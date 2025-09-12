Kazlų Rūdos Taurę iškovojo „Hikvision“ krepšinio trijulė

"Suvalkiečio" inf.

Kazlų Rūdos Taurės vasaros sporto turnyrų maratonas finišavo minint Savivaldybės įkūrimo 25 metų jubiliejų. Krepšinio 3X3 sektoriuje, Kazlų Rūdos šventės metu paaiškėjo ne tik paskutinio etapo nugalėtojai, bet ir šio sezono čempionai.

Nugalėtojų taurę kelia „Hikvision“ krepšininkai. / Kazlų Rūdos sporto centro nuotrauka

Šįmet penkis etapus apėmusiame krepšinio maratone iš viso dalyvavo 32 komandos. Jų geografija aprėpė Kazlų Rūdos, Marijampolės, Kauno ir Šakių, Prienų, netgi Utenos rajonų savivaldybes. Paskutiniame etape Kazlų Rūdoje prie starto linijos stojo septynios komandos.

Kokia seka išsidėstė baigiamojo etapo nugalėtojai bei prizininkai, tokia ji buvo ir Taurės įskaitoje. Iki Kazlų Rūdos etapo trečioje vietoje tūnoję „Hikvision“ krepšininkai tapo šių metų čempionais. Jie į trečią poziciją išstūmė lig tol buvusius lyderius „Niekam nereikalingi“. Antrąją vietą išsaugojo Prienų rajono „Šilavoto“ krepšininkai.

