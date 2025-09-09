Iš garažo Laikštės gatvėje pavogtas automobilis
Marijampolės savivaldybės administracijos nurodymu „Laikštės“ bendrijoje pastatytų metalinių garažų savininkai privalėjo iki šių metų balandžio 1-osios garažus nusikelti, nes jie neįteisinti, o valstybinė žemė užimta savavališkai. Priešingu atveju, garažų savininkams gresia administracinės baudos.
Tačiau ne visi suskubo tai padaryti. Akivaizdu, kad į garažų teritoriją įsisuko ir vagys. Ne pirmą kartą policija gauna pranešimus apie iš garažų Laikštės gatvėje pavogtus automobilius.
Šeštadienį 84 metų marijampolietis policijai pranešė, kad iš Laikštės gatvėje esančio garažo pavogtas jo automobilis „Volkswagen Golf“. Anot nukentėjusiojo, garažas buvo rakinamas pakabinama spyna.
askutinį kartą garaže jis lankėsi savaitės pradžioje, tuomet automobilis dar buvo. Atėjęs šeštadienį rado nuluptą spyną ir tuščią garažą. Nuostolius mašinos savininkas įvertino 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
