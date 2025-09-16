„Erasmus+ Youth“ – jaunimo kelionės, atradimai ir augimas Europoje
Jau daugiau nei 35 metus „Erasmus+ Youth“ keičia jaunų europiečių gyvenimus. Tai ne tik mainų programa – tai durys į pasaulį, kupiną naujų įgūdžių, draugysčių ir kultūrinių atradimų.
Kas yra „Erasmus+ Youth“?
„Erasmus+ Youth“ yra Europos Sąjungos programa, skirta jaunimui nuo 13 iki 30 metų. Ji suteikia galimybę dalyvauti:
• tarptautiniuose jaunimo mainuose,
• mokymuose ir seminaruose,
• savanorystėje,
• projektų kūrime kartu su bendraamžiais iš kitų šalių.
Pagrindinis tikslas – skatinti jaunimo įtrauktį, tarpkultūrinį dialogą, pilietiškumą ir solidarumą.
Kokios galimybės laukia?
„Erasmus+ Youth“ dalyviai gali:
• keliauti ir gyventi kitoje Europos šalyje trumpą ar ilgesnį laiką,
• lavinti užsienio kalbas ir komunikacinius įgūdžius,
• atrasti naujų pomėgių ir profesinių krypčių,
• užmegzti draugystes, kurios neretai tęsiasi visą gyvenimą.
Programa ypač vertinga tiems, kurie ieško pirmosios tarptautinės patirties – ji dažnai tampa tramplinu į tolesnes studijas ar karjerą.
Įgūdžiai, kurie lieka visam gyvenimui
Dalyvavimas „Erasmus+ Youth“ padeda jaunimui:
• sustiprinti pasitikėjimą savimi,
• išmokti dirbti komandoje,
• geriau pažinti kitas kultūras ir būti atviresniems įvairovei,
• ugdyti lyderystę ir atsakomybę.
Ne veltui daugelis dalyvių sako, kad ši patirtis pakeitė jų gyvenimą – suteikė daugiau galimybių darbo rinkoje, atvėrė kelią į tarptautinius tinklus.
„Erasmus+ Youth“ Lietuvoje
Lietuvos jaunimas aktyviai naudojasi programa:
• kasmet šimtai moksleivių, studentų ir jaunimo darbuotojų dalyvauja mainuose,
• nevyriausybinės organizacijos kuria tarptautinius projektus,
• savanoriai iš Lietuvos vyksta į užsienį, o mūsų šalį lanko jaunimas iš kitų ES valstybių.
Tai ne tik galimybė pažinti pasaulį, bet ir reprezentuoti Lietuvą tarptautinėje erdvėje.
Kodėl verta prisijungti?
Nes „Erasmus+ Youth“ nėra vien apie keliones – tai apie asmeninį augimą, patirtis, kurios neįkainojamos, ir apie jaunus žmones, kurie drąsiai žengia į ateitį.
Jei tau 13–30 metų, pasidomėk, kokios galimybės tavęs laukia. „Erasmus+ Youth“ gali tapti tavo pirmuoju žingsniu į pasaulį, kuriame atrasi save iš naujo.
„Daugiau nei 1 600 jaunų europiečių dalijasi savo patirtimis iš ES jaunimo programų“
Šiais metais daugiau nei 1 600 „Erasmus+ Youth“ ir Europos solidarumo korpuso savanorių dalijasi savo nuotykiais, mokymosi, atradimų ir naujų ryšių istorijomis. Kodėl? Nes jie norėjo paskleisti žinią ir padrąsinti kitus prisijungti prie ES jaunimo programų. Kai kiekvienas iš šių jaunuolių pildė paraišką dalyvauti „Erasmus+ Youth“ ar Europos solidarumo korpuso veiklose, jie numanė, ko tikisi išmokti. Tačiau atsigręžę į savo patirtis suprato, kad gavo kur kas daugiau, nei galėjo įsivaizduoti.
