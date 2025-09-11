Rugsėjo 12 dienos „Suvalkietyje“ skaitykite:
Europos vicečempionė Rosita Rusovičiūtė: „Džiaugiuosi galėdama kraštiečiams dovanoti šypsenas ir garsinti Marijampolę“
18-metė krepšininkė Rosita Rusovičiūtė, kaip pati sako, gimė su meile krepšiniui. Merginos karjera jau skaičiuoja vienuoliktus metus, o per juos nuveikta tikrai daug. Atakuojančios gynėjos augimas prasidėjo Marijampolės sporto centro (SC) merginų komandoje, o šiuo metu tęsiasi Vilniaus „Kibirkštyje-VKM-MRU“, kuri rungtyniauja Moterų krepšinio lygos B divizione. Sportininkė atvirauja, kad jau pirmaisiais kartais įžengusi į aikštelę pajuto, kad jos karjera bus neįprasta.
Ar tikrai pamiršo?
„Suvalkiečio“ redakcija sulaukė skaitytojos pastabų dėl Marijampolėje, šalia Vasaros gatvės, praėjusiais metais pasodintos Sūduvos medžiotojų sąjungos giraitės. Moteris stebėjosi, kad daugiau kaip prieš metus medeliais apsodintas nemažas plotas atrodo pamirštas. Žaliuoja nedaug medelių, visur kitur šviečia tik žalios spalvos apsaugos. Nesmagu, sako, tokį vaizdą matyti, nors tas apsaugas nuimtų, jeigu medelių nebeliko.
Marijampolės centre – „Namas liudininkas“
Marijampolės centre veikiantis restobaras „Kampas“ šią savaitę, antradienį, pristatė naujausią menininko Ray Bartkaus piešinį „Namas liudininkas“ ir naujovę – tradicinių mūsų krašto patiekalų degustacijas.
Apie tai, kaip menas ir sūduvietiškos virtuvės skonis susiliejo į vieną erdvę, pasakoja UAB „Sotas“, kuriam ir priklauso šis restobaras, vadovė Erika Karosienė.
Peržengus žemą slenkstį, tampa lengviau gauti reikiamą pagalbą
Praėjusią savaitę Marijampolėje pradėjo veikti Žemo slenksčio kabinetas. Jis įsikūrė Beržų gatvėje 21. Patalpas suteikė Marijampolės savivaldybės administracija. Kabinetas dirba antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 12 val. Paslaugų gavėjai priimami iš anksto susitarus telefonu +370 671 02 737 arba +370 610 44 965, bet durys neužtrenkiamos ir atėjusiems tiesiog iš gatvės.
Sūduvos tautodailininkų darbai suspindo Marijampolėje
Rugsėjo 9-ąją Marijampolės kultūros centre vyko nacionalinio konkurso „Aukso vainikas“ regioninis turas bei Sūduvos regioninės liaudies dailės parodos atidarymas. Renginį jaukia kanklių muzika pradėjo Marijampolės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Žolynukai“ kanklininkės