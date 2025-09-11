Selektyvus gedulas
Skaitytojo nuomonė
Arūnas KAPSEVIČIUS
Rugpjūčio 29 d. Šešupės slėnyje buvo paminėti Marijampolės ir aplinkinių miestelių žydai, kuriuos čia 1941 m. rugsėjo 1 dieną nužudė naciai ir jų pagalbininkai… Taip sakant minėjimas surengtas tos baisios istorijos datos išvakarėse. Bandau įsivaizduoti „istorinės atminties iniciatyvą“, kai birželio 23 d., Juodojo kaspino dieną (minimas pražūtingas Lietuvai Ribentropo–Molotovo paktas), paminėtume, pavyzdžiui, birželio 25 d. arba Vasario 16-ąją švęstume per šv. Valentiną.
Na taip, Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir žinių šventė, negi gadinsi sau ir aplinkiniams nuotaiką prisiminimais apie kažkokias žudynes. Dėl šios ir dar kelių svarbių priežasčių buvo nusistovėjusi tradicija pagerbti nužudytus marijampoliečius žydus Lietuvos žydų genocido atminimo dieną (rugsėjo 23 d.), bet laikai keičiasi, keičiasi ir mados… Tai galima įvardinti kaip selektyvų gedulą, t. y., atėjome, pareigą atlikome, nuotraukas į socialinius tinklus įsikėlėme.
Vėlgi – dėl aukų. Sovietų palikimas neišnaikinamas! Kvietime į renginį įvardijami mistiniai lietuviai, lenkai, vokiečiai, kartu sušaudyti su žydais… Antrajame pasauliniame kare nugalėję sovietai siekė gauti iš pralaimėjusios Vokietijos kuo didesnes išmokas dėl patirtų karo nuostolių, todėl klastojo ir žuvusiųjų karių ir civilių gyventojų skaičių. Ryškiausias istorinės klastotės pavyzdys – tai Aučvico koncentracijos stovykla. Ten sovietai įrašė keturis milijonus aukų, nors dabar žinoma, kad buvo nužudyta apie pusantro milijono žmonių. Klaida ištaisyta ir pripažinta (tyrimą atliko žydų istorikai!).
Šešupės slėnyje pastačius paminklą buvo pritvirtintas užrašas, kuriame minima 10 tūkst. nužudytų tarybinių piliečių, nors jie buvo Lietuvos Respublikos piliečiai. Pakeitus užrašą skaičius sumažintas iki 8 tūkstančių. Iš tiesų nužudyta apie 6 tūkst. žydų ir viena rusė. Tai padaryta rugsėjo 1 d.
Nei kitą dieną, nei po savaitės šioje vietoje žmonės daugiau nebuvo šaudomi. Tai patvirtina archyviniai dokumentai bei apklausti tų įvykių liudininkai. Žudynių ataskaitoje minima vokietė, kuri buvo ištekėjusi už žydo. Moteris liko gyva ir nugyveno ilgą gyvenimą (šio teksto autoriui teko ne kartą bendrauti su jos giminaičiais). Rudžių giraitėje buvo šaudomi sovietų belaisviai, todėl ta vieta su holokaustu neturi nieko bendro, kaip ir prie Orijos ežero karo pradžioje išžudyti žmonės (istoriko Alvydo Totorio tyrimas). Šunskų miške nužudyti apie du šimtai žydų. Istoriko Arūno Bubnio tyrimas rodo, kad Marijampolėje ir jos apylinkėse žuvo apie 6300 žydų. Ir tai yra istorinė tiesa.
Istorinės atminties iniciatorius noriu pasveikinti su artėjančiomis šv. Kalėdomis, o nužudytųjų sielos tegul bus įpintos į gyvybės mazgą.