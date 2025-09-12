Pasirengimas priimti Vokietijos brigadą vyksta sėkmingai
Galite klausytis ir straisnio garso įrašo
Karinės infrastruktūros plėtra – strateginis nacionalinio saugumo prioritetas, atspindintis šalies įsipareigojimą stiprinti gynybos pajėgumus ir užtikrinti NATO kolektyvinės gynybos principų įgyvendinimą. Sparčiai vystoma infrastruktūra ne tik stiprina Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų operacinius pajėgumus, bet ir prisideda prie regionų ekonominio augimo bei visos šalies gerovės.
Šiuo metu Lietuvoje vykdoma daugiau kaip 200 karinės infrastruktūros projektų. Per artimiausius ketverius metus planuojama išvystyti apie 4 milijardų eurų vertės Lietuvos kariuomenės, Vokietijos brigados ir kitų NATO sąjungininkų infrastruktūrą. Investicijos apima karinio rengimo objektus, karių apgyvendinimo infrastruktūrą, priimančiosios šalies paramos objektus, logistikos centrus ir specializuotus mokymo kompleksus.
Kylantį karinį miestelį Rūdninkų poligone turėjo galimybę pamatyti ir regioninės žiniasklaidos atstovai. Vokietijos brigados perkėlimas į Lietuvą nuolatiniam buvimui ir jai skirtos infrastruktūros sukūrimas yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Miestelis užims 190 ha plotą ir taps 5000 Vokietijos brigados karių bei civilių tarnybos vieta. Čia bus sutelkta apie du tūkstančiai vienetų karinės technikos.
Šis projektas suskaidytas į du etapus – pirmasis yra vykdomas nuo 2024 m. rugpjūčio, kai buvo įkasta simbolinė kapsulė, žyminti darbų Rūdninkų poligone pradžią. Statomi administraciniai pastatai, technikos priežiūros objektai, bendrabučiai, valgykla, degalinė-plovykla, sandėliai, įrengiami inžineriniai tinklai. Darbų vertė yra 125 mln. eurų.
Antrasis etapas vykdomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, suskaidytas į tris dalis rizikoms mažinti. Konkursas paskelbtas 2025 m. kovą, sutartys bus pasirašytos metų pabaigoje. Bus statomi gyvenamieji pastatai, štabai, mokymo objektai su simuliacinėmis sistemomis. Šiam etapui bus skirta 1,8 mlrd. eurų, Europos investicijų bankas skyrė 540 mln. eurų paskolą.
Vokietijos brigadai skirto Rūdninkų karinio miestelio infrastruktūros vystymo pirmojo etapo darbai kol kas vyksta sparčiau nei planuota. Pernai rugpjūtį projektavimą ir statybos darbus pradėjusi projekto rangovė UAB „Eika Construction“ tikisi projektą užbaigti net pusmečiu anksčiau nei sutartyje numatyti 36 mėnesiai.
Dabar objekte dirba trys statybos brigados, apie 250 žmonių. Statybininkai džiaugiasi, kad šių metų švelni žiema jiems buvo palanki, orai ir toliau leidžia nemažinti tempo. Pradėjusi projektą, bendrovė atliko privalomus tyrinėjimus, matavimus, paruošė technologinius sprendimus, parengė projektinius pasiūlymus ir organizavo būsimą statybos procesą. Praėjusių metų gruodį poligone pradėti žemės sklypo lyginimo ir durpių keitimo darbai. Nuo metų pradžios vyksta lauko vandentiekio ir nuotekų įrengimas.
Įgyvendinus pirmąjį etapą, Rūdninkų kariniame miestelyje iškils 19 pastatų – administraciniai pastatai, karinės technikos priežiūros ir laikymo infrastruktūra, sandėliai, bendrabučiai, valgykla, degalinė-plovykla, remonto dirbtuvės, garažai, sargybos postai bei rikiuotės aikštės.
Vokietijos kariuomenės brigada su trimis manevriniais batalionais ir visais reikalingais kovinės paramos bei aprūpinimo vienetais į Lietuvą perkeliama laipsniškai. Šiuo metu Lietuvoje jau tarnauja apie 500 brigados karių. Pilną brigados pajėgumą planuojama pasiekti 2027 metais, kai Lietuvoje tarnaus 5 tūkst. Vokietijos karių ir civilių. Sprendimas perkelti Vokietijos brigadą nuolatiniam buvimui Lietuvoje buvo priimtas 2023 metais. Šis istorinis sprendimas atspindi NATO įsipareigojimą kolektyvinei gynybai ir yra Aljanso regioninių gynybos planų dalis.
Lietuva įsipareigojo ne tik sukurti tinkamą karinę infrastruktūrą Vokietijos kariams, bet ir pasirūpinti paslaugomis kartu su Vokietijos kariais persikeliantiems jų šeimų nariams. Sutartyje numatyta, kad Lietuvoje dislokuotiems Vokietijos kariams būtų sudarytos gyvenimo ir mokymo sąlygos, mokesčių lengvatos, sveikatos priežiūra, galimybės steigti karinius objektus – karinį paštą, radijo stotį, vairavimo mokyklas.
Šeimoms, kurios atvyksta į Lietuvą su vaikais, Lietuva įsipareigojo užtikrinti ugdymą vokiečių kalba mokyklose ir darželiuose, galimybes steigti Lietuvoje Vokietijos ginkluotųjų pajėgų ugdymo įstaigas. Kariams, persikeliantiems į Lietuvą su šeimomis, ir toliau bus siūloma nuomotis būstą pagal savo poreikius laisvoje rinkoje Vilniuje ar Kaune. Viengungiai gyvens Rukloje, planuojama, kad jų bus apie porą tūkstančių. Šiems kariams jau pastatyti ir įrenginėjami du daugiabučiai namai, šalia ateityje iškils dar septyni.
Komentarai nepriimami.