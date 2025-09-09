Magistralėje „Via Baltica“ susidūrė trys automobiliai
Sekmadienį, apie 14.15 val., magistralėje „Via Baltica“, Kalvarijos savivaldybės Trakėnų kaime, susidūrė trys automobiliai. Dėl avarijos kurį laiką buvo uždarytas kelias, porai žmonių prireikė medikų pagalbos.
Eismo nelaimės metu susidūrė automobiliai „Renault Megane“, „VW Transit“ ir „Mercedes Benz“. Visų trijų vairuotojai buvo blaivūs.
Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kuomet 29 metų „Mercedes Benz“ vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Renault“. Šią transporto priemonę vairavo 62 metų vyras. Tuomet į šias mašinas dar atsitrenkė automobilis „Ford Tranzit“. Jį vairavo 38 metų vyras. Eismo įvykio metu nukentėjo „Renault“ automobiliu važiavęs vairuotojas ir 62 metų keleivė. Juos greitosios medicinos pagalbos automobilis nugabeno į ligoninę.
Ugniagesiai gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius. Apdaužytas mašinas išvežė evakuatoriai.
Magistralė nuo 14.45 val. abiem kryptimis, kol likviduotos avarijos pasekmės, buvo uždaryta. Po 17 val. buvo atlaisvinta viena kelio juosta. Važiuoti abiem kelio pusėmis pradėta leisti kelios minutės po 18 val. Iki tol automobilių srautas buvo nukreipiamas aplinkiniais keliais.
Komentarai nepriimami.