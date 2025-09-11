www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Rugsėjo vidurys – geriausias metas aplankyti Žuvintą. Pasigrožėkime gervių būriais!

"Suvalkiečio" inf.

Ruduo – ypatingas metas Žuvinto biosferos rezervate. Šiuo metu čia nakvynei renkasi tūkstantiniai pilkųjų gervių, žąsų, pempių būriai, kurie prieš tolimesnę kelionę kaupia jėgas didžiausiame Lietuvos pelkių komplekse ir sekliausiame šalies ežere. Žuvinto ežeras – vienas svarbiausių migruojančių paukščių sustojimo taškų Baltijos regione, todėl dabar yra pats tinkamiausias metas apsilankyti ir patirti nepakartojamą gamtos reginį.

Pilkosios gervės Žuvinte. / Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos nuotrauka

Kelionę kviečiame pradėti nuo Buktos miško pažintinio tako – rudenėjantis skroblynas, medžių kamienais aukštyn kopiančios gebenės ir grybų įvairovė džiugins pasivaikščiojimo metu. Toliau keliausime į Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centrą, kur apžiūrėsime ekspoziciją „Paukščių šalis“ ir susipažinsime su šios unikalios teritorijos gamtine verte. Tai pirmasis ir vienintelis biosferos rezervatas Lietuvoje, garsėjantis ypatinga biologine įvairove. Lankytojų patogumui Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centras dirba ir šeštadieniais nuo 10 iki 15 val.

Ekskursijos metu išgirsite apie Žuvinto ežero formavimosi istoriją, rezervato atsiradimą, čia gyvenančias paukščių, žinduolių ir augalų rūšis bei jų apsaugą. Nuo lankytojų centro prasidedantis Žuvinto gamtinis takas veda per tankius nendrynus paukščių stebėjimo bokštelio link, iš kurio atsiveria nuostabi knibždanti paukščiais ir plaukiojančiomis salomis – kinimis pasipuošusi ežero panorama.

Norintieji išvysti įspūdingą gervių susirinkimo nak­vynei reginį turėtų atvykti prie ežero vakare, 1–2 val. prieš saulėlydį. Gervės būriuosis čia dar iki rugsėjo pabaigos, tad gražūs rudens vakarai – puiki proga pabūti drauge su šiais grakščiais ir balsingais paukščiais.

Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos informacija