Jau daugiau nei 35 metus „Erasmus+ Youth“ suteikia jaunimui visoje Europoje galimybę mokytis naujų įgūdžių, įgyti naujų požiūrių ir praplėsti savo akiratį. Europos Sąjungos remiamas Europos solidarumo korpusas buvo pradėtas vykdyti panašiu tikslu – suteikti dar daugiau galimybių jaunimui mokytis per savanorystę ir solidarumo projektus tiek užsienyje, tiek savo bendruomenėse. Abi programos padėjo dalyviams tapti labiau pasitikinčiais savimi, įgyti naujų įgūdžių ir geriau pažinti bei įvertinti skirtingas kultūras.
Norėdama sužinoti, ką išgyveno kiekvienas jaunuolis, Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas inicijavo kampaniją, kviečiančią dalyvius pasidalyti savo istorijomis. Iniciatyva sulaukė net 1 620 atsiliepimų. Kiekvienas jų atskleidė daugybę privalumų, kuriuos suteikia dalyvavimas programose.
Ahmetas iš Turkijos
Gyvendamas Turkijoje, Ahmetas Çolakas apie Europos solidarumo korpusą sužinojo žiūrėdamas „YouTube“ vaizdo įrašus. Jis jau anksčiau buvo pagalvojęs apie panašią veiklą, todėl iškart pateikė paraiškas keliems projektams, kuriems reikėjo savanorių. Netrukus jis buvo pakviestas į Bulgariją, į mažą istorinį miestelį Petričą.
„Mes lankėmės mokyklose ir kalbėjome apie „Erasmus+ Youth“, – prisimena Ahmetas. – Ten susipažinome su daugybe vietos žmonių ir su jais susidraugavome.“
Pagrindinė Ahmeto ir jo komandos misija buvo darbas vietos muziejuje. Jis kartu su kitais organizavo fotografijų konkursus, žaidimus ir prizus. Kol vienas draugas kūrė plakatus, Ahmetas buvo atsakingas už socialinių tinklų administravimą. Grįžęs jis pastebėjo, kad jo požiūris į daugelį gyvenimo situacijų pasikeitė – jis pradėjo matyti platesnį vaizdą.
Silvana iš Bosnijos ir Hercegovinos
22 metų Silvana Šavrljuga iš Bosnijos ir Hercegovinos taip pat dalyvavo Europos solidarumo korpuso programoje. Ji atvyko į Acheną, Vokietijoje, kur dirbo su žmonėmis, turinčiais negalią. Tai buvo pirmas kartas, kai ji gyveno toli nuo šeimos, bet mergina džiaugėsi stipriai užmegztu ryšiu su naujais kolegomis bei darbo patirtimi – nuo sausainių kepimo iki skalbinių lankstymo.
Laisvalaikiu Silvana išnaudojo galimybę keliauti – aplankė Eifelio regioną, istorinį miestą Alfeldą (Leine) Vokietijoje bei „Tivoli Stadion Tirol“ Austrijoje – kartu su draugais iš savo komandos.
Maria iš Italijos
Po trijų mėnesių savanorystės Malagoje, Ispanijoje, Maria sako, kad kiekvienas turėtų sudalyvauti Europos solidarumo korpuso programoje. Dirbdama komunikacijos komandoje, ji galėjo naudotis profesionalia foto- ir videoįranga, kurti grafikus socialiniams tinklams.
„Dirbau nuostabioje komandoje, patobulinau anglų ir ispanų kalbų įgūdžius bei augau tiek asmeniškai, tiek profesijos srityje“, – pasakojo ji. Maria pabrėžia, kad ši patirtis ne tik suteikė įgūdžių ir pasitikėjimo karjerai, bet ir leido pamatyti užsienio šalį turint ribotą biudžetą.
Nori patirti tą patį?
Ar ir tu norėtum išbandyti nuotykius, kuriuos suteikia ES jaunimo programos?
Susipažink su galimybėmis, kurias siūlo „Erasmus+ Youth“ ir Europos solidarumo korpusas, jau šiandien.
Taip pat sekti naujienas apie Europos jaunimą gali Europos jaunimo portale.
Daugiau skaitykite: https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering/over-1600-young-europeans-share-their-eu-youth-programme-experiences_en