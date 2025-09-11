Nauja išmoka jaunoms šeimoms padeda spręsti bėdą, kai tenka laukti vietos lopšelyje-darželyje
2025-ųjų sausį šalyje buvo įteisinta nauja išmoka – vaiko priežiūros kompensacinė išmoka, leidžianti tėvams kompensuoti dalį išlaidų už auklių paslaugas. Pretenduoti į išmoką galima tik tuo atveju, jei abu tėvai dirba, o vaikas nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Marijampolės savivaldybėje šią išmoką gauna aštuonios šeimos. Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėja Vida Bružinskaitė pastebi, kad auklėmis dažniausiai įdarbinamos senelės. „Šiuo metu iš aštuonių auklių šešios yra močiutės“, – statistiką pateikia specialistė.
2023-ųjų sausį įsigaliojo nauja vaiko priežiūros atostogų (VPA) išmokų tvarka. Iki tol tėvai galėjo rinktis vaiko priežiūros atostogų išmoką gauti, kol vaikui sueis vieneri arba dveji metai. Nauja VPA išmokų tvarka numatė galimybę rinktis vienerių arba 18 mėnesių išmokos trukmę. Sutrumpintu išmokos mokėjimo periodu siekiama tėvus, prižiūrinčius vaikus, greičiau sugrąžinti į darbo rinką. Ypač – mamas. Tad sutrumpinus VPA išmoką buvo numatyta ir dviejų neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų mėnesių sąlyga, kurių metu prižiūrėti mažylius skatinami tėčiai. Svarbi sąlyga – jais pasinaudoti tėčiai turi per 18 arba 24 mėnesių vaiko priežiūros laikotarpį. Jei jais nesinaudojama, vaiko priežiūros atostogų išmokos trukmė sutrumpėja iki 16 arba 22 mėnesių – atitinkamai, kokia buvo pasirinkta vaiko priežiūros trukmė.
Idėja sugrąžinti mamas į darbo rinką – graži, tačiau realiai – sunkiai įgyvendinama. 18 mėnesių mažylis jau gali lankyti priešmokyklinio ugdymo įstaigą, bet bėda, kad ne visiems vaikams 18 mėnesių sukanka rugsėjį, kai komplektuojamos naujos grupės ikimokyklinėse įstaigose. Jei vaikas gimęs, tarkime, rugpjūtį, vaiko priežiūros išmoka, pasirinkus ją gauti 18 mėnesių, mamai baigiama mokėti gruodį.
Paskui porą mėnesių vaiką gali prižiūrėti tėtis, o ką daryti toliau? Kaip viduryje mokslo metų mažyliui gauti vietą ugdymo įstaigoje? Tiesa, labai norint, kuriame nors miesto vaikų lopšelio-darželio skyriuje laisvą vietą gal ir pavyks rasti, bet jis nebūtinai bus patogioje vietoje ir nebūtinai tas, į kurį tėvai savo atžalą ketino leisti nuo dvejų metų, kaip dažniausiai įprasta. Dar viena bėda – kad šitaip viduryje mokslo metų laisvą vietą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje „susimedžioję“ tėvai praranda pirmenybę į vaiko vietą darželyje nuo dvejų metų, jei buvo pateikę tokį prašymą.
Tokiu atveju, artėjant naujiems mokslo metams jiems vėl tektų įsirašyti į naują eilę dėl vietos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nuo dvejų metų. Tikimybė gauti vietą pageidaujamoje konkrečioje ugdymo įstaigoje tokiomis aplinkybėmis dar sumažėja, nes eilės priekyje yra tie, kurie prašymus teikė vaikams ką tik gimus. Vėliau pateikusieji prašymus atsiduria eilės gale.
Svarbu pabrėžti, kad čia kalba eina ne apie trūkstamas vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
arijampolės savivaldybėje šiuo metu vietų Vaikų lopšelio-darželio skyriuose netrūksta – visi pageidaujantys gali vaikus vesti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Čia kalba eina apie nepatogumus vaiką išleisti į ugdymo įstaigą pasibaigus vaiko priežiūros atostogų išmokai mokslo metų viduryje. Aišku, visus šiuos nepatogumus tėvai, kurių vaikams 18 mėnesių sukanka viduryje mokslo metų, gali „apeiti“, vos tik gimus vaikeliui pateikdami prašymą, jog pageidauja, kad jų mažylis pradėtų lankyti lopšelį nuo vienerių metų. Tačiau iš tiesų tokio amžiaus vaiką, dar kūdikį, atiduoti pedagogų globon nori ir yra pasiruošę toli gražu ne visi tėvai. Laukti, kol vaikui sueis 18 mėnesių gavus vietą lopšelyje nuo vienerių, neapsimoka – net ir nelankant ugdymo įstaigos tektų už jį mokėti. Be to, tai nelabai etiška – galbūt, taip užimi vietą to, kuriam vaiką į lopšelį išleisti nuo vienerių labai svarbu.
Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka sprendžia būtent šią problemą (ir dar keletą kitų). Pasibaigus vaiko priežiūros atostogų išmokai, tėvai gali pasisamdyti auklę ir grįžti į darbus, net jei vaikas dar darželio nelanko. Svarbu tik rasti auklę, kuri atitiktų išmokos sąlygas ir vaiką prižiūrėtų už 364 eurus per mėnesį – būtent tokia suma kas mėnesį išmokama tėvams, gaunantiems vaiko priežiūros kompensacinę išmoką. Privačiai dirbančios auklės už valandą darbo prižiūrint vaiką vidutiniškai prašo 8 eurų. Jei vaikui auklės priežiūros reikia visą mėnesį po penkias dienas per savaitę, susidaro beveik 1300 eurų suma. Akivaizdu, kad rasti auklę, kuri sutiktų dirbi už atlygį, atitinkantį vaiko priežiūros kompensacinę išmoką, neįmanoma.
Dėl to darbo užmokesčio skirtumą auklei tenka dengti tėvams. Visgi net ir tokia finansinė paskata yra vertinga. Ypač tėvams, gyvenantiems didmiesčiuose, kur auklių paslaugų kainos – dar didesnės.
Kaip jau minėjau, Marijampolės savivaldybėje prašymą vaiko priežiūros kompensacinei išmokai gauti yra pateikusios aštuonios šeimos. Marijampolės savivaldybės Piniginės paramos skyriaus vedėja V. Bružinskaitė pastebi, kad penkios išmoką gaunančios šeimos gyvena mieste, po vieną kaimiškose seniūnijose – Liudvinavo, Patašinės ir Mokolų. Kaip minėta, šešios iš aštuonių auklių yra močiutės. Iš tiesų, močiutės ir seneliai gali būti auklėmis ir prižiūrėti ikimokyklinės įstaigos nelankančius vaikus (anūkus). Tiesa, tokiu atveju seneliai privalo būti įdarbinti auklės pareigoms pagal darbo sutartį arba dirbti su individualios veiklos pažyma.