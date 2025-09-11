Savaitgalį, kas buvo, įsitikino – Kazlų Rūda moka švęsti
Kazlų Rūdos savivaldybė mini 25-ąjį gimtadienį. 2000 metais Kazlų Rūda atsiskyrė nuo Marijampolės rajono ir tapo savarankiška savivaldybe, įkurta iš dalies Marijampolės ir Šakių rajonų savivaldybių teritorijos. Kazlų Rūdos savivaldybė juridinį statusą įgijo po 2000 m. rinkimų į Savivaldybių tarybas.
Rugsėjo 6–7 dienomis Kazlų Rūdoje paminėti savivaldybės gimtadienį, pažinti išskirtiniu žavesiu garsėjantį žaliąjį miestą ir panirti į spalvingą, skambią ir įdomią renginių įvairovę buvo laukiami tiek vietos gyventojai, tiek svečiai. Ir jų tikrai buvo daug.
Kiekviena miesto erdvė pulsavo švente
Pirmasis rugsėjo savaitgalis tradiciškai skirtas švęsti Kazlų Rūdos miesto gimtadienio šventę. Augantį, besikeičiantį, bendruomenišką miestą jau spėjo pamilti ne tik čia gyvenantys, bet ir svečiai. Savaitgalio programa maloniai nustebino visus, kas nepatingėjo atvykti. Šventės dvasią buvo galima patirti vykstančiuose koncertuose, diskusijose, kultūros ir sporto renginiuose, išpuoštose miesto erdvėse, besisukančiose karuselėse. Ypatinga, kūrybiškumo nestokojanti šių metų jubiliejinės šventės programa suteikė galimybę kiekvienam rasti sau patrauklų užsiėmimą.
Šeštadienį nuo ryto miesto erdvėse buvo galima pabendrauti ir apžiūrėti jėgos struktūrų ekspozicijas bei pasirodymus, susipažinti su jų darbo pobūdžiu. Jau tapo gražia tradicija, kad Kazlų Rūdos miesto šventėje dalyvauja Lietuvos kariuomenė, dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, Karo policija, Viešojo saugumo tarnyba, Marijampolės priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos Kazlų Rūdos komanda, Kardokų gamtos akademija kartu su Lietuvos automobilininkų sąjunga, Lietuvos kalėjimų tarnyba, policija.
Sporto aistruoliai galėjo stebėti varžybas: vyko krepšinio, tinklinio ir futbolo finalai. O nuo 15 val. didžiojoje scenoje Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška už visų metų sportinius pasiekimus apdovanojo labiausiai pasižymėjusius įvairių sričių sportininkus.
Nuo 16 val. erdvėje prie Kazlų Rūdos geležinkelio stoties žinomas apžvalgininkas Rimvydas Valatka sukvietė į diskusiją „Apie Kazlų Rūdą, Lietuvą ir pasaulį“. Joje dalyvavo gamtininkas ir daugybės knygų autorius, Kazlų Rūdos garbės pilietis Selemonas Paltanavičius, Rytis Mėdžius, krepšininkas Algirdas Brazys, septynerius metus dirbantis Kazlų Rūdos sporto centre, ir kiti.
Vakarėjant Kazlų Rūdos gyventojai ir svečiai tiesiog plūdo į pagrindinę miesto erdvę, kur didžiojoje scenoje prasidėjo vakaro koncertai. Rasti vietą automobiliui pastatyti, net ir pėsčiomis pasiekti sceną buvo nelengva. Žiūrovus džiugino iš Kazlų Rūdos kilęs Rytis Cicinas ir šokėjų grupė „Rokada“. Atlikėjas neslėpė, kad koncertas gimtajame mieste jaudinantis, čia jam taip pažįstamos erdvės, darželis, kurį lankė, muzikos mokykla, gimnazija, tad labai stengėsi, kad susirinkusieji pasidžiaugtų švente, jiems dovanojamu koncertu.
Brangūs ne kaina, bet garbe apdovanojimai
Po R. Cicino pasirodymo šventę vedęs radijo ir televizijos laidų vedėjas Giedrius Masalskis paskelbė Savivaldybės 25-mečio iškilmingą dalį, kurios metu apdovanoti Kazlų Rūdos garbės piliečiai ir žymios, garsinančios savo kraštą asmenybės. Į sceną buvo pakviestas savivaldybės meras M. Varaška, kuris padėkos (Kazlųrūdiečio) ženklu už nuolatinį indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą, nuoširdų ryšį su vietos bendruomenėmis bei Kazlų Rūdos miesto vardo garsinimą Lietuvoje apdovanojo Liudą Mikalauską ir Egidijų Bavikiną.
