Magistralėje „Via Baltica“ susidūrė trys automobiliai

"Suvalkiečio" inf.

Sekmadienį, apie 14.15 val., magistralėje „Via Baltica“, Kalvarijos savivaldybės Trakėnų kaime, susidūrė trys automobiliai. Dėl avarijos kurį laiką buvo uždarytas kelias, porai žmonių prireikė medikų pagalbos.
Eismo nelaimės metu susidūrė automobiliai „Renault Megane“, „VW Transit“ ir „Mercedes Benz“. Visų trijų vairuotojai buvo blaivūs.

Asociatyvi nuotrauka

Pirminiais duomenimis, avarija įvyko, kuomet 29 metų „Mercedes Benz“ vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su automobiliu „Renault“. Šią transporto priemonę vairavo 62 metų vyras. Tuomet į šias mašinas dar atsitrenkė automobilis „Ford Tranzit“. Jį vairavo 38 metų vyras. Eismo įvykio metu nukentėjo „Renault“ automobiliu važiavęs vairuotojas ir 62 metų keleivė. Juos greitosios medicinos pagalbos automobilis nugabeno į ligoninę.

Ugniagesiai gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius. Apdaužytas mašinas išvežė evakuatoriai.
Magistralė nuo 14.45 val. abiem kryptimis, kol likviduotos avarijos pasekmės, buvo uždaryta. Po 17 val. buvo atlaisvinta viena kelio juosta. Važiuoti abiem kelio pusėmis pradėta leisti kelios minutės po 18 val. Iki tol automobilių srautas buvo nukreipiamas aplinkiniais keliais.

REKOMENDUOJAMI VIDEO
TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

„Idėjos gyvena per žmones“
Pirmoji atgimusio Marijampolės dramos teatro premjera – vėliau, po mėnesio
Kviečia etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursas
Susitikimas su egzotika – ir ne tik

Įvykiai

NKVC: Varėnos rajone naktį galimai nukrito dronas
Vyrą mirtinai suvažinėjęs automobilis paspruko
Policijai pasipriešino už smurtą sulaikomas vyras
Kabelių pasieniečiai fiksavo prie sienos su Baltarusija vaikštinėjančią mešką

Verslas

Inžinerijos pulsas 24/7: Rytis Bortkevičius apie nematomą darbą, be kurio viskas sustotų
Marijampolės verslo bendruomenė aptarė pasaulio ekonomikos tendencijas
Brangstančios trąšos keičia ir tręšimo planus
Verslo įmonių bendruomenė auga

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos