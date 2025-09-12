www.suvalkietis.lt
Pagrindinis Suvalkijos krašto informacijos skleidėjas nuo 1942 m.

Gilus šulinys vos netapo kapu

"Suvalkiečio" inf.

37 metų Jurbarko gyventojas patyrė vos tragedija nesibaigusį nuotykį. Vyras įkrito į beveik 20-ies metrų gylio šulinį, liko gyvas ir sveikas.

Vyrą iš šulinio gelbėjo dvi valandas. / „Šviesos“ nuotrauka

„Kaip katinas – turi kelias gyvybes“. Taip Jurbarko medikai ir gelbėtojai kalbėjo apie šį jurbarkiškį.
Praėjusį savaitgalį Bendrosios pagalbos centras gavo pranešimą, jog prie privataus namo į gilų šulinį įkrito žmogus, šaukiamas neatsiliepia.

Šulinys, kurio kraštas vos kyšo iš žemės, yra be vandens, dengiamas mediniu dangčiu. Spėjama, jog nelaimės akimirką jurbarkiškis buvo neblaivus. Niekas negalėjo pasakyti, kam buvo naudojamas šulinys, kurio gylis – penkiaaukščio namo dydžio. „Gyventojai sakė, jog į šulinį meta nupjautą žolę“, – teigė gelbėtojai.

Į svečius atėjusiam ir į bėdą patekusiam bičiuliui pagalbą iškvietė apykoję dėvintis namo šeimininkas. Ir nelaimėlis, ir šio namo gyventojai dėl jų gyvenimo būdo yra žinomi pareigūnams.

Jurbarko ugniagesiams gelbėtojams su jų turima įranga iš karto nepavyko padėti įkritusiam vyrui, todėl buvo iškviesti aukštalipiai iš Kauno. Į šulinį gelbėtojai nuleido medikų duotą deguonies balioną bei vandens. Nugaros skausmu besiskundžiantį vyrą pavyko iškelti maždaug po dviejų valandų.

Po medikų apžiūros paaiškėjo, jog žūties išvengusio jurbarkiškio ligoninėje gydyti nereikės, nes jis nepatyrė jokių lūžių ar sunkių traumų.

