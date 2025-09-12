Butų nuomos kainos Marijampolėje: ar jos prieinamos studentams ir kitiems gyventojams?
Butų nuomos kainos Marijampolėje vis labiau stebina tiek vietos gyventojus, tiek studijuoti į Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademiją atvykusius studentus. Nuomojamų būstų pasiūloje šiuo metu galima rasti 28 butus, paklausa išlieka stabili, o nuomos kainos auga. Vieno mėnesio būsto nuomos kaina kartais siekia net 650 eurų ir kaip regiono sostinėje tokia suma atrodo itin didelė. Tiesą sakant, jau ne pirmi metai Marijampolės gyventojai ir svečiai kalbėdami šia tema stebisi, kad Suvalkijos sostinėje būstų nuomos kainos neretai prilygsta didžiųjų šalies miestų masteliams. Dėl to ne vienam, ieškančiam išsinuomoti būstą, kuris atitiktų kainos ir kokybės santykį regione, tai tampa rimtu iššūkiu.
„Optimistai visada kelia kainas“
Butų nuomos kainos Marijampolėje vis labiau neatitinka realių potencialių nuomininkų galimybių. Šiuo metu už vieno kambario butą pasiūloje prašoma nuo 125 iki 400 eurų. Dviejų kambarių būsto nuomos kainos svyruoja nuo 290 iki 600 eurų. Už trijų kambarių buto nuomą mėnesiui galima pakloti nuo 250 iki 650 eurų, o keturių kambarių būsto nuoma nuomininkams gali atsieiti nuo 450 iki 640 eurų.
Nekilnojamojo turto kompanijos REMAX brokeris Vytautas Brazaitis sako, kad optimistai visada kelia kelias, tačiau vėliau nusileidžia ant žemės. „Jeigu kalbame apie tipinį dviejų kambarių butą, nuomos kainos prasideda nuo 250 iki 400 Eur. Manau, kad einamiausia kaina turėtų būti 300–350 eurų už tvarkingą būstą. Tie, kas prašo daugiau, turėtų suprasti, kad už tokią kainą mažai kas norės nuomotis“, – prideda specialistas.
Anot jo, praktikoje stebima, kad rinkoje trūkstant nuomojamų būstų, žmonės renkasi ir brangesnį variantą, tačiau vos atsiradus pigesniam, išeina. V. Brazaičio teigimu, geriau yra fiksuoti adekvačią kainą, turėti stabilų nuomininką ir neprarasti pajamų.
Jam antrina ir nekilnojamojo turto brokeris, „Regiono NT“ nekilnojamojo turto paslaugų centro vadovas Laimonas Bazanovas. „Jeigu atsiranda gražesnis butas, jis jau būna aukšta, ribine kaina. Dviejų kambarių buto nuoma per mėnesį 400 ar 450 eurų jau yra brangoka. Aišku, yra pavyzdžių, kai išnuomojamas dviejų kambarių butas ir už 550 eurų, tačiau tokie atvejai vienetiniai ir jie tikrai nėra orientuoti į studentus“, – sako jis.
Pasak L. Bazanovo, dviejų kambarių buto nuomos kaina Marijampolėje turėtų būti nustatoma pagal jo kainą ir atsiperkamumą. „300–350 eurų už tokį būstą mėnesiui yra riba, bet panašu, kad rinka diktuoja sąlygas ir kainos yra peržengusios į aukštesnes. Tam įtakos turėjo ne tik studentai, bet ir prasidėjus karui Ukrainoje pas mus atvykę Ukrainos piliečiai, kazachstaniečiai. Apskritai Marijampolėje butų nuomai maža pasiūla“, – prideda Regiono NT centro direktorius.
Studentai dažniau renkasi bendrabutį
Visai neseniai naujuosius mokslo metus pradėjo ir MRU Sūduvos akademijos studentai. Nekilnojamojo turto brokerių teigimu, tai įtakos butų nuomos rinkai neturėjo.
„MRU Sūduvos akademijoje prasidėjusios studijos pastebimų pokyčių būstų nuomai Marijampolės mieste nesukėlė. Iš tiesų tai net nelabai gauname užklausų iš studentų“, – sako V. Brazaitis. L. Bazanovas jam antrina teigdamas, kad kol kas dėl prasidėjusių naujų mokslo metų ir į miestą atvykusių studentų skirtumo nepajuto. Pasak jo, apskritai rinkoje yra jaučiama įtampa, nes gerų butų nuomai yra mažai, o jų kainos didelės.
