Kas yra REGIOSTARS?
Ar kada susimąstėte, iš kur ateina pinigai tiems gražiems projektams, kuriuos matome mūsų miestuose ir miesteliuose – naujiems parkams, atnaujintoms mokykloms, ligoninėms ar kultūros renginiams?
Dalis jų atkeliauja iš Europos Sąjungos fondų, o vienas ypatingas apdovanojimas – REGIOSTARS – kasmet parodo pačius gražiausius ir sėkmingiausius tokių projektų pavyzdžius.
Nuo 2008 metų šis apdovanojimas tapo tarsi kokybės ženklu: jeigu projektas yra REGIOSTARS finalininkas ar laimėtojas, tai reiškia, kad jis tikrai naudingas žmonėms ir gali būti pavyzdžiu kitiems miestams visoje Europoje.
Kodėl šie apdovanojimai svarbūs?
REGIOSTARS padeda parodyti, kad pinigai iš Briuselio nėra tik skaičiai lentelėse. Jie sugrįžta į mūsų kasdienybę – į darbą, sveikatos priežiūrą, švietimą, susisiekimą.
Projektai varžosi penkiose srityse:
1. Išmintinga Europa – naujovės, technologijos, darbo vietos.
2. Žalioji Europa – gamtos saugojimas, švaresnė aplinka.
3. Jungianti Europa – geresni keliai, traukiniai, autobusai.
4. Sociali Europa – pagalba žmonėms, kurie ieško darbo ar nori mokytis.
5. Europa arčiau žmonių – miestelių atgaivinimas, bendruomenių stiprinimas.
Trumpai tariant – čia kalbama apie viską, kas daro gyvenimą paprastesnį ir patogesnį.
Iš kur tie pinigai?
Tam naudojami trys pagrindiniai Europos fondai:
• Europos regioninės plėtros fondas – iš jo statomi keliai, tvarkoma infrastruktūra, remiamos naujovės.
• Europos socialinis fondas Plius – jis padeda žmonėms rasti darbą, persikvalifikuoti, mokytis.
• Sanglaudos fondas – skirtas šalims, kurioms reikia daugiau pagalbos, kad pasivytų turtingesnius regionus.
Tad, kai matome naują tiltą ar sutvarkytą ligoninę, dažnai už jų stovi būtent šie fondai.
Kaip renkami geriausi projektai?
Kiekvienais metais projektai iš visos Europos teikia paraiškas. Speciali komisija išrenka finalininkus, o vėliau vyksta ir visuomenės balsavimas. Tai reiškia, kad paprasti žmonės taip pat gali pasakyti savo nuomonę – kuris projektas jiems atrodo prasmingiausias.
Laimėtojai paskelbiami rudenį, per didelį renginį, kuriame susirenka regionų ir miestų atstovai iš visos Europos.
Lietuva tarp finalininkų: du projektai, kurie keičia žmonių kasdienybę
Nors Lietuva 2025 metais REGIOSTARS apdovanojimų nelaimėjo, tačiau mūsų šalis gali didžiuotis – net du projektai pateko tarp geriausių 25 Europoje. Ir svarbiausia – jie labai praktiški, artimi žmonėms.
„Prisijungusi Lietuva“ – kad skaitmeninis pasaulis būtų prieinamas visiems
Ar pamenate laikus, kai daugybė žmonių – ypač vyresnio amžiaus – sakydavo: „Aš nemoku naudotis internetu, tai ne man“? Šis projektas buvo sukurtas būtent tam, kad padėtų visiems išmokti saugiai ir paprastai naudotis skaitmeninėmis technologijomis.
Projektas „Prisijungusi Lietuva“ (angl. Connected Lithuania) pasiekė daugiau nei 500 tūkstančių žmonių visoje šalyje. Mokymuose bibliotekose ir bendruomenių centruose žmonės galėjo išmokti:
• kaip naudotis elektroniniu parašu,
• kaip tvarkyti reikalus internetu (pvz., pas gydytoją užsiregistruoti ar pensiją pasitikrinti),
• kaip saugiai elgtis internete, kad nepakliūtum į sukčių pinkles.
Šis projektas padėjo daugeliui įgyti drąsos ir pasitikėjimo. Ypač tiems, kurie manė, jog „kompiuteriai ne jiems“. Todėl jis ir pateko tarp geriausių Europos projektų – nes padarė realų poveikį kasdieniam žmonių gyvenimui.
„MoBiLait“ – knygos tiems, kurie negali skaityti įprastai
Kitas Lietuvos finalininkas – „MoBiLait“. Šis projektas skirtas žmonėms, kurie dėl regėjimo sutrikimų ar kitų negalių negali skaityti įprastų knygų.
Projekto dėka sukurtos specialios sistemos ELVIS, atsirado galimybė klausytis knygų garsiniu formatu ar naudotis tekstais, pritaikytais pagal poreikius. Projekto metu buvo paruošta net apie 700 naujų leidinių, prieinamų šiems skaitytojams.
Įsivaizduokite, kiek daug žmonių, kurie iki tol buvo atskirti nuo literatūros, pagaliau gali mėgautis knygomis, sužinoti naujienas ar tiesiog praturtinti savo kasdienybę. Tai nėra tik technologija – tai yra lygiai tokia pati teisė į kultūrą ir žinias, kaip ir visiems kitiems.
Kodėl tai svarbu mums visiems?