– Būkite pasveikinti visi taip gausiai susirinkę į Kazlų Rūdą. Didžiulė garbė iš mero rankų sulaukti tokio apdovanojimo, juolab kad Kazlų Rūda, šis kraštas, yra tapęs mūsų namais. Čia yra ta bendruomenė, dėl kurios norisi stengtis, – po apdovanojimo kalbėjo L. Mikalauskas.
– Tegyvuoja Kazlų Rūda, tegyvuoja Sūduva, būkite pasveikinti, didžiuojamės ir džiaugiamės būdami šios savivaldybės bendruomenės nariais, – jam pritarė E. Bavikinas.
Šventės vedėjas perskaitė Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimą dėl Garbės piliečių vardo suteikimo. Tarybos sprendimu garbės piliečio vardas suteikiamas visai Mėdžių giminei.
Kazlų Rūdos gyventojus, gausiai susirinkusius į šventę, sveikino meras M. Varaška, paprašęs rimties minutės, kurios metu buvo pagerbti Kazlų Rūdos savivaldybei, miestui nusipelnę žmonės. Pasak mero, Mėdžiams įteikta neeilinė giminės regalija už nuopelnus Kazlų Rūdos savivaldybei, nes vieno žmogaus iš šios giminės išskirti tiesiog neįmanoma, jie visi dirbo savo kraštui. „Bendruomenei užauginti reikia šimtų žmonių. Miesteliams – tūkstančių. Miestus augina dešimtys tūkstančių žmonių.
Kazlų Rūda yra būtent tų dešimčių tūkstančių žmonių šimtus metų augintas miestas. Dalies tų žmonių jau nėra, jie ilsisi Amžinybėje, bet be tų žmonių nebūtų šiandienos kartų, šio miesto, kuriam Valstybė prieš 25-erius metus suteikė Savivaldos teisę. Ši teisė neatsiranda iš niekur. Valstybė vertina miestą ir jo aplinką pagal jo istoriją, numatomą ateitį, ar tas kraštas, ar ta Savivaldybė gali būti verta savivaldos.
Ir šiandien jūs visi susirinkę kartu su šiais nuostabiais žmonėmis ant scenos įrodote, kad mes ir toliau kartu su kitais šešiasdešimt Lietuvos miestų, kartu su visais čia palikusiais pėdsaką, esame verti savivaldos“, – kalbėjo M. Varaška.
– Esame pamaloninti, nesitikėjome gauti tokio apdovanojimo. Daugumos tų žmonių, kurie nuveikė didelius darbus, jau nėra. Jie buvo tokie patys, kaip ir jūs visi. Jautėsi bendruomenės dalimi ir darė truputį daugiau nei privalo. Daug buvo mokytojų, kurie mokykloje dirbo tiek, kad atskleistų mokinių talentus. Buvo verslininkų, kurie daug prisidėjo prie besikuriančios savivaldybės. Jiems paprasčiausiai rūpėjo ta vieta, kur jie gyvena, suprato, kad jeigu visiems yra gerai, tai gerai ir mums. Ačiū už įvertinimą, – sakė Mėdžių giminės vardu kalbėjęs Rytis.
A. Mamontovo Kazlų Rūdoje laukta ilgai
Po iškilmingos dalies į sceną pakilo Andrius Mamontovas su grupe. Kaip sakė šventės vedėjas, derinimas dėl šio atlikėjo koncerto truko daugiau nei metus, bet pastangos atsipirko. Norinčių išgirsti Andrių neišbaidė net prasidėjęs lietus. Anot mero M. Varaškos, ko gero, tai stipriausias gyvo garso traukinys Kazlų Rūdos istorijoje. Vakaro nuotaiką kūrė ir įspūdingi šviesos efektai ant Savivaldybės administracijos pastato, gatvių apšvietimas.
Koncertą tęsė iš Kazlų Rūdos kilusi atlikėja – charizmatiška jaunoji popmuzikos žvaigždė Adrina.
Po jos pasirodymo vyko šventinė diskoteka su lazerių šou. O naktį specialiai Savivaldybės užsakytas traukinys nemokamai svečius parvežė į Kauną ir Marijampolę.
Miesto gimtadienio šventė tęsėsi ir sekmadienį. Kazlų Rūdos Šv. Jėzaus Širdies bažnyčioje už Kazlų Rūdos gyventojus buvo aukojamos šv. Mišios. Kultūros centre vyko VI tarptautinio Rimvydo Žigaičio menų festivalio koncertas, kuriame dalyvavo Šiaulių miesto simfoninis orkestras, vadovaujamas smuikininko Vilhelmo Čepinskio.