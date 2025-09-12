RUGSĖJO 14 dieną SASNAVOS Švč. M. Marijos Vardo bažnyčioje ŠIAULIŲ berniukų ir jaunuolių choro DAGILĖLIS
Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ – vienas ryškiausių šio žanro šalies kolektyvų. Kolektyvas kiekvienais metais surengia dešimtis koncertų, jo klausosi ir jam ploja šimtai klausytojų įvairiose Lietuvos ir užsienio koncertų salėse. Jaunieji dainininkai užburia klausytojų širdis emocionalumu, džiugina puikiai atliekama muzika, skambiais balsais.
„Dagilėlio“ indėlis į kultūrinį Šiaulių bei Lietuvos gyvenimą, puoselėjamas chorinio dainavimo tradicijas ir Lietuvos choro meno atstovavimą užsienyje, įvertintas Lietuvos Respublikos prezidentų padėkos raštais, diplomais, dviem Lietuvos liaudies kultūros centro ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo „Aukso paukštė“ nominacijomis. Be to, už Lietuvos dainų švenčių tradicijų, kurios yra įrašytos į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą, puoselėjimą „Dagilėlis“ apdovanotas specialiu prizu „Mūsų vardas Lietuva“.
Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorą „Dagilėlis“ 1990 metais įkūrė ir jam vadovauja iš Kazlų Rūdos kilęs Remigijus Adomaitis. Energingo choro vadovo meninių, pedagoginių ir organizacinių gebėjimų dėka 1999 metais buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla.
Kolektyvo repertuarą sudaro muzika nuo viduramžių giedojimo, Renesanso polifonijos iki garsiausių šių dienų kompozitorių opusų. „Dagilėlis“ nuolat rengia naujas programas, koncertuoja su įvairiais meno kolektyvais ir atlikėjais, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose festivaliuose bei projektuose.
„Dagilėlio“ vadovas R. Adomaitis už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už vaikų meninį ir kultūrinį ugdymą apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“, Vyriausybės kultūros ir meno premija, Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, Švietimo ir mokslo ministerijos atminimo medaliu, kitomis premijomis ir apdovanojimais.