Iš Lazdijų rajono kilusi Karina (vardas pakeistas, – aut. pastaba) dar prieš trejus metus pradėjo studijuoti tuometėje Marijampolės kolegijoje (dabar – MRU Sūduvos akademija). Ji pasakoja, kad studijų pradžioje paskaitos vyko neintensyviu grafiku, todėl poreikio nuolat gyventi Marijampolėje nebuvo.
„Kai įstojau studijuoti, svarsčiau apie galimybę apsigyventi bendrabutyje. Pirmąjį semestrą tokį variantą išbandžiau. Gyvenau triviečiame kambaryje ir už bendrabutį mokėdavau po 120 eurų per mėnesį“, – sako studentė.
Šiuo metu Karina į paskaitas važinėja iš Lazdijų. Kelionė į Marijampolę jai trunka apie 1 val. 10 min. Dažniausiai tenka važiuoti maždaug tris kartus per savaitę, tačiau tai irgi nėra pastovu. „Būna savaičių, kai paskaitos vyksta tik vieną ar du kartus. Tokiais atvejais išlaidos atitinkamai ir sumažėja. Žodžiu, realios išlaidos kelionėms į universitetą priklauso nuo paskaitų grafiko, bet tikrai yra pigiau nei nuomotis būstą Marijampolėje“, – prideda pašnekovė.
Jurgita Žutautaitė – ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studentė, kuri per mokslo metus gyvena Sūduvos akademijos bendrabutyje. „Mano gyvenamoji vieta – Mažeikių miestas, o jį ir Marijampolę skiria apie 300 kilometrų. Kelionė pirmyn ir atgal atsieitų apie 60 eurų, todėl nuoma bendrabutyje pigesnė. Taip pat, jeigu paskaitos baigiasi 20.30 val., grįžti tokį atstumą būtų nei saugu, nei patogu“, – pasakoja ji.
J. Žutautaitė komentuoja, kad anksčiau, kai bendrabutis priklausė Marijampolės kolegijai, viena bendrabutyje praleista para atsieidavo apie 15 eurų. Be to, nereikėdavo mokėti už tas dienas, kai bendrabutyje nebūni. „Girdėjau, kad dabar, kai valdymą perėmė Mykolo Romerio universitetas, sąlygos keisis“, – prideda pašnekovė. Anot jos, bendrabučio aplinka yra prižiūrima, kambariai remontuoti seniai, tačiau studentui svarbiausia, kad būtų vieta, kur galima sugrįžti ir išsimiegoti.
Ar Sūduvos akademijai persikėlus į miesto centrą būstų nuomos paklausa augs?
2026-ųjų mokslo metų rugsėjį MRU Sūduvos akademija planuoja pradėti naujuose namuose Marijampolės miesto centre, Jono Basanavičiaus aikštėje. Dalis verslininkų jau įrenginėja ekonomiškus butus manydami, kad studentams užplūdus miesto centrą, išaugs ir gyvenamųjų būstų nuomos paklausa.
„Jeigu žmonės supirkinės butus šių dienų rinkos kainomis ir puls juos remontuoti, tikrai žinosime būstų vertes ir visi bandys per nuomą atsiimti investuotus maksimumus.
Nuomos kaina galės siekti 400–500 eurų. Nežinau, ar studentai galės sau tiek leisti. Žinoma, bus tokių, kurie sukandę dantis mokės šiuos pinigus, nes mokydamiesi Kaune ar Vilniuje mokėtų panašiai, bet, mano nuomone, miestas atsigauna ne nuo studentų, o nuo darbo vietų. Jeigu nuomos pasiūloje šiuo metu yra tik apie 20 butų, tai, manau, kad šis skaičius ir išliks“, – komentuoja L. Bazanovas.
„Sunku vertinti, nes nežinau realios situacijos, kiek studentų persikels į miesto centrą. Iki šiol negauname užklausų dėl butų nuomos nei iš MRU Sūduvos akademijos studentų, nei iš Profesinio rengimo centro“, – prideda REMAX brokeris V. Brazaitis. Anot jo, į šią temą reikėtų žvelgti itin atsargiai.