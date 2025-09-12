INFORMACIJA APIE VIEŠĄ SUPAŽINDINIMĄ SU YPATINGOS VALSTYBINĖS SVARBOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS SINCHRONIZACIJOS PROJEKTO „HARMONY LINK SAUSUMOS JUNGTIS“ STATYBOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius:
LITGRID AB Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, www.litgrid.eu, tel.: +370 707 02171, +370 687 93476, el. p. info@litgrid.eu.
Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas:
UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, www.ardynas.lt, tel.+370 37 323209, +370 698 29606, ardynas@ardynas.lt.
PŪV pavadinimas ir vieta:
Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link sausumos jungtis“ statyba. Veikla planuojama Vilkaviškio r. savivaldybės (Gižų sen.), Kalvarijos savivaldybės (Kalvarijos sen., Liubavo sen.) ir Marijampolės savivaldybės (Mokolų sen.) teritorijose.
PAV subjektai, kurie dalyvauja PAV procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:
- Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis, tel. +370 342 60062, el. p.: savivaldybe@vilkaviskis.lt;
- Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, LT-68307, tel. +370 343 90062, el. p.: administracija@marijampole.lt;
- Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2A, Kalvarija, LT-69214, tel. +370 648 09009, el. p.: priimamasis@kalvarija.lt;
- Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos ministerijos, Kalvarijų g. 153, LT-08352 Vilnius, tel.+370 5 264 9676, info@nvsc.lt;
- Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel.+307 5 272 4058, el. p. centras@kpd.lt;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g.18, LT-03223 Vilnius, tel. +370 707 56866, el.p. pagd@vpgt.lt;
- Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. +370 659 29483, el. p. el.p. vstt@vstt.lt.;
- Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, savanorių per.2, LT-03116 Vilnius, tel. +370 707 59305, el.p.: dvks@vsat.vrm.lt.
Sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. +370 682 92653, el. paštas aaa@gamta.lt.
Internetinė nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą (nuo 2025 m. rugsėjo 16 d.) :
PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje: https://ardynas.lt/viesa_informacija/harmony_link_pav/ .
PŪV organizatoriaus interneto svetainėje: https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/strateginiai-projektai/harmony-link-sausumos-jungtis/36063 .
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita viešinama nuo 2025 m. rugsėjo 16 d. iki spalio 14 d. (imtinai) darbo dienomis, darbo valandomis:
UAB „Ardynas“ patalpose, Gedimino g. 47, Kaunas, tel.+370 37 323209; Vilkaviškio r. sav. patalpose, Architektūros ir urbanistikos sk., 110 kab., Nėries g. 1, Vilkaviškis, tel. +370 342 60062; Marijampolės sav. patalpose, 1 aukšte, priėmimo langelyje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė; tel. +370 343 90062;
Kalvarijos sav. patalpose, priimamajame (įėjimas iš Dariaus ir Girėno g.), Laisvės g. 2A, Kalvarija, tel. +370 648 09009.
Visuomenė teikia pasiūlymus (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją)dėl PAV ataskaitos ir atliekamo PAV Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti juos PAV dokumentų rengėjui iki 2025 m. spalio 14 d. imtinai (iki viešo supažindinimo su PAV ataskaita ir viešo supažindinimo su ja metu).
Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks hibridiniu būdu (gyvai ir transliuojant internetu):
2025 m. spalio 14 d. 12:00 val. Kalvarijos sav. administracinėse patalpose (Posėdžių salė 2 aukštas), adresu Laisvės g. 2A, Kalvarija, susirinkimas vyks gyvai ir transliuojant internetu. Tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos iš Kalvarijos sav. tiesioginė nuoroda: https://tinyurl.com/2bskv39h .
2025 m. spalio 14 d. 12:00 val. suinteresuotos visuomenės atstovams atvykus į Marijampolės sav. patalpas (administracijos 2 aukšto salė), adresu J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė bei Vilkaviškio r. sav. patalpas (104 kab. 1 aukštas), adresu Nėries g. 1, Vilkaviškis bus sudaryta techninė galimybė nuotoliniu būdu dalyvauti viešame visuomenės supažindinime su PAV ataskaita, teikti klausimus ir išgirsti atsakymus.