Šie du projektai rodo, kad Europos Sąjungos pinigai tikrai grįžta į mūsų gyvenimus. Jie nėra skirti tik dideliems keliams ar tiltams – jie paliečia kiekvieną žmogų:
• vieniems padeda išmokti naudotis kompiuteriu ir internetu,
• kitiems – atrasti knygų pasaulį, kuris anksčiau buvo užvertas.
Būtent tokie projektai ir tampa REGIOSTARS finalininkais, nes jie sukuria didžiausią vertę paprastiems žmonėms.
O kodėl tai svarbu mums, Lietuvoje?
Lietuva taip pat dalyvauja šiame procese – mūsų projektai gali tapti finalininkais ar net laimėtojais. Tai reiškia, kad Europos pinigai pasiekia mūsų miestus ir miestelius, o darbai, kuriuos matome aplinkui, yra pastebimi ir įvertinami visoje Europoje.
Tai puikus priminimas, kad Europa – tai ne tik politika ar tolimi sprendimai, bet ir mūsų kasdienybė: arčiau esančios poliklinikos, sutvarkyti parkai, naujos kultūros erdvės ir pagalba jaunimui ar vyresnio amžiaus žmonėms.
Kaip balsuoti?
1. Reikia nueiti į oficialią REGIOSTARS svetainę: ec.europa.eu/regional_policy/projects/regio-stars-awards_en.
2. Ten rasite visus 25 finalininkus, tarp jų – ir du projektus iš Lietuvos:
o „Prisijungusi Lietuva“ (padėjęs daugiau nei 500 000 žmonių išmokti naudotis internetu),
o „MoBiLait“ (atidarantis knygų pasaulį žmonėms su regėjimo sutrikimais).
3. Pasirinkite projektą, kuris jums atrodo svarbiausias, ir paspauskite mygtuką „Vote“ (Balsuoti).
Kada balsuoti?
• Balsavimas jau vyksta nuo rugsėjo 2 d.
• Jis baigsis spalio 15 d. vidurdienį.
Kodėl verta?
Viešasis balsavimas gali nulemti, kad Lietuva laimės „Public Choice Award“ – Visuomenės mėgstamiausio projekto prizą. Tai būtų didžiulis įvertinimas ne tik projektų kūrėjams, bet ir visai mūsų šaliai.
Bendri Baltijos projektai – už juos taip pat galime balsuoti
REGIOSTARS apdovanojimuose dalyvauja ne tik pavieniai Lietuvos projektai, bet ir bendros iniciatyvos, kurias Lietuva vykdo kartu su kitomis šalimis. Tai ypač gražiai matosi Baltijos regione – kai kaimynai suvienija jėgas, gimsta projektai, kurie keičia visą mūsų pakrantę ir bendruomenes.
„Smart Marina“ – išmanūs uostai Baltijos jūroje
Šis projektas sujungė net 32 uostus iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos. Visi jie kartu siekia pagerinti paslaugų kokybę ir investuoja tik į aplinkai draugiškus sprendimus.
• Uostuose diegiamos žaliosios technologijos ir moderni infrastruktūra.
• Siekiama „Blue Flag“ (Mėlynosios vėliavos) sertifikato – tai tarptautinis ženklas, garantuojantis švarą, saugumą ir aukštą paslaugų lygį.
• Uostai tampa draugiški visiems lankytojams – patogūs, prieinami ir modernūs.
Rezultatas? Kiekvienas keliautojas, atvykęs prie Baltijos, gali jaustis patogiai ir saugiai, o vietos bendruomenės gauna daugiau turistų ir naujų darbo vietų.
Kuržemės paveldas – Latvijos pasididžiavimas
Kaimynai latviai Šiaurės Kuržemėje (Kolka, Dundaga, Targalė, Jūrkalnė, Ventspilis) įgyvendino projektą, skirtą išsaugoti gamtos ir kultūros paveldą bei pritaikyti jį turizmui.
• Sukurta naujų turizmo vietų, kur susitinka žmogus, gamta ir istorija.
• Investuota į infrastruktūrą, sutvarkyti kultūros objektai ir viešosios erdvės.
• Bendruomenės sustiprino savo tapatybę ir sukūrė naujų darbo vietų.
Dabar šios vietovės tampa patraukliomis kelionių kryptimis, o kartu tai prisideda prie vietos žmonių gerovės ir pasididžiavimo savo kraštu.
Kodėl verta balsuoti?
Šie projektai rodo, kad Baltijos šalys gali daug nuveikti drauge. Kiekvienas mūsų balsas REGIOSTARS svetainėje padeda parodyti, kad tokios iniciatyvos yra vertingos ir svarbios.
• Jei palaikome švarią ir modernią Baltijos pakrantę – verta balsuoti už „Smart Marina“.
• Jei artima kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimo idėja – galime palaikyti Kuržemės projektą.
Tad balsuodami REGIOSTARS svetainėje galime palaikyti ne tik savo projektus, bet ir mūsų kaimynų latvių iniciatyvas. Tai gražus ženklas, kad Baltijos šalys eina išvien – kiekviena stiprindama savo regioną bei kartu kurdama ir bendrą europinę istoriją.
Šie projektai – tai gyvas įrodymas, kad Europos Sąjungos parama pasiekia paprastą žmogų ir jo kasdienybę.
Nuo knygų neregiams, nuo senjorų mokymų bibliotekose iki šiuolaikiškų uostų ar atgaivintų miestelių – visa tai kuria patogesnį, draugiškesnį pasaulį mums visiems.
Balsuodami už savo favoritus mes ne tik pasirenkame projektą – mes sakome, kokios Europos norime ateityje.
„Europos Pulso“ informacija