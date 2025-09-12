Savaitgalį prasideda Rusijos ir Baltarusijos pratybos„Zapad“: ką turėtume žinoti?
Baltarusijoje rugsėjo 12–16 dienomis vyks bendros karinės pratybos su Rusija „Zapad-2025“. Tai yra tiesioginis 2021 metais vykusių tokių pratybų analogas, po kurių prasidėjo Rusijos plataus masto įsiveržimas į Ukrainą. Kokie scenarijai gali slypėti už šių manevrų ir kaip juos gali panaudoti Rusija dabar arba ateityje?
Pratybas „Zapad“ apžvalgininkai ir karo ekspertai vertina kaip galimą tiesioginę arba būsimą grėsmę ir Ukrainai, ir Baltijos šalims bei visam NATO rytiniam sparnui. Per „Zapad-2017“ buvo repetuojamas puolimas prieš Baltijos šalis pasitelkus išgalvotą „Veišnoriją“ ir buvo pramušinėjamas Suvalkų koridorius.
Per „Zapad-2021“, kuriose dalyvavo daugiau nei 200 tūkst. Rusijos ir Baltarusijos karių, „Centrinė federacija“ (taip manevruose įvardintos jungtinės Rusijos ir Baltarusijos pajėgos) treniravosi vykdyti oro desantų, giluminius reidus ir kitus manevrus prieš sąlyginį priešą – „Poliarinę Respubliką“.
„Zapad“ šiemet į Baltarusiją grįžta po ketverių metų ciklo, kurio metu vyksta plataus masto Rusijos karas prieš Ukrainą. Ir Maskva, ir Minskas ruoštis šioms pratyboms pradėjo nuo 2025-ųjų pradžios. Jų scenarijus numato pasirengimą atremti galimą agresiją prieš Rusijos ir Baltarusijos sąjunginę valstybę, o manevrų planuose – atsakas į oro smūgius, gynybinis mūšis ir priešo, prasiveržusio pleištu pro gynybą, sutriuškinimas, oro pajėgų parama kariuomenei ir kova su diversantais.
Baltarusijos ir Rusijos karinių pratybų fone Baltijos šalyse kalbama apie kelias potencialiai pažeidžiamas vietas. Pirmoji – Suvalkų koridorius. Tai siauras teritorijos ruožas tarp Lenkijos ir Lietuvos, apie 100 km ilgio (tiesia linija siauriausioje vietoje – per 60 km). Jis yra vienintelis sausumos ryšio kelias Baltijos šalims su kitomis NATO narėmis ir laikomas potencialiai silpniausia Aljanso vieta, nes yra tarp Rusijos Kaliningrado srities bei Baltarusijos ir gali būti strategiškai pažeidžiamiausia. Kiti taškai, kurie dažnai minimi hipotetiniuose Rusijos puolimo prieš Baltijos šalis scenarijuose, – Daugpilis Latvijoje ir Narva Estijoje, pasienio miestai, kuriuose gyvena nemažai etninių rusų.
Nors šiuo metu plataus masto Rusijos puolimo scenarijus „Zapad-2025“ rėmuose nėra laikomas realiu, NATO tuo pat metu rengia savo pratybas – „Iron Defender“ Lenkijoje ir „Fierce Wolf“ Lietuvoje.
Vis dėlto realiausias scenarijus, kad pratybos „Zapad-2025“ pasibaigs ir po jų nieko neįvyks. Pagrindinis argumentas – karo su Ukraina metu Rusijai tiesiog neužteks pajėgų kokiems nors reikšmingiems veiksmams iš baltarusiško placdarmo. Taip pat gali turėti įtakos galimos taikos derybos, kurių itin siekia JAV prezidentas Donaldas Trampas, – tiek jų rezultatui, tiek pačiam procesui. Tačiau analitikai perspėja, kad net ir nedidelio masto pratybos kelia grėsmę ateičiai.
Neseniai Vilniuje su regioninės žiniasklaidos atstovais susitikęs Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas brigados generolas Nerijus Stankevičius sakė, kad situacija yra visiškai kontroliuojama ir baimintis nereikėtų. Pasak jo, turima išsami informacija apie tai, kaip Rusija ir Baltarusija ruošiasi šioms pratyboms, kokie kariuomenės pajėgumai telkiami Baltarusijos teritorijoje netoli sienos su Lietuva. Akivaizdu, kad šių metų pratybų mastas Rusijoje ir Baltarusijoje bus gerokai mažesnis, nei anksčiau.
Atsižvelgdama į saugumo situaciją ir rizikas civilinei aviacijai dėl nepilotuojamų orlaivių oro erdvės pažeidimų, Lietuva dalyje pasienio su Baltarusija jau uždarė oro erdvę. Iš pradžių buvo kalbama, kad „Zapad“ pratybose dalyvaus iki 150 000 karių, dabar minimas jau dešimt kartų mažesnis skaičius.
N. Stankevičius sakė, kad Lietuva turi visus žvalgybos duomenis, nuolat stebi padėtį ir apie būsimas pratybas tikrai žinoma daug. Žinomos ir vietos, kur jos vyks arčiau Lietuvos sienos – tai yra Gožos poligonas Baltarusijos teritorijoje ir Dobrovolsko poligonas Kaliningrado srityje. Pratybos susidės iš dviejų etapų – pirmajame jie ginsis nuo tariamo agresoriaus, o antras etapas bus atliekant kontratakos veiksmus ir sutriuškinant priešą.
– Tuo metu, kai vyks „Zapad“ pratybos, Lietuva sutelks apie 6 tūkstančius savo karių, o su sąjungininkais jų bus apie 9 tūkstančiai. Būtent tuo metu Lietuva kartu su sąjungininkais rengs mobilizacinius ir kovinius mokymus, juose dalyvaus dešimtys tūkstančių karių iš Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos. Galiu tikrai nuraminti mūsų šalies gyventojus, kad padėtis yra kontroliuojama ir nerimauti nėra ko, bet, žinoma, reikia išlikti budriems, – teigė Sausumos pajėgų vadas.
Vykdant kontrmobilumo priemones, Lietuva netoli sienų su Rusija ir Baltarusija jau įsteigė 27 inžinerinių priemonių parkus su „drakono dantimis“, „ežiais“, betoninėmis kelio užtvaromis ir kitomis gynybos priemonėmis. Vykdomi ir kiti darbai: melioracijos griovių atstatymas, medžių alėjų formavimas palei kelius, Nemuno brastų įtvirtinimas pasienyje su Rusija. Šios priemonės yra svarbi rytinės ES sienos gynybos koncepcijos bei integrali NATO gynybos planų dalis, didinanti atgrasomąjį ir gynybinį valstybės potencialą. Agresijos atveju jos leistų blokuoti ir pristabdyti priešiškų valstybių veiksmus.
