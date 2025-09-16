8 mlrd. eurų indėliuose ir ateinanti pensijų reforma – kaip įdarbinti pinigus?
Lietuvos gyventojai terminuotuose indėliuose laiko 8 mlrd. eurų. Visgi dėl mažėjančių bazinių palūkanų ši pinigų įdarbinimo priemonė nebeužtikrina norimos grąžos ir praranda patrauklumą. Taip pat prognozuojama, kad nuo kitų metų, įsigaliojus antros pakopos pensijų reformai, gyventojai iš pensijų fondų atsiims apie 3 mlrd. eurų. Specialistų teigimu, lietuviams pradėjus efektyviai investuoti turimas santaupas, tai teigiamai paveiktų ne tik gyventojų, bet ir Lietuvos ekonomikos gerovę.
Infliacija „suvalgo“ indėlius ir jų uždarbį
Mažėjant bazinėms palūkanoms, traukiasi už terminuotuosius indėlius gaunama grąža. Jei 2024 m. buvo įprasta už laikomą indėlį gauti apie 4% palūkanas bankuose ir iki 5% kredito unijose, tai šiandien didieji bankai už 12 mėn. termino indėlį siūlo maždaug 1,5%, o ilgesniems terminams bankai ir dalis unijų – apie 2–2,6%. Tuo tarpu rugpjūtį Lietuvoje fiksuota 4% metinė infliacija.
„Indėliai tampa mažiausiai efektyvia pinigų įdarbinimo priemone, nes infliacija paprasčiausiai „suvalgo“ visą uždarbį ir dar dalį santaupų – pinigai tiesiog nuvertėja. Tokia realybė verčia gyventojus atsigręžti į kitus, efektyvesnius pinigų įdarbinimo būdus, tokius kaip obligacijos ar investiciniai fondai“, – sako licencijuotos finansų maklerio įmonės „Uniqum Capital“ vadovas Tomas Tiškus.
Be to, pasak T. Tiškaus, birželį namų ūkių terminuotų indėlių likutis sumažėjo maždaug 60 mln. eurų, o vienadienių indėlių padaugėjo apie 376 mln. eurų – tai rodo, jog dalis lėšų grįžta į sąskaitas ir laukia tolesnio įdarbinimo.
Kur investuosime pensijas?
2026 m. sausį Lietuvoje įsigalios pensijų reforma, leisianti gyventojams atsiimti antroje pakopoje sukauptas lėšas. Lietuvos banko duomenimis, 2024 m. pabaigoje antroje pakopoje gyventojai buvo sukaupę virš 9 mlrd. eurų. Prognozuojama, kad dėl reformos pensijų fondai gali netekti apie 35% turto. Kitų šalių patirtis rodo, kad dalis žmonių atgavę lėšas skubės jas panaudoti trumpalaikiams poreikiams, tačiau finansų ekspertai pabrėžia, kad kur kas protingiau nukreipti pinigus į investicijas.
„Atsiimti pinigus ir juos greitai išleisti – lengviausias kelias, tačiau jis yra trumparegiškas. Jei bent dalį šių lėšų žmonės nukreiptų į investicijas, jie turėtų galimybę išlaikyti pinigų vertę ir užsitikrinti papildomą finansinį rezervą senatvei,“ – tikina T. Tiškus.
Norintys įdarbinti savo santaupas ir apsaugoti jas nuo infliacijos, vis dažniau atsigręžia į finansų rinkas. Čia svarbų vaidmenį atlieka profesionalai – finansų makleriai ir investicijų valdymo įmonės.
„Finansų konsultantus galime palyginti su medikais. Kol problemos nedidelės, galime pasigydyti patys – išgerti vaistų nuo galvos skausmo ar temperatūros. Tačiau rimtesniais atvejais visada kreipiamės į specialistus. Panašiai ir su pinigais – investuojant smulkias sumas galima eksperimentuoti patiems, bet kai kalba eina apie didesnius pinigus ar būsimos pensijos kaupimą, verta patikėti tai profesionalams“, – sako T. Tiškus.
„Uniqum Capital“ padeda klientams pasirinkti tinkamiausius investavimo sprendimus pagal jų tikslus, rizikos lygį ir laikotarpį. Profesionalūs patarimai leidžia aiškiau planuoti, užtikrinti kapitalo saugumą ir siekti jo augimo.
Rekordiškai aktyvi obligacijų rinka
Ieškant balanso tarp saugumo ir grąžos, verta atkreipti dėmesį į vietinę Baltijos įmonių obligacijų rinką. Ji bręsta ir auga – vien per pirmąjį 2025 m. pusmetį biržoje paskelbta 27 naujos obligacijų emisijos. Fiziniai ir instituciniai investuotojai į šias obligacijas investavo 893 mlrd. eurų. Konservatyvesnių emisijų palūkanos siekia apie 6–7 %, o didesnės rizikos projektų grąža dviženklė.
„Mažėjant indėlių palūkanoms ir artėjant pensijų reformai, dabar yra pats laikas permąstyti savo investiciją. Pinigai neturėtų gulėti sąskaitoje be naudos, nes juos galima įdarbinti efektyviai. Svarbiausia – lėšas apsaugoti nuo infliacijos ir turėti saugią pagalvę ateičiai. O su specialistų pagalba lengviau įvertinti rizikas ir pasirinkti tinkamiausią sprendimą“, – apibendrina „Uniqum Capital“ vadovas.