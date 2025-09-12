Marijampolės ligoninėje darbą pradėjo dvi naujos kardiologės

"Suvalkiečio" inf.

Šiandienos realybė vis dar tokia, kad neretai vizito pas gydytojus reikia laukti po kelis mėnesius ar net pusę metų, tad net ir paprasta konsultacija tampa kantrybės išbandymu. Ligoninių administracija griebiasi visokių būdų viliodama specialistus į savo įstaigą.

Šiuo metu eilės pas gydytojus vis dar labai ilgos. / Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Trūksta įvairių sričių specia­listų, tarp dažniausiai minimų – kardiologai. Pas šios srities specialistus eilės visada didelės, reikia laukti keturis mėnesius, pusę metų, o kartais ir daugiau. Tačiau ne visada žmogus, sergantis širdies ligomis, gali taip ilgai laukti.

Pasak sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, šiuo metu Lietuvoje trūksta apie 400 gydytojų. Daugiausia – Šiauliuose, Rokiškyje, šiek tiek mažiau Mažeikiuose, Marijampolėje, Visagine. Neramu, kad nemažai gydytojų ar slaugytojų yra jau pensinio amžiaus arba netoli jo.

Marijampolės ligoninės administracija ieško įvairiausių kelių, kad į ligoninę ateitų dirbti reikiamų specialistų. Iki rugpjūčio mėnesio Marijampolės ligoninėje dirbo dvi kardiologės: Ieva Ruočkienė ir Agnė Paliokienė. Rugpjūčio mėnesį kardiologių gretas papildė dvi naujos gydytojos, ką tik baigusios rezidentūros studijas.

Tai – Viktorija Zieniūtė-Woloszyn ir Grytė Ramantauskaitė. Kardiologės kol kas dirba mažu krūviu, kartą per mėnesį vieną šeštadienį, tad eilės pas šios srities gydytojus dar vis didelės. Šiuo metu vizito tenka laukti net apie aštuonis mėnesius.

TAIP PAT SKAITYKITE

Kultūra

Velykų nuotaiką į J. Basanavičiaus aikštę jau atvežė traukinys
Kultūros ministrė: „Kultūrinė gyvybė regionuose tikrai egzistuoja – ji dažnai yra bendruomenes telkiantis pamatas“
Trys įdomios parodos
Nuotraukose – žydintis gyvenimo kelias

Įvykiai

Į Kalvariją išminuotojai vyko kelis kartus
NKVC: Varėnos rajone naktį galimai nukrito dronas
Vyrą mirtinai suvažinėjęs automobilis paspruko
Policijai pasipriešino už smurtą sulaikomas vyras

Verslas

Vertimo paslaugos internetu: kaip veikia šiuolaikiniai sprendimai
Inžinerijos pulsas 24/7: Rytis Bortkevičius apie nematomą darbą, be kurio viskas sustotų
Marijampolės verslo bendruomenė aptarė pasaulio ekonomikos tendencijas
Brangstančios trąšos keičia ir tręšimo planus

Čia mūsų Sūduva

„Iš gyvenimo“ (Naujos knygos)
Eilėraščiai
Vėl kvietė budinti ir patiems nesnausti
Sūduvos krašto juosta – ant garažų sienos