Šiemet švenčiame dvigubą sukaktį: Joanos Griniuvienės 160-ąsias gimimo metines ir pirmo viešo lietuviško vakaro Marijampolėje 120- metį!
Šioms progoms paminėti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus kviečia jus į renginį „Tai bent moteris“.
Renginio programa:
- Teatralizuota ekskursija po miesto centrą su Joana ir Kaziu Griniais. Vaikščiosime Grinių išmintais po senąją Marijampolę. Ekskursijos metu klausysimės atsiminimų: išgirsime kartais linksmas, kartais liūdnas, o kartais ir pikantiškas, bet mažai žinomas istorijas iš bendro Grinių gyvenimo 1902- 1914 m. ir ne tik.
- Parodos „XIX a. pab. – XX a. pr. lietuviški vakarai Sūduvos krašte“ atidarymas Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje (Bažnyčios g. 23). Pristatysime teatrinės veiklos Marijampolėje gimimo kelią, kuriuo prieš 120 metų nuėjo Joana ir Kazys Griniai su bendraminčiais.
Susitinkame:
Š. m. rugsėjo 18 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Prie Marijampolės Dramos teatro (P. Armino g. 2).
Jūs sužinosite, kurioje Marijampolės vietoje stovėjo Pavalkių namas, kiek brolių turėjo Joana, dėl ko bylinėjosi ir kodėl susilaukė apkalbų Griniai po pirmo viešo vakaro. O taip pat sužinosite, už kokį nusikaltimą buvo dvigubai nubaustas jų vyriausias sūnus ir kokią gėdą Kazys Grinius prieš Šatrijos Raganą. Visa tai ir dar daugiau išgirsite renginio metu!
DĖMESIO! Esant blogam orui, renginys vyks Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinime muziejuje.
Renginį ir parodą finansavo Marijampolės savivaldybės administracija.