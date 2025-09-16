www.suvalkietis.lt
Į medį atsitrenkusio motociklininko būklė vis dar sunki

"Suvalkiečio" inf.

Kazlų Rūdos savivaldybėje vykusios miesto gimtadienio šventės metu, nors ir buvo sustiprintas policijos patruliavimas, neišvengta skaudžių eismo įvykių.

Rugsėjo 6-ąją, apie 21 val., Plutiškių kaime patruliavę policijos pareigūnai pastebėjo motociklą „Yamaha”, kurio vairuotojas nedėvėjo šalmo. Patruliai nusprendė patikrinti transporto priemonės vairuotoją. Apsukę automobilį pareigūnai pamatė tolstantį motociklą. Važiuodami ta pačia kryptimi jie pastebėjo jau gulintį ant žemės motociklininką. Vyras buvo be sąmonės.

Pirminiais duomenimis, greitai lėkdamas motociklininkas nesuvaldė transporto priemonės ir atsitrenkė į medį.

47 metų vyras buvo pristatytas į Marijampolės ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyrių, vėliau perkeltas į Kauno ligoninę. Pareigūnai teigė neturintys atsakymo iš šios ligoninės, kokia šiuo metu yra avariją patyrusio motociklininko būklė.

Nustatyta, kad motociklas nėra apdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra, vyras neturi teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės.

