dėmesio skirti sveikatingumui ir aktyviam gyvenimo būdui.
