Naujieji mokslo metai krašto mokyklose: dabartis ir perspektyvos
Pasirengimas naujiems mokslo metams ir prasidėjęs rugsėjis šalies švietimo įstaigoms ir institucijoms sukėlė nemažai nerimo dėl tinkamo ugdymo proceso organizavimo. Ar mūsų krašto gimnazijoms ir mokykloms šiais mokslo metais pavyks išvengti keblumų dėl pedagogų trūkumo mokyklose? Apie dabartį ir ateitį kalbiname Marijampolės apskrities mokyklų bei savivaldybių atstovus.
Gabija JANUŠAUSKAITĖ
Marijampolės mokyklose šiuo metu laukiamiausi tiksliųjų mokslų mokytojai
Marijampolės savivaldybės mero pavaduotojas Ričardas Bagdanavičius teigia, kad Savivaldybė nuolat rūpinasi tinkamo ugdymo proceso gimnazijose ir mokyklose užtikrinimu, o vienas iš iššūkių – žmogiškieji ištekliai. „Kasmet vis su nerimu vertiname žinias, kad nelabai kas nori rinkis pedagogo specialybę, ypač tam tikrų dalykų“, – sako R. Bagdanavičius.
Vicemeras priduria, kad Savivaldybė šiai problemai spręsti yra parengusi studijų rėmimo programą, leidžiančią padengti visą studijų kainą, ir šiais metais šia galimybe pasinaudos keturi studentai. Tačiau R. Bagdanavičius neslepia, kad neatsiranda studentų, norinčių studijuoti chemijos, fizikos ir matematikos pedagogiką. Šiuo metu, jo teigimu, mokytojų trūkumo problemą švietimo įstaigos išsisprendžia, bet pripažįsta, kad „netolimoje ateityje mes turėsime problemų ir iššūkių bus daugiau.“
Panašiai situaciją mato ir Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktorė Gražina Jakovickienė. Šiems mokslo metams progimnazijai iš esmės pavyko surinkti visą reikiamų specialistų komandą, bet, progimnazijos vadovės teigimu, jeigu mokytojai jau prasidėjus ar įpusėjus mokslo metams išeina iš darbo, mokyklai tai tampa didele problema. Daugiausia, pasak G. Jakovickienės, trūksta mokytojų, dėstančių tiksliuosius mokslus: matematiką, fiziką, chemiją.
Progimnazijos direktorės nuomone, fizikos ir chemijos mokytojai mieliau renkasi dirbti gimnazijose dėl didesnio krūvio. Mat progimnazijose fizikos ir chemijos mokoma tik 7-oje ir 8-oje klasėse. Tokia tendencija būdinga visai Lietuvai, taip pat ir Marijampolei. „Turėdamas visą krūvį mokytojas gali nebėgioti iš vienos įstaigos į kitą“, – sako pašnekovė.
G. Jakovickienė taip pat atskleidžia, kad dėl mažesnio mokinių skaičiaus pedagogai mieliau renkasi dirbti keliose kaimo mokyklose nei vienoje miesto, nes dažniausiai kaimo mokyklų klasėse mokosi po 12–15, o miesto – 28–30 mokinių.
Pasak pašnekovės, ji labai džiaugiasi neseniai prie kolektyvo prisijungusiais mokytojais ir, nepaisant sunkios mokytojo profesijos specifikos, siekia kurti jaukų, saugų ir bendruomenišką mikroklimatą. „Stengiamės, kad daug darbų, dėl kurių mokytojai patiria įtampą, vyktų greičiau, paprasčiau“, – teigia G. Jakovickienė.
Kalvarijos savivaldybėje dabar pedagogų netrūksta, bet dėl ateities nerimo yra
Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Erikos Stankevičienės teigimu, šiais mokslo metais situacija savivaldybės ugdymo įstaigose yra visai gera. „Turime visus mokytojus, jie jau pradėjo dirbti“, – sako pašnekovė. Pasak E. Stankevičienės, tokios rimtos situacijos dėl pedagogų stygiaus, kaip didžiuosiuose miestuose, savivaldybėje nėra, tačiau jau akivaizdu, kad ateityje trūks gamtos mokslų bei matematikos mokytojų. Specialistė priduria, kad neseniai studijas baigusių jaunų pedagogų pastaraisiais metais į savivaldybės mokyklas neatėjo.
Anot E. Stankevičienės, į Kalvarijos savivaldybę pedagogus siekiama pritraukti finansuojant mokytojų persikvalifikavimą arba studijas. Be to, remiantis neseniai patvirtinta tvarka naujai į savivaldybę atvykusiems mokytojams, neturintiems darbo patirties, Savivaldybė suteikia vienkartinę metinę išmoką – kas trejus metus skiriama po 5000 eurų.
Specialistės nuomone, dėl labai mažo stojančiųjų studijuoti pedagogiką skaičiaus, panašu, kad situacija artimiausiu metu negerės. Be to, jau jaučiamas poreikis turėti universalius pedagogus, gebančius vienoje mokykloje mokyti dviejų skirtingų dalykų. „Jaunų žmonių skatinimas studijuoti pedagogiką yra sudėtingas“, – pripažįsta E. Stankevičienė.
Kalvarijos gimnazijos direktorius Evaldas Ulevičius pateikia panašias įžvalgas, teigdamas, kad gimnazija nė vienais mokslo metais neturėjo problemų dėl mokytojų trūkumo. Taip pat pašnekovas nurodė, kad ateityje šioje gimnazijoje norėtų dirbti nauji devyni mokytojai, tad bėdų dėl naujų specialistų pritraukimo nėra.
E. Ulevičiaus atkreipė dėmesį, kad buvo uždarytas, tiksliau po reorganizacijos prie Vytauto Didžiojo universiteto prijungtas Lietuvos edukologijos universitetas. Tai gimnazijos direktoriaus nuomone, optimistinių vilčių dėl pedagogų rengimo irgi neteikia. „Situacija prastės“, – mano pašnekovas. Jo nuomone, turi keistis ir valstybės požiūris, ką daryti, kad pavyktų pritraukti daugiau jaunimo, norinčio studijuoti pedagogiką ir šį darbą dirbti. Gimnazijos direktoriaus teigimu, ateityje valstybė ir institucijos šiuo klausimu turėtų priimti „racionalius ir adekvačius sprendimus“.
Pedagogų stygiaus problemą padeda spręsti organizacija „Renkuosi mokyti!“
Kazlų Rūdos savivaldybėje veikiančios Plutiškių gimnazijos direktorės Irenos Kašauskienės nuomone, nors mokytojų gimnazijoje netrūksta, juntamas nerimas dėl artimiausių penkerių metų. „Labai tikimės, kad laikui bėgant šita problema išsispręs valstybiniu mastu“, – sako I. Kašauskienė.
Gimnazijos direktorė teigia, kad šiuo metu mokykloje yra dirbančių studentų ir ši tendencija vyrauja jau ne pirmus metus. Gimnazija jausdama pedagogų trūkumą kreipiasi į organizaciją „Renkuosi mokyti!“ Pašnekovė priduria, kad šioje mokykloje laukiami ir specialistai, baigę kitas aukštąsias mokyklas ir norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją. „Manyčiau, kad tai sveikintinas dalykas“, – mano I. Kašauskienė. Ji pripažįsta, kad ateityje gimnazijai gali trūkti geografijos ir fizikos mokytojų.
Šiemet Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių ugdymo įstaigos mokslo metus pradėjo pasirengusios ir didelių problemų dėl mokytojų trūkumo neturi. Vis dėlto akivaizdu, kad ši tema išlieka viena iš svarbiausių ateityje.